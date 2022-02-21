5 самых вкусных начинок для блинов к Масленице 2022
В Украине 28 февраля начинается Масленица или блинная неделя. В эти семь дней принято готовить блины с разными начинками и на разном тесте.
Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепты 5 разных вкусных начинок для блинов, которые очень просто готовятся, рецепт был опубликован в Facebook-группе "Вкусные рецепты".
1. Блины с начинкой из яиц
Ингредиенты:
яйца – 4 шт.
зеленый лук – 50 г
укроп – 5-10 г
зеленый лук – 5-10 г.
соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварите яйца и натрите на терку.
2. Порежьте зеленый лук и укроп.
3. Смешайте все и посолите.
2. Творожная начинка
Ингредиенты:
творог – 500 г
яйца – 2 шт.
сахар – 2 ст. л.
изюм – 50 г
Способ приготовления:
1. В творог добавьте один желток, туда же всыпьте сахар и перетрите с творогом.
2. В получившуюся массу добавьте замоченный в кипятке изюм.
3. Куриная: блинчики с курицей
Ингредиенты:
куриная грудка – 1 шт.
укроп – 10 г
вареные яйца – 2 шт.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварите куриную грудку и перекрутите на мясорубке.
2. Укроп помойте и мелко нарежьте.
3. Отварите яйца и натрите на крупную терку, добавьте соль и все перемешайте.
4. Грибная начинка
Ингредиенты:
грибы – 500 г
репчатый лук – 2 шт.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Порежьте и пожарьте грибы с луком, посолите, поперчите.
5. Печеночная
Ингредиенты:
печень – 500 г
лук – 2 шт.
морковь – 1 шт.
яйца – 3 шт.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Печень порежьте и обжарьте с луком и морковью.
2. Яйца отварите и натрите на крупную терку, посолите, поперчите, добавьте печень и перемешайте.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: