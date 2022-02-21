5 самых вкусных начинок для блинов к Масленице 2022

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
807
Вкусные блины с ягодами и творогом

В Украине 28 февраля начинается Масленица или блинная неделя. В эти семь дней принято готовить блины с разными начинками и на разном тесте.

Когда празднуют Масленицу 2022

Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепты 5 разных вкусных начинок для блинов, которые очень просто готовятся, рецепт был опубликован в Facebook-группе "Вкусные рецепты".

1. Блины с начинкой из яиц

Приготовление блинов
Видео дня

Ингредиенты:

  • яйца – 4 шт.

  • зеленый лук – 50 г

  • укроп – 5-10 г

  • зеленый лук – 5-10 г.

  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите яйца и натрите на терку.

2. Порежьте зеленый лук и укроп.

Блины с луком и яйцами

3. Смешайте все и посолите.

2. Творожная начинка

Блины на молоке

Ингредиенты:

  • творог – 500 г

  • яйца – 2 шт.

  • сахар – 2 ст. л.

  • изюм – 50 г

Способ приготовления:

1. В творог добавьте один желток, туда же всыпьте сахар и перетрите с творогом.

Блины с творогом и ягодами

2. В получившуюся массу добавьте замоченный в кипятке изюм.

3. Куриная: блинчики с курицей

Ингредиенты:

  • куриная грудка – 1 шт.

  • укроп – 10 г

  • вареные яйца – 2 шт.

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите куриную грудку и перекрутите на мясорубке.

2. Укроп помойте и мелко нарежьте.

3. Отварите яйца и натрите на крупную терку, добавьте соль и все перемешайте.

4. Грибная начинка

Маринованные грибы

Ингредиенты:

  • грибы – 500 г

  • репчатый лук – 2 шт.

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте и пожарьте грибы с луком, посолите, поперчите.

Блины с грибами

5. Печеночная

Печень для начинки

Ингредиенты:

  • печень – 500 г

  • лук – 2 шт.

  • морковь – 1 шт.

  • яйца – 3 шт.

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Печень порежьте и обжарьте с луком и морковью.

2. Яйца отварите и натрите на крупную терку, посолите, поперчите, добавьте печень и перемешайте.

Приготовление блинов

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Обращение коллектива OBOZREVATEL

Сейчас мы готовим

Все рецепты