2в1: яблочный кремовый пирог на песочном тесте с творожной начинкой

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт пирога

Пироги с яблоками – настоящая осенняя выпечка, которую можно готовить на любом тесте. Например, если вы любите сухие пироги, тогда сделайте песочное, если любите мягкие и пышные – готовьте тесто с содой, разрыхлителем или с дрожжами. Для пирогов по типу "Шарлотки", обязательно нужно готовить жидкое тесто. 

Какой пирог приготовить из яблок

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного яблочного пирога с кремом из творога, основа которого – песочное тесто. 

Вкусный яблочный пирог
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Ингредиенты: 

Начинка:

  • яблоки – 600 г 
  • сахар – 2 ст. л.
  • сливочное масло – 10 г
  • лимонный сок – 2 ст. л.

Тесто: 

  • мука – 300 г
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • сахар – 80 г
  • масло сливочное – 110 г
  • яйца – 1 шт. 
  • щепотка соли, ваниль

Крем:

  • яйца – 1 шт. 
  • ваниль – щепотка 
  • сахар – 100 г
  • цедра 
  • мука или крахмал – 40 г
  • молоко – 350 г
  • творог – 300 г
  • крахмал – 1 ст. л.

Способ приготовления: 

1. Тесто: смешайте муку с разрыхлителем, добавьте порезанное кубиком сливочное масло и перемните в крошку, после добавьте яйцо, ваниль и соль, перемешайте и отправьте в холодильник. После готовое тесто выложите в форму, формируя бортики, наколите его вилкой. 

Тесто для пирога

2. Начинка: яблоки помойте, почистите и порежьте кубиком, обжарьте на сливочном масле с сахаром, чтобы они стали мягкими. 

Яблоки с сахаром и маслом

3. Крем: яйца взбейте сахаром, ванилью, солью, молоком. После добавьте муку с крахмалом, аккуратно перемешайте. Творог перебейте блендером, добавьте цедру, перемешайте. Переложите яблоки в крем и вылейте на тесто. 

Тесто с яблоками

4. Запекайте пирог до готовности при 180 С. 

Сколько выпекать пирог

Дайте ему остыть и посыпьте миндальными хлопьями. 

Готовый пирог

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