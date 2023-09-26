Пироги с яблоками – настоящая осенняя выпечка, которую можно готовить на любом тесте. Например, если вы любите сухие пироги, тогда сделайте песочное, если любите мягкие и пышные – готовьте тесто с содой, разрыхлителем или с дрожжами. Для пирогов по типу "Шарлотки", обязательно нужно готовить жидкое тесто.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного яблочного пирога с кремом из творога, основа которого – песочное тесто.

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Ингредиенты:

Начинка:

яблоки – 600 г

сахар – 2 ст. л.

сливочное масло – 10 г

лимонный сок – 2 ст. л.

Тесто:

мука – 300 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

сахар – 80 г

масло сливочное – 110 г

яйца – 1 шт.

щепотка соли, ваниль

Крем:

яйца – 1 шт.

ваниль – щепотка

сахар – 100 г

цедра

мука или крахмал – 40 г

молоко – 350 г

творог – 300 г

крахмал – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Тесто: смешайте муку с разрыхлителем, добавьте порезанное кубиком сливочное масло и перемните в крошку, после добавьте яйцо, ваниль и соль, перемешайте и отправьте в холодильник. После готовое тесто выложите в форму, формируя бортики, наколите его вилкой.

2. Начинка: яблоки помойте, почистите и порежьте кубиком, обжарьте на сливочном масле с сахаром, чтобы они стали мягкими.

3. Крем: яйца взбейте сахаром, ванилью, солью, молоком. После добавьте муку с крахмалом, аккуратно перемешайте. Творог перебейте блендером, добавьте цедру, перемешайте. Переложите яблоки в крем и вылейте на тесто.

4. Запекайте пирог до готовности при 180 С.

Дайте ему остыть и посыпьте миндальными хлопьями.

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