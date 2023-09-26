2в1: яблочный кремовый пирог на песочном тесте с творожной начинкой
Пироги с яблоками – настоящая осенняя выпечка, которую можно готовить на любом тесте. Например, если вы любите сухие пироги, тогда сделайте песочное, если любите мягкие и пышные – готовьте тесто с содой, разрыхлителем или с дрожжами. Для пирогов по типу "Шарлотки", обязательно нужно готовить жидкое тесто.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного яблочного пирога с кремом из творога, основа которого – песочное тесто.
Ингредиенты:
Начинка:
- яблоки – 600 г
- сахар – 2 ст. л.
- сливочное масло – 10 г
- лимонный сок – 2 ст. л.
Тесто:
- мука – 300 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- сахар – 80 г
- масло сливочное – 110 г
- яйца – 1 шт.
- щепотка соли, ваниль
Крем:
- яйца – 1 шт.
- ваниль – щепотка
- сахар – 100 г
- цедра
- мука или крахмал – 40 г
- молоко – 350 г
- творог – 300 г
- крахмал – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Тесто: смешайте муку с разрыхлителем, добавьте порезанное кубиком сливочное масло и перемните в крошку, после добавьте яйцо, ваниль и соль, перемешайте и отправьте в холодильник. После готовое тесто выложите в форму, формируя бортики, наколите его вилкой.
2. Начинка: яблоки помойте, почистите и порежьте кубиком, обжарьте на сливочном масле с сахаром, чтобы они стали мягкими.
3. Крем: яйца взбейте сахаром, ванилью, солью, молоком. После добавьте муку с крахмалом, аккуратно перемешайте. Творог перебейте блендером, добавьте цедру, перемешайте. Переложите яблоки в крем и вылейте на тесто.
4. Запекайте пирог до готовности при 180 С.
Дайте ему остыть и посыпьте миндальными хлопьями.
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