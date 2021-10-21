Стейк из цветной капусты в имбирном соусе за 15 минут: рецепт от фудблогера

Ужин всегда должен быть легким и за 3-4 часа до сна. Лучше всего вечером выбирать овощные, рыбные легкие блюда, которые во-первых – полезные, во-вторых – готовятся быстро и легко. Одним из таких овощей есть – вкусная цветная капуста, которую можно запекать, жарить, варить.

Фудблогер Анастасия Солопийка поделилась в Instagram рецептом блюда для идеального ужина – стейк из цветной капусты в имбирном соусе, который понравится всем.

Ингредиенты:

цветная капуста – 250-300 г

имбирь – 10 г

лук – 30 г

соевый соус – 20 г

мед – 10 г

оливковое масло – 10 г

Способ приготовления:

Помойте капусту, порежьте на "стейки". Соус: смешайте соевый соус с натертым имбирем, добавьте измельченный лук, мед, оливковое масло, перемешайте. "Стейки" переложите на противень, смажьте соусом и отправьте в духовку на 15 минут при 200 С.

Готовое блюдо лучше всего есть горячим, можно с соусом, например, сметанным или другим на ваш вкус.

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