3 блюда, которые необходимо приготовить летом: ризото, салат и кальмары с горошком
Поки на ринках можна легко купити молодий зелений горошок, треба максимально використати момент та приготувати якомога більше з нього якомога більше страв. Залюбки поділюся своїми улюбленими рецептами.
Салат з сезонних овочів з зеленим горошком
Інгредієнти:
Броколі - 120 г
Молодий зелений горошок - 80 г
Молода спаржа - 100 г
Молодий часник - 3 великих зубки Куряче яйце - 1 шт Грисині або сухарі - 30 г
Петрушка
Сік лимону - 2 г
Оливкова олія
Сіль, свіжомелений перець
Як готувати:
- Поріжте броколі на суцвіття та приготуйте на пару.
- Почистить молодий зелений горошок. Порада: лушпиння від горошку не варто викидати, з нього виходить потужний бульйон.
- Відламайте твердий кінець спаржі. почистить її. Посмажте декілька хвилин спаржу на оливковій олії, додайте сіль, а потім додайте на пательню зелений горошок. Готові овочі відкладіть.
- Дрібно наріжте молодий часник та змішайте його з нарізаною петрушкою.
- Посмажте на оливковій олії крихти грисині або якихось сухарів. Туди ж додайте часник та петрушку. Посоліть, перемішай та прогрійте всю масу.
- Зваріть яйце. Якщо любите, найкраще саме яйце-пашот.
- Наріжте спаржу великим шматочками. Заправте спаржу та горошок соусом з оливкової олії та лимонного соку. Викладіть по центру великої тарілки.
- До броколі також додайте оливкову олію, сік лимона та сіль. Викладіть зверху на спаржу з горошком. Посипте все сухарями, обсмаженими з часником. Викладіть зверху яйце та посипте готову страву меленим перцем. Прикрасьте декількома краплями оливкової олії.
Кальмар з горошком
Інгредієнти:
Кальмари – 150 г
Зелений горошок – 100 г
Цибуля – 60 г
Оливкова олія – 100 г
Часник – 3 великих зубчики
Біле вино – 60 г
Консервовані томати – 200 г
Сіль – 1 г
Перець – 1 г
Петрушка – 2 г
Як готувати:
- Наріжте цибулю напівкільцями та розчавіть зубчики часнику пласкою стороною ножа. У невеличкій каструлі розігрійте оливкову олію та киньте туди часник з цибулею смажитися.
- Влийте у каструлю вино, а потім додайте кальмари, нарізані кільцями. Перемішайте. Не забудьте попередньо зняти шкірку з кальмарів, аби вони не були як гума.
- Подрібніть консервовані томати блендером і теж додайте до каструлі. Туди ж – зелений горошок. Посоліть, поперчіть і продовжуйте тушкувати хвилин 10. Додайте до каструлі дрібно нарізану петрушку.
- Візьміть глибоку тарілку, викладіть страву, доповніть її великою скибкою свіжого запашного хліба.
Ризото з зеленим горошком
Інгредієнти:
Круглий рис (Carnaroli, Arborio) – 150 г
Молодий нечищений горошок – 300 г
Сиров’ялене сало – 40 г
Біле вино – 80 г
Оливкова олія – 15 г
Цибуля – 60 г
Тертий пармезан – 15 г
Сіль, перець
Як готувати:
- Почистьте молодий горошок. Стручки не видайте: з них можна зробити смачний овочевий бульйон. Натомість залийте їх водою і поставте на помірний вогонь. За годину бульйон буде готовий: подрібніть його блендером і процідіть крізь сито.
- Підготуйте інші інгредієнти. Дрібно наріжте цибулю та трошки сала. Просушіть рис на сухій пательні, доки він стане яскраво-білим. Висипте рис в окрему місткість.
- На оливковій олії обсмажте сало та цибулю.
- Коли цибуля стала прозорою, додайте в пательню просушений рис. Перемішайте. Додайте вино, протушкуйте, посоліть. Коли вино випарується, влийте підготований теплий бульйон. Залиште ризото варитися на 16-18 хвилин.
- Коли ризото майже готове, всипте горошок. За 3 хвилини вимикайте вогонь. Додайте тертий пармезан, викладіть на тарілку, прикрасьте оливковою олією і чорним перцем. Смачного!