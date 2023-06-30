3 блюда, которые необходимо приготовить летом: ризото, салат и кальмары с горошком

Поки на ринках можна легко купити молодий зелений горошок, треба максимально використати момент та приготувати якомога більше з нього якомога більше страв. Залюбки поділюся своїми улюбленими рецептами.

Салат з сезонних овочів з зеленим горошком

Інгредієнти:

Броколі - 120 г

Молодий зелений горошок - 80 г

Молода спаржа - 100 г

Молодий часник - 3 великих зубки Куряче яйце - 1 шт Грисині або сухарі - 30 г

Петрушка

Сік лимону - 2 г

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Оливкова олія

Сіль, свіжомелений перець

Як готувати:

Поріжте броколі на суцвіття та приготуйте на пару. Почистить молодий зелений горошок. Порада: лушпиння від горошку не варто викидати, з нього виходить потужний бульйон. Відламайте твердий кінець спаржі. почистить її. Посмажте декілька хвилин спаржу на оливковій олії, додайте сіль, а потім додайте на пательню зелений горошок. Готові овочі відкладіть. Дрібно наріжте молодий часник та змішайте його з нарізаною петрушкою. Посмажте на оливковій олії крихти грисині або якихось сухарів. Туди ж додайте часник та петрушку. Посоліть, перемішай та прогрійте всю масу. Зваріть яйце. Якщо любите, найкраще саме яйце-пашот. Наріжте спаржу великим шматочками. Заправте спаржу та горошок соусом з оливкової олії та лимонного соку. Викладіть по центру великої тарілки. До броколі також додайте оливкову олію, сік лимона та сіль. Викладіть зверху на спаржу з горошком. Посипте все сухарями, обсмаженими з часником. Викладіть зверху яйце та посипте готову страву меленим перцем. Прикрасьте декількома краплями оливкової олії.

Кальмар з горошком

Інгредієнти:

Кальмари – 150 г

Зелений горошок – 100 г

Цибуля – 60 г

Оливкова олія – 100 г

Часник – 3 великих зубчики

Біле вино – 60 г

Консервовані томати – 200 г

Сіль – 1 г

Перець – 1 г

Петрушка – 2 г

Як готувати:

Наріжте цибулю напівкільцями та розчавіть зубчики часнику пласкою стороною ножа. У невеличкій каструлі розігрійте оливкову олію та киньте туди часник з цибулею смажитися. Влийте у каструлю вино, а потім додайте кальмари, нарізані кільцями. Перемішайте. Не забудьте попередньо зняти шкірку з кальмарів, аби вони не були як гума. Подрібніть консервовані томати блендером і теж додайте до каструлі. Туди ж – зелений горошок. Посоліть, поперчіть і продовжуйте тушкувати хвилин 10. Додайте до каструлі дрібно нарізану петрушку. Візьміть глибоку тарілку, викладіть страву, доповніть її великою скибкою свіжого запашного хліба.

Ризото з зеленим горошком

Інгредієнти:

Круглий рис (Carnaroli, Arborio) – 150 г

Молодий нечищений горошок – 300 г

Сиров’ялене сало – 40 г

Біле вино – 80 г

Оливкова олія – 15 г

Цибуля – 60 г

Тертий пармезан – 15 г

Сіль, перець

Як готувати:

Почистьте молодий горошок. Стручки не видайте: з них можна зробити смачний овочевий бульйон. Натомість залийте їх водою і поставте на помірний вогонь. За годину бульйон буде готовий: подрібніть його блендером і процідіть крізь сито. Підготуйте інші інгредієнти. Дрібно наріжте цибулю та трошки сала. Просушіть рис на сухій пательні, доки він стане яскраво-білим. Висипте рис в окрему місткість. На оливковій олії обсмажте сало та цибулю. Коли цибуля стала прозорою, додайте в пательню просушений рис. Перемішайте. Додайте вино, протушкуйте, посоліть. Коли вино випарується, влийте підготований теплий бульйон. Залиште ризото варитися на 16-18 хвилин. Коли ризото майже готове, всипте горошок. За 3 хвилини вимикайте вогонь. Додайте тертий пармезан, викладіть на тарілку, прикрасьте оливковою олією і чорним перцем. Смачного!