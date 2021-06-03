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3 лучших соуса для шашлыка и мясных блюд

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Лето – время для пикников, главным блюдом любого является – именно шашлык. Здесь основное задание – правильно выбрать и замариновать мясо, чтобы оно было вкусным и сочным, немаловажно также – сделать удачный соус к блюду, что еще больше раскроет вкус мяса.

Редакция FoodOboz подобрала для вас 3 рецепта вкуснейших соусов для шашлыка, которые подойдут к любому виду мяса.

1. Белый соус для шашлыка

Соус с кинзой и сметаной
Соус с кинзой и сметаной. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

  • Сметана – 200 г

  • Майонез – 200 г

  • Кинза свежая – 1 пучок

  • Орехи грецкие – 50 г

  • Чеснок, перец, соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Измельчите кинзу, орехи хорошо разомните, добавьте майонез, сметану, соль, перец и чеснок, все хорошо перемешайте и поставьте в холодильник на минут 30-50.

2. Красный соус к мясу

Томатный соус к мясу
Томатный соус к мясу. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

  • Томатная паста – 250 мл

  • Вода – 200 мл

  • Чеснок – 3 зубчика

  • Базилик зеленый – 1 пучок

  • Хмели-сунели – 2 ч. ложки

  • Сахар – 2 ч. ложки

  • Перец, соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Хорошо помойте базилик и мелко его нарежьте, чеснок также измельчите и добавьте к базилику.

  2. На сковороду выложите томатную пасту, добавьте воды и пусть хорошо просушится минуты 2-3.

  3. После добавьте туда базилик и чеснок, а также сахар, все хорошо перемешайте, посолите, поперчите, добавьте специи и снова перемешайте.

  4. Оставьте под крышкой минут на 5, на маленьком огне.

Перед подачей соус нужно остудить и добавить немного базилика.

3. Соус "Дзадзики"

Соус на основе йогурта и огурца
Соус на основе йогурта и огурца. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

  • Йогурт натуральный или сметана – 400 мл

  • Огурец – 2 шт.

  • Оливковое масло – 2 ст. л.

  • Паприка – 1 ст. л.

  • Сок лимонный - 1 ст.л.

  • Чеснок - 4 зубчика

  • Зелень (салат, укроп, петрушка) – 20 г

  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Почистите огурец от кожуры, разрежьте и удалите все семечки. После – потрите его на большой терке и сложите в дуршлаг, добавьте соль, перец и через 10 минут хорошо отожмите сок, чтобы он был суховатым.

  2. Чеснок мелко нарежьте, зелень также измельчите и добавьте в огуречную смесь.

  3. В миске смешайте

    йогурт с огурцом, чесноком и зеленью.

  4. Добавьте лимонный сок и оливковое масло, все хорошо перемешайте. Посолите, поперчить по вкусу и сверху присыпьте паприкой.

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Теги
рецепт пикник еда
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