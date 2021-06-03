3 лучших соуса для шашлыка и мясных блюд

Лето – время для пикников, главным блюдом любого является – именно шашлык. Здесь основное задание – правильно выбрать и замариновать мясо, чтобы оно было вкусным и сочным, немаловажно также – сделать удачный соус к блюду, что еще больше раскроет вкус мяса.
Редакция FoodOboz подобрала для вас 3 рецепта вкуснейших соусов для шашлыка, которые подойдут к любому виду мяса.
1. Белый соус для шашлыка
Ингредиенты:
Сметана – 200 г
Майонез – 200 г
Кинза свежая – 1 пучок
Орехи грецкие – 50 г
Чеснок, перец, соль – по вкусу
Способ приготовления:
Измельчите кинзу, орехи хорошо разомните, добавьте майонез, сметану, соль, перец и чеснок, все хорошо перемешайте и поставьте в холодильник на минут 30-50.
2. Красный соус к мясу
Ингредиенты:
Томатная паста – 250 мл
Вода – 200 мл
Чеснок – 3 зубчика
Базилик зеленый – 1 пучок
Хмели-сунели – 2 ч. ложки
Сахар – 2 ч. ложки
Перец, соль – по вкусу
Способ приготовления:
Хорошо помойте базилик и мелко его нарежьте, чеснок также измельчите и добавьте к базилику.
На сковороду выложите томатную пасту, добавьте воды и пусть хорошо просушится минуты 2-3.
После добавьте туда базилик и чеснок, а также сахар, все хорошо перемешайте, посолите, поперчите, добавьте специи и снова перемешайте.
Оставьте под крышкой минут на 5, на маленьком огне.
Перед подачей соус нужно остудить и добавить немного базилика.
3. Соус "Дзадзики"
Ингредиенты:
Йогурт натуральный или сметана – 400 мл
Огурец – 2 шт.
Оливковое масло – 2 ст. л.
Паприка – 1 ст. л.
Сок лимонный - 1 ст.л.
Чеснок - 4 зубчика
Зелень (салат, укроп, петрушка) – 20 г
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Почистите огурец от кожуры, разрежьте и удалите все семечки. После – потрите его на большой терке и сложите в дуршлаг, добавьте соль, перец и через 10 минут хорошо отожмите сок, чтобы он был суховатым.
Чеснок мелко нарежьте, зелень также измельчите и добавьте в огуречную смесь.
В миске смешайте
йогурт с огурцом, чесноком и зеленью.
Добавьте лимонный сок и оливковое масло, все хорошо перемешайте. Посолите, поперчить по вкусу и сверху присыпьте паприкой.
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