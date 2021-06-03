3 лучших соуса для шашлыка и мясных блюд

Лето – время для пикников, главным блюдом любого является – именно шашлык. Здесь основное задание – правильно выбрать и замариновать мясо, чтобы оно было вкусным и сочным, немаловажно также – сделать удачный соус к блюду, что еще больше раскроет вкус мяса.

Редакция FoodOboz подобрала для вас 3 рецепта вкуснейших соусов для шашлыка, которые подойдут к любому виду мяса.

1. Белый соус для шашлыка

Соус с кинзой и сметаной. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

Сметана – 200 г

Майонез – 200 г

Кинза свежая – 1 пучок

Орехи грецкие – 50 г

Чеснок, перец, соль – по вкусу

Способ приготовления:

Измельчите кинзу, орехи хорошо разомните, добавьте майонез, сметану, соль, перец и чеснок, все хорошо перемешайте и поставьте в холодильник на минут 30-50.

2. Красный соус к мясу

Томатный соус к мясу. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

Томатная паста – 250 мл

Вода – 200 мл

Чеснок – 3 зубчика

Базилик зеленый – 1 пучок

Хмели-сунели – 2 ч. ложки

Сахар – 2 ч. ложки

Перец, соль – по вкусу

Способ приготовления:

Хорошо помойте базилик и мелко его нарежьте, чеснок также измельчите и добавьте к базилику. На сковороду выложите томатную пасту, добавьте воды и пусть хорошо просушится минуты 2-3. После добавьте туда базилик и чеснок, а также сахар, все хорошо перемешайте, посолите, поперчите, добавьте специи и снова перемешайте. Оставьте под крышкой минут на 5, на маленьком огне.

Перед подачей соус нужно остудить и добавить немного базилика.

3. Соус "Дзадзики"

Соус на основе йогурта и огурца. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

Йогурт натуральный или сметана – 400 мл

Огурец – 2 шт.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Паприка – 1 ст. л.

Сок лимонный - 1 ст.л.

Чеснок - 4 зубчика

Зелень (салат, укроп, петрушка) – 20 г

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Почистите огурец от кожуры, разрежьте и удалите все семечки. После – потрите его на большой терке и сложите в дуршлаг, добавьте соль, перец и через 10 минут хорошо отожмите сок, чтобы он был суховатым. Чеснок мелко нарежьте, зелень также измельчите и добавьте в огуречную смесь. В миске смешайте йогурт с огурцом, чесноком и зеленью. Добавьте лимонный сок и оливковое масло, все хорошо перемешайте. Посолите, поперчить по вкусу и сверху присыпьте паприкой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как необычно приготовить классическую окрошку, если добавить к ней просекко и креветки.

Джейми Оливер поделился рецептом идеальной подливы, которая сделает любое мясное и овощное блюдо вкусным.

Шеф "Адской кухни" Алекс Якутов делится простым рецептом приготовления пирога со спаржей, который делается очень быстро, но при этом будет очень вкусным и сытным.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!