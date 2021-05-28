3 маринада, которые испортят любой шашлык

Летом можно хоть каждые выходные устраивать пикники, а все мы прекрасно знаем, что основным блюдом любой вылазки на природу является – именно шашлык. Главная задача здесь уже – правильно выбрать мясо и точно знать все о маринадах, чтобы он был вкусным и что немаловажно – безопасным.

Поэтому редакция FoodOboz расскажет вам, какие 3 маринада испортят любой шашлык и почему именно они опасны для организма.

1. Маринад с уксусом

Не используйте уксус для маринада. Источник: pixabay.com

Запомните, то что мясо якобы становится при помощи уксуса более мягким – является уловкой. Может кислота его и размягчит, но она точно не будет полезной для желудка, а это – куда важнее.

Лучше вместо уксуса добавьте минеральную воду, она не хуже справится с мясом.

2. Кефир

В кефире шашлык лучше не мариновать. Источник: pixabay.com

Он также как и уксус не годится для маринада, так как кефир в сочетании с мясом препятствует усвоению белка и железа и будет совершенно вредным.

3. Майонез

В майонезе лучше не мариновать мясо. Источник: pixabay.com

Делать маринад из него не стоит, так как он содержит большое количество жиров, а при воздействии с высокой температуры вообще выделяет много консерагенов.

Лучше делать маринады для шашлыка со сметаны, вина, специй, воды, лука и зелени, так вы точно будете уверены в их безопасности и в превосходном вкусе.

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