3 мексиканских блюда, которые точно нужно приготовить

Если вы давно планировали приготовить что-то из мексиканской кухни, тогда сейчас самое время это сделать. Все блюда – необычные, пряные, острые и очень-очень вкусные, а самое главное – готовятся элементарно.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 рецепта вкуснейших мексиканских блюд, которые точно станут вашими фаворитами.

1. Хрустящие рыбные тако с сальсой из манго

Рыбные тако с сальсой. Источник: eda.ru

Ингредиенты:

Пшеничная мука – 50 г

Копченая паприка – 1ч. л.

Яйцо куриное – 2 шт.

Панировочные сухари – 50 г

Рыба – 200 г

Оливковое масло – 2-3 ст. л.

Манго – 1 шт.

Авокадо – 1 шт.

Кинза – пучок

Лук – пучок

Лайм – 1 шт.

Листья салата – 50-80 г

Готовые тортильи – 5-6 шт.

Приправы и соль – по вкусу

Способ приготовления:

Рыбу нарежьте маленькими брусочками, посолите, приправьте специями. Взбейте яйца, рыбу хорошо сначала обваляйте в муке, потом "искупайте" в яйцах и обваляйте в панировочных сухарях. В кастрюлю налейте масла, хорошо его нагрейте, бросьте рыбу и жарьте до готовности. Сделайте сальсу: манго и авокадо нарежьте мелким кубиком, измельчите кинзу и лук, полейте соком лайма. В духовку отправьте готовые тартильи, чтобы хорошо разогрелись. После – в каждую положите рыбу, сверху лист салата и сальсу.

2. Кесадилья с курицей

Как вкусно приготовить кесадилью с курицей. Источник: 1000.menu

Ингредиенты:

вареная курица – 80-90 г

кукурузные лепешки тортильи – 2 шт.

сыр – 100 г

маринованный халапеньо – 1 ст. л.

сливочное масло – 50 г

Топпинг из свежей сальсы

помидоры – 500 г

красный лук – 1 шт.

кинза – 2-3 ст. л.

соус чили – 1/2 ч. л.

авокадо – 1 шт.

Способ приготовления:

В кукурузные лепешки положите сыр, порезанную курицу и халапеньо, сверху накройте еще одной лепешкой. На сковороде растопите масло, положите кесадилью и жарьте до готовности – около 4-5 минут, пока на обеих сторонах не появятся золотистые мелкие пузыри. Топпинг: разрежьте помидоры и натрите их на самой крупной терке, но без кожуры. Также сделайте с луком, кинзу измельчите и добавьте острый соус, все хорошо перемешайте.

Перед подачей разрежьте готовые кесадильи на 4 части, можно также нарезать тоненько авокадо.

3. Гуакамоле с чесноком

Гуакамоле с помидорами и авокадо. Источник: chefmarket.ru

Ингредиенты:

спелые авокадо – 2 шт.

чеснок – 102 зуб.

лимон – 1 шт.

помидоры – 1-2 шт.

лук – 1 шт.

кукурузные чипсы тортилься – 5-10 шт.

халапеньо – 1 шт.

соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Авокадо разрежьте пополам вдоль косточки, разделить на половинки. Мякоть достаньте, хорошо разомните и добавьте лимонный сок. Измельчите чеснок, халапеньо, лук, помидоры, все хорошо перемешайте.

Подавать готовый соус гуакамоле нужно с чипсами тортильяс.

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