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3 мексиканских блюда, которые точно нужно приготовить

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Если вы давно планировали приготовить что-то из мексиканской кухни, тогда сейчас самое время это сделать. Все блюда – необычные, пряные, острые и очень-очень вкусные, а самое главное – готовятся элементарно.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 рецепта вкуснейших мексиканских блюд, которые точно станут вашими фаворитами.

1. Хрустящие рыбные тако с сальсой из манго

Рыбные тако с сальсой
Рыбные тако с сальсой. Источник: eda.ru

Ингредиенты:

  • Пшеничная мука – 50 г

  • Копченая паприка – 1ч. л.

  • Яйцо куриное – 2 шт.

  • Панировочные сухари – 50 г

  • Рыба – 200 г

  • Оливковое масло – 2-3 ст. л.

  • Манго – 1 шт.

  • Авокадо – 1 шт.

  • Кинза – пучок

  • Лук – пучок

  • Лайм – 1 шт.

  • Листья салата – 50-80 г

  • Готовые тортильи – 5-6 шт.

  • Приправы и соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Рыбу нарежьте маленькими брусочками, посолите, приправьте специями.

  2. Взбейте яйца, рыбу хорошо сначала обваляйте в муке, потом "искупайте" в яйцах и обваляйте в панировочных сухарях.

  3. В кастрюлю налейте масла, хорошо его нагрейте, бросьте рыбу и жарьте до готовности.

  4. Сделайте сальсу: манго и авокадо нарежьте мелким кубиком, измельчите кинзу и лук, полейте соком лайма.

  5. В духовку отправьте готовые тартильи, чтобы хорошо разогрелись.

  6. После – в каждую положите рыбу, сверху лист салата и сальсу.

2. Кесадилья с курицей

Как вкусно приготовить кесадилью с курицей
Как вкусно приготовить кесадилью с курицей. Источник: 1000.menu

Ингредиенты:

  • вареная курица – 80-90 г

  • кукурузные лепешки тортильи – 2 шт.

  • сыр – 100 г

  • маринованный халапеньо – 1 ст. л.

  • сливочное масло – 50 г

Топпинг из свежей сальсы

  • помидоры – 500 г

  • красный лук – 1 шт.

  • кинза – 2-3 ст. л.

  • соус чили – 1/2 ч. л.

  • авокадо – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. В кукурузные лепешки положите сыр, порезанную курицу и халапеньо, сверху накройте еще одной лепешкой.

  2. На сковороде растопите масло, положите кесадилью и жарьте до готовности – около 4-5 минут, пока на обеих сторонах не появятся золотистые мелкие пузыри.

  3. Топпинг: разрежьте помидоры и натрите их на самой крупной терке, но без кожуры. Также сделайте с луком, кинзу измельчите и добавьте острый соус, все хорошо перемешайте.

Перед подачей разрежьте готовые кесадильи на 4 части, можно также нарезать тоненько авокадо.

3. Гуакамоле с чесноком

Гуакамоле с помидорами и авокадо
Гуакамоле с помидорами и авокадо. Источник: chefmarket.ru

Ингредиенты:

  • спелые авокадо – 2 шт.

  • чеснок – 102 зуб.

  • лимон – 1 шт.

  • помидоры – 1-2 шт.

  • лук – 1 шт.

  • кукурузные чипсы тортилься – 5-10 шт.

  • халапеньо – 1 шт.

  • соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Авокадо разрежьте пополам вдоль косточки, разделить на половинки.

  2. Мякоть достаньте, хорошо разомните и добавьте лимонный сок.

  3. Измельчите чеснок, халапеньо, лук, помидоры, все хорошо перемешайте.

Подавать готовый соус гуакамоле нужно с чипсами тортильяс.

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Теги
еда рецепт
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