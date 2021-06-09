3 мексиканских блюда, которые точно нужно приготовить

Если вы давно планировали приготовить что-то из мексиканской кухни, тогда сейчас самое время это сделать. Все блюда – необычные, пряные, острые и очень-очень вкусные, а самое главное – готовятся элементарно.
Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 рецепта вкуснейших мексиканских блюд, которые точно станут вашими фаворитами.
1. Хрустящие рыбные тако с сальсой из манго
Ингредиенты:
Пшеничная мука – 50 г
Копченая паприка – 1ч. л.
Яйцо куриное – 2 шт.
Панировочные сухари – 50 г
Рыба – 200 г
Оливковое масло – 2-3 ст. л.
Манго – 1 шт.
Авокадо – 1 шт.
Кинза – пучок
Лук – пучок
Лайм – 1 шт.
Листья салата – 50-80 г
Готовые тортильи – 5-6 шт.
Приправы и соль – по вкусу
Способ приготовления:
Рыбу нарежьте маленькими брусочками, посолите, приправьте специями.
Взбейте яйца, рыбу хорошо сначала обваляйте в муке, потом "искупайте" в яйцах и обваляйте в панировочных сухарях.
В кастрюлю налейте масла, хорошо его нагрейте, бросьте рыбу и жарьте до готовности.
Сделайте сальсу: манго и авокадо нарежьте мелким кубиком, измельчите кинзу и лук, полейте соком лайма.
В духовку отправьте готовые тартильи, чтобы хорошо разогрелись.
После – в каждую положите рыбу, сверху лист салата и сальсу.
2. Кесадилья с курицей
Ингредиенты:
вареная курица – 80-90 г
кукурузные лепешки тортильи – 2 шт.
сыр – 100 г
маринованный халапеньо – 1 ст. л.
сливочное масло – 50 г
Топпинг из свежей сальсы
помидоры – 500 г
красный лук – 1 шт.
кинза – 2-3 ст. л.
соус чили – 1/2 ч. л.
авокадо – 1 шт.
Способ приготовления:
В кукурузные лепешки положите сыр, порезанную курицу и халапеньо, сверху накройте еще одной лепешкой.
На сковороде растопите масло, положите кесадилью и жарьте до готовности – около 4-5 минут, пока на обеих сторонах не появятся золотистые мелкие пузыри.
Топпинг: разрежьте помидоры и натрите их на самой крупной терке, но без кожуры. Также сделайте с луком, кинзу измельчите и добавьте острый соус, все хорошо перемешайте.
Перед подачей разрежьте готовые кесадильи на 4 части, можно также нарезать тоненько авокадо.
3. Гуакамоле с чесноком
Ингредиенты:
спелые авокадо – 2 шт.
чеснок – 102 зуб.
лимон – 1 шт.
помидоры – 1-2 шт.
лук – 1 шт.
кукурузные чипсы тортилься – 5-10 шт.
халапеньо – 1 шт.
соль – 1 ч. л.
Способ приготовления:
Авокадо разрежьте пополам вдоль косточки, разделить на половинки.
Мякоть достаньте, хорошо разомните и добавьте лимонный сок.
Измельчите чеснок, халапеньо, лук, помидоры, все хорошо перемешайте.
Подавать готовый соус гуакамоле нужно с чипсами тортильяс.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить вкусные, холодные летние супы, самое главное – чем вкусным их поправишь и с чем есть.
Одесский ресторатор, шеф-повар Савелий Либкин поделился рецептом настоящей одесской баклажанной икры.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!