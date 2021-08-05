3 необычных блюда из перца, которые обязательно нужно приготовить
Болгарский перец – полезный, очень сочный и вкусный овощ, без которого не обойтись при приготовлении салатов, запеканок и мяса. Также перец является отличным продуктом для консервации, из него получится отличное лечо и аджика.
Редакция FoodOboz делится 3 рецептами необычных блюд с болгарского перца, которые точно станут вашими фаворитами, к тому же они очень быстро готовятся.
1. Оладьи из перца
Ингредиенты:
Перец сладкий – 3 шт.
Хлеб – 1-2 ломтика
Мука – 2-3 ст. л.
Яйца – 1 шт.
Чеснок – 2-3 зуб.
Сметана – 1-2 ст. л.
Растительное масло – 2-3 ст. л.
Соль, молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
Помойте перец и удалите семена, порежьте большими кусками, бросьте в блендер, добавьте яйцо, муку, соль, перец, чеснок, хлеб, перебейте все до однородности.
Если тесто жидкое – добавьте еще немного муки.
Разогрейте сковороду, налейте масло, выложит ложкой оладьи, жарьте до готовности.
Подавать блюдо лучше горячим со сметаной.
2. Закуска из запеченного перца с сырной начинкой
Ингредиенты:
Перец сладкий – 3 шт.
Яйца вареные – 2 шт.
Сыр твердый – 150 г
Сметана – 2 ст. л.
Чеснок – 1 зуб.
Соль – по вкусу
Способ приготовления:
Перец помойте, удалите семена, порежьте средними полосками, хорошо посолите, поперчите и отправьте в духовку или на гриль. Запекайте до готовности – около 10 минут.
Начинка: сыр натрите на крупной терке, добавьте измельченный чеснок, соль и заправьте сметаной, перемешайте.
Перец снимите, намажьте готовой начинкой и можно подавать .
3. Запеченный перец в ароматном масле
Ингредиенты:
Перец болгарский 6-7 шт.
Чеснок – 2-3 зуб.
Лук – 1 шт.
Растительное масло – 100 мл.
Перец – 1/4 ч. л.
Соль – по вкусу
Сухой базилик
Способ приготовления:
Помойте перец, удалите семена, порежьте произвольно.
На противень выложите порезанный большими кусками лук, перец, щедро полейте растительным маслом, посолите, поперчите, добавьте базилик и тщательно перемешайте.
Отправьте в духовку на 30-35 минут при 170 С.
Готовые овощи лучше всего есть теплыми с соленым сыром.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие начинки приготовить для фаршированного перца, чтобы они были сочными и вкусными.