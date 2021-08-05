3 необычных блюда из перца, которые обязательно нужно приготовить

Болгарский перец – полезный, очень сочный и вкусный овощ, без которого не обойтись при приготовлении салатов, запеканок и мяса. Также перец является отличным продуктом для консервации, из него получится отличное лечо и аджика.

Редакция FoodOboz делится 3 рецептами необычных блюд с болгарского перца, которые точно станут вашими фаворитами, к тому же они очень быстро готовятся.

1. Оладьи из перца

Ингредиенты:

Перец сладкий – 3 шт.

Хлеб – 1-2 ломтика

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Мука – 2-3 ст. л.

Яйца – 1 шт.

Чеснок – 2-3 зуб.

Сметана – 1-2 ст. л.

Растительное масло – 2-3 ст. л.

Соль, молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Помойте перец и удалите семена, порежьте большими кусками, бросьте в блендер, добавьте яйцо, муку, соль, перец, чеснок, хлеб, перебейте все до однородности. Если тесто жидкое – добавьте еще немного муки. Разогрейте сковороду, налейте масло, выложит ложкой оладьи, жарьте до готовности.

Подавать блюдо лучше горячим со сметаной.

2. Закуска из запеченного перца с сырной начинкой

Ингредиенты:

Перец сладкий – 3 шт.

Яйца вареные – 2 шт.

Сыр твердый – 150 г

Сметана – 2 ст. л.

Чеснок – 1 зуб.

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Перец помойте, удалите семена, порежьте средними полосками, хорошо посолите, поперчите и отправьте в духовку или на гриль. Запекайте до готовности – около 10 минут. Начинка: сыр натрите на крупной терке, добавьте измельченный чеснок, соль и заправьте сметаной, перемешайте. Перец снимите, намажьте готовой начинкой и можно подавать .

3. Запеченный перец в ароматном масле

Ингредиенты:

Перец болгарский 6-7 шт.

Чеснок – 2-3 зуб.

Лук – 1 шт.

Растительное масло – 100 мл.

Перец – 1/4 ч. л.

Соль – по вкусу

Сухой базилик

Способ приготовления:

Помойте перец, удалите семена, порежьте произвольно. На противень выложите порезанный большими кусками лук, перец, щедро полейте растительным маслом, посолите, поперчите, добавьте базилик и тщательно перемешайте. Отправьте в духовку на 30-35 минут при 170 С.

Готовые овощи лучше всего есть теплыми с соленым сыром.

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