3 необычных рецепта супов от Джейми Оливера

С приходом весны организму нужны витамины и лучше всего употреблять легкие блюда, чтобы не перегружать желудок. Советуем вам остановить свой выбор на супах, которые можно съесть не только на обед, но и поужинать ими.
Редакция FoodOboz собрала для вас 3 простых рецепта супа от английского повара, ресторатора, телеведущего, популяризатора домашней кулинарии и здорового питания Джейми Оливера.
Перловый суп с ветчиной
Ветчина (примерно 2.3 кг всего), лучше всего на косточке
2 стебля лука-порея
1 стебель сельдерея
3 моркови
оливковое масло
2 лавровых листа
100 г перловой крупы
1 литр куриного бульона
400 г замороженного горошка
½ пучка петрушки
мята
Способ приготовления:
Вечером лучше приготовить ветчину, а именно залейте ее холодной водой и оставьте.
Утром воду слить и ветчину залить снова свежей холодной водой, после этого и довести до кипения
Очистить овощи, нарезать тонко лук-порей, сельдерей и морковь.
На сливочном масле хорошо обжарить все овощи, по вкусу поперчить и посолить. Также добавить один лавровый лист и, на средней температуре тушить минут 15, периодически помешивать, чтобы овощи не "пристали" ко дну.
В большую кастрюлю всыпать крупу, ветчину и 1 литр уже готового куриного бульона, добавить к овощам. Довести до кипения, накрыть крышкой и еще тушить на очень низкой температуре целых 3 часа, при этом нужно добавлять воду.
Вынуть мясо из супа, снять жир и удалить все кости.
Измельчить ветчину и снова в суп.
Промыть горох, добавить в суп, мяту и петрушку измельчите и добавьте в суп.
Постный суп с фасолью
Ингредиенты:
800 г овощной микс
50 г чеснока
100 мл оливкового масла
3 банки бобовых по 400 г
1,2 литра томатного соуса
4 кубика овощного бульона
180 г ассорти пасты
650 г листовой зелени
Способ приготовления:
Все овощи очистить от кожуры и нарезать крупными кусками. Чеснок очистить и нарезать дольками.
В большую кастрюлю отправьте все ингредиенты и немного поджарьте их на оливковом масле, затем оставьте их под крышкой еще на 15 минут , чтобы они хорошо протушились,
регулярно помешивайте.
Фасоль добавить в кастрюлю вместе с томатным соусом, приправить бульонным кубик и залить 2,5 литрами воды, довести до кипения.
Измельченную пасту п
оложить в кастрюлю, уменьшить огонь и готовить 15 минут.
Зелень измельчить и добавить в суп.
Если нужно, добавить еще воды, затем приправить по вкусу.
Суп-песто
½ зубчика чеснока
1 большой пучок свежего базилика
1 горсть кедровых орехов
1 хорошая горсть свежего тертого сыра пармезан
оливковое масло первого отжима
1 лимон, по желанию
Способ приготовления:
Очистить чеснок, затем растереть в пестике и ступке со щепоткой морской соли.
Листья базилика нарезать, растереть в пасту.
Добавить поджаренные кедровые орехи, половину пармезана и масла, хорошо перемешать.
Оставшийся сыр приправить черным перцем и солью. По желанию можно добавить
добавить лимонный сок. Получится необычный весенний суп.
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