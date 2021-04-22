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3 необычных рецепта супов от Джейми Оливера

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С приходом весны организму нужны витамины и лучше всего употреблять легкие блюда, чтобы не перегружать желудок. Советуем вам остановить свой выбор на супах, которые можно съесть не только на обед, но и поужинать ими.

Редакция FoodOboz собрала для вас 3 простых рецепта супа от английского повара, ресторатора, телеведущего, популяризатора домашней кулинарии и здорового питания Джейми Оливера.

Перловый суп с ветчиной

Суп с ветчиной
Суп с ветчиной. Источник: pixabay.com

  • Ветчина (примерно 2.3 кг всего), лучше всего на косточке

  • 2 стебля лука-порея

  • 1 стебель сельдерея

  • 3 моркови

  • оливковое масло

  • 2 лавровых листа

  • 100 г перловой крупы

  • 1 литр куриного бульона

  • 400 г замороженного горошка

  • ½ пучка петрушки

  • мята

Способ приготовления:

  1. Вечером лучше приготовить ветчину, а именно залейте ее холодной водой и оставьте.

  2. Утром воду слить и ветчину залить снова свежей холодной водой, после этого и довести до кипения

  3. Очистить овощи, нарезать тонко лук-порей, сельдерей и морковь.

  4. На сливочном масле хорошо обжарить все овощи, по вкусу поперчить и посолить. Также добавить один лавровый лист и, на средней температуре тушить минут 15, периодически помешивать, чтобы овощи не "пристали" ко дну.

  5. В большую кастрюлю всыпать крупу, ветчину и 1 литр уже готового куриного бульона, добавить к овощам. Довести до кипения, накрыть крышкой и еще тушить на очень низкой температуре целых 3 часа, при этом нужно добавлять воду.

  6. Вынуть мясо из супа, снять жир и удалить все кости.

  7. Измельчить ветчину и снова в суп.

  8. Промыть горох, добавить в суп, мяту и петрушку измельчите и добавьте в суп.

Постный суп с фасолью

Постный суп
Постный суп. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 800 г овощной микс

  • 50 г чеснока

  • 100 мл оливкового масла

  • 3 банки бобовых по 400 г

  • 1,2 литра томатного соуса

  • 4 кубика овощного бульона

  • 180 г ассорти пасты

  • 650 г листовой зелени

Способ приготовления:

  1. Все овощи очистить от кожуры и нарезать крупными кусками. Чеснок очистить и нарезать дольками.

  2. В большую кастрюлю отправьте все ингредиенты и немного поджарьте их на оливковом масле, затем оставьте их под крышкой еще на 15 минут , чтобы они хорошо протушились,

    регулярно помешивайте.

  3. Фасоль добавить в кастрюлю вместе с томатным соусом, приправить бульонным кубик и залить 2,5 литрами воды, довести до кипения.

  4. Измельченную пасту п

    оложить в кастрюлю, уменьшить огонь и готовить 15 минут.

  5. Зелень измельчить и добавить в суп.

    Если нужно, добавить еще воды, затем приправить по вкусу.

Суп-песто

Песто-суп
Песто-суп. Источник: pixabay.com

  • ½ зубчика чеснока

  • 1 большой пучок свежего базилика

  • 1 горсть кедровых орехов

  • 1 хорошая горсть свежего тертого сыра пармезан

  • оливковое масло первого отжима

  • 1 лимон, по желанию

Способ приготовления:

  1. Очистить чеснок, затем растереть в пестике и ступке со щепоткой морской соли.

  2. Листья базилика нарезать, растереть в пасту.

  3. Добавить поджаренные кедровые орехи, половину пармезана и масла, хорошо перемешать.

  4. Оставшийся сыр приправить черным перцем и солью. По желанию можно добавить

    добавить лимонный сок. Получится необычный весенний суп.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Персона
Джейми Оливер
Теги
рецепт еда
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