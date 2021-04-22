3 необычных рецепта супов от Джейми Оливера

С приходом весны организму нужны витамины и лучше всего употреблять легкие блюда, чтобы не перегружать желудок. Советуем вам остановить свой выбор на супах, которые можно съесть не только на обед, но и поужинать ими.

Редакция FoodOboz собрала для вас 3 простых рецепта супа от английского повара, ресторатора, телеведущего, популяризатора домашней кулинарии и здорового питания Джейми Оливера.

Перловый суп с ветчиной

Суп с ветчиной. Источник: pixabay.com

Ветчина (примерно 2.3 кг всего), лучше всего на косточке

2 стебля лука-порея

1 стебель сельдерея

3 моркови

оливковое масло

2 лавровых листа

100 г перловой крупы

1 литр куриного бульона

400 г замороженного горошка

½ пучка петрушки

мята

Способ приготовления:

Вечером лучше приготовить ветчину, а именно залейте ее холодной водой и оставьте. Утром воду слить и ветчину залить снова свежей холодной водой, после этого и довести до кипения Очистить овощи, нарезать тонко лук-порей, сельдерей и морковь. На сливочном масле хорошо обжарить все овощи, по вкусу поперчить и посолить. Также добавить один лавровый лист и, на средней температуре тушить минут 15, периодически помешивать, чтобы овощи не "пристали" ко дну. В большую кастрюлю всыпать крупу, ветчину и 1 литр уже готового куриного бульона, добавить к овощам. Довести до кипения, накрыть крышкой и еще тушить на очень низкой температуре целых 3 часа, при этом нужно добавлять воду. Вынуть мясо из супа, снять жир и удалить все кости. Измельчить ветчину и снова в суп. Промыть горох, добавить в суп, мяту и петрушку измельчите и добавьте в суп.

Постный суп с фасолью

Постный суп. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

800 г овощной микс

50 г чеснока

100 мл оливкового масла

3 банки бобовых по 400 г

1,2 литра томатного соуса

4 кубика овощного бульона

180 г ассорти пасты

650 г листовой зелени

Способ приготовления:

Все овощи очистить от кожуры и нарезать крупными кусками. Чеснок очистить и нарезать дольками. В большую кастрюлю отправьте все ингредиенты и немного поджарьте их на оливковом масле, затем оставьте их под крышкой еще на 15 минут , чтобы они хорошо протушились, регулярно помешивайте. Фасоль добавить в кастрюлю вместе с томатным соусом, приправить бульонным кубик и залить 2,5 литрами воды, довести до кипения. Измельченную пасту п оложить в кастрюлю, уменьшить огонь и готовить 15 минут. Зелень измельчить и добавить в суп. Если нужно, добавить еще воды, затем приправить по вкусу.

Суп-песто

Песто-суп. Источник: pixabay.com

½ зубчика чеснока

1 большой пучок свежего базилика

1 горсть кедровых орехов

1 хорошая горсть свежего тертого сыра пармезан

оливковое масло первого отжима

1 лимон, по желанию

Способ приготовления:

Очистить чеснок, затем растереть в пестике и ступке со щепоткой морской соли. Листья базилика нарезать, растереть в пасту. Добавить поджаренные кедровые орехи, половину пармезана и масла, хорошо перемешать. Оставшийся сыр приправить черным перцем и солью. По желанию можно добавить добавить лимонный сок. Получится необычный весенний суп.

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