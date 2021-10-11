Эксперты назвали три ошибки, которые испортят любое мясо

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Эксперты назвали три ошибки, которые испортят любое мясо

Не существует ни одной кухни, где бы ни использовали и главное – не любили мясо. Без него не обходится ни одно застолье, праздник или пикник. А есть даже те люди, которые просто не могут жить без мясных блюд. И не так важно, какой именно сорт мяса выбрать. Главное – правильно приготовить, что удается далеко не всем.

Редакция FoodOboz расскажет об ошибках, которые могут испортить мясо, опираясь на информацию сайта EatThis.

Ошибка 1. Когда вы наливаете дополнительное масло

Говорят, что у большинства хозяек проблема с пригоранием или прилипанием мяса к сковороде. И самое распространенное решение – просто налить дополнительное масло. Но это не всегда правильно, особенно тогда, когда вы хотите достичь идеальной корочки на стейке. Все, что нужно сделать, это хорошо разогреть сковороду, добавить 1 \ 2 чайной ложки масла и только после того, как оно хорошо нагреется, положить мясо. В идеале, в процессе обжаривания советуют переворачивать стейк только один раз. Иначе, вы рискуете его пережарить.

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Ошибка 2. Когда вы кладете в мясо на теплую сковороду

В таком случае, оно просто высохнет и превратится в кусок угля. И всегда следует помнить о том, что перед тем, как жарить мясо, оно должно хоть немного постоять при комнатной температуре. Таким образом, вы можете сохранить насыщенность вкуса и сочность.

Резать стейк рекомендуют поперек волокон

Ошибка 3. Когда вы разрезаете стейк поперек волокон

Это особенно касается стейков-вешалок. И если разрезать их неправильно, то в конечном итоге куски будут жесткими и тяжелыми для жевания.

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