3 ошибки, которые испортят суп

Супы – очень ценное и вкусное блюдо и самое интересное, что готовятся они быстро. Большим плюсом является то, что вариаций этого блюда так много, что каждый сможет найти себе самый лучший по вкусу – от легкого куриного супчика до наваристых, жирных супов. Но очень часто все старания могут пойти насмарку и в результате вы получите совершенно невкусное блюдо, если при приготовлении допустите ряд ошибок.

Поэтому редакция FoodOboz подготовила для вас перечень ошибок, которые точно испортят любой суп, зная которые вы точно сможете это предотвратить.

1. Добавление ингредиентов

Продукты нужно постепенно, тогда все будет готовиться одновременно, а разные вкусы и запахи будут наслаиваться на друг друга постепенно, создавая единый неповторимый вкус. Правильно начинать приготовление супа нужно из основы, а именно из жареных ароматических добавок, таких как лук, сельдерей или чеснок. И к ним постепенно добавлять бульон или воду, а потом постепенно овощи, в зависимости от того, сколько времени им нужно до готовности.

Как приготовить вкусный суп

А вот только за 10-20 минут до окончания в суп отправляется зерно или макароны.

2. Добавление приправ

Соль и приправы лучше добавлять за несколько минут до готовности, так суп раскроет свой вкус сполна. Если вы это сделаете на начальной стадии - блюдо может иметь совершенно иной вкус.

3. Добавление молочных продуктов

Молочный суп

Супы, в которых содержится слишком много молочных продуктов, плохо выдерживают высокие температуры. При разогреве они могут свернуться или стать кислыми. Поэтому не следует в супы добавлять много кисло-молчных продуктов.

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