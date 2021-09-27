3 популярные блюда, которые были созданы случайно

Брауни, сыр с плесенью или шоколадное печенье – иногда кажется, что над приготовлением этих блюд колдовал не один шеф-повар, рецепт которого не удастся повторить никому. Впрочем, это не так. И довольно много популярных блюд, которые обожают во всем мире, были изобретены совершенно случайным образом.

Редакция FoodOboz расскажет о блюдах, появление которых стало неожиданным сюрпризом для их изобретателей.

Брауни

Сегодня этот десерт является любимым во всех уголках мира. Существует множество рецептов, которые помогают приготовить изысканный шоколадный пирог с хрустящей корочкой снаружи и липкой начинкой внутри. А если верить легенде, то когда-то кухарка, которая работала в доме зажиточного экономиста, решила приготовить на обед пышный шоколадный пирог. В процессе приготовления десерт просто "сдулся".

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Сыр с голубой плесенью

По-настоящему изысканный деликатес, от которого в восторге все сырные гурманы, тоже был изобретен совершенно случайно. Говорят, что когда один пьяный сыровар оставил в своей сырной пещере кусок хлеба. Когда вернулся, то заметил, что хлеб заплесневел до такого состояния, что плесень перешла на сыр, сделав его полностью синим.

Печенье с кусочками шоколада

Вы только скажите, кто хоть раз не пробовал невероятно нежное и одновременно хрустящее шоколадное печенье? Появлением этого десерта мы дожны поблагодарить одну женщину, которой не хватило ингредиентов на лакомство. Как-то раз она ждала гостей и собралась испечь свое фирменное печенье. Ей не хватило буквально чуть муки и она решила добавить несколько ломтиков шоколада с надеждой на то, что они растворятся в тесте. К сожалению, или к счастью, этому не суждено было случиться. А в результате, получилось такое шоколадное печенье, которое мы привыкли видеть на полках в магазине.

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