Три ресторанных блюда дома за 100 гривен каждое: идеи Ольги Мартыновской
Если блюдо ресторанное и эффектное – это не значит, что оно должно очень дорого стоить. Даже всемирно известные кулинарные шедевры могут быть бюджетными и простыми в исполнении. Все дело в сочетании необходимых продуктов и правильный расчет их количества.
Известный украинский шеф-повар olga_martynovska поделилась идеями трех ресторанных блюд, каждое из которых стоит 100 гривен. Опубликовано на странице в Instagram.
Филе лосося со спагетти, кремом из цукини и маслом с укропом
⠀⠀ Ингредиенты:
• лосось – 120 г
• цуккини – 1 шт
• растительное масло – 60 мл
• молоко – 100 мл
• укроп – 20 г
• соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
Экономкой снять кожуру с цуккини и нарезать "лапшичку". В подсоленной воде бланшировать 20 секунд.
Белую часть цуккини (кроме сердцевины из зернышками) нарезать и 8-10 минут пропустить под крышкой.
Добавить стебли укропа, молоко и воду по мере испарения. Измельчить все в блендере.
Укроп и 50 мл масла взбить в блендере и процедить через сито.
На пергаментной бумаге с обеих сторон (по 1 мин) пожарить лосось, предварительно добавив каплю масла.
Ингредиенты:
тостовый хлеб – 4 кусочка
ветчина – 2 слайсы
молоко – 200 мл
сливочное масло – 15 г
мука – 15 г
яйца – 2 шт
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
В сотейнике нагреть масло, добавьте муку и перемешать.
Порционно долить молоко, кипятить 2 минуты, добавить соль и перец. Получится соус бешамель.
Смазать кусочки хлеба этим соусом и положить посередине ветчину. Сверху добавить остатки бешамеля и поставить в духовку на 8-10 мин.
На среднем огне обжарить яичницу. Выложить на тосты.
⠀ Персик Мельба
персик / нектарин – 1 шт
сахар – 100 + 20 + 10 г
желтки – 2 шт
мука – 10 г
тостовый хлеб – 2 кусочка
сливочное масло – 10 г
Способ приготовления:
Приготовить крем патисьер: На 1 литр воды добавить 100 г сахара и довести до кипения.
В течение 5-7 минут слегка проварить персик в сиропе.
Молоко довести до кипения.
Желтки разогреть с 20 г сахара и 10 г муки.
Влить молоко в смесь, вернуть на плиту и проварить еще 1 минуту.
Пропустите через сито и остудить.
До состояния карамели на сковородке доказать 10 г сахара, добавить 10 г масла и обжарить хлеб в карамели - 10 секунд с каждой стороны.
Очистить персик от кожицы, косточек и разделить пополам.
На карамелизированные тосты налить патисьер и положить персик.
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