Три ресторанных блюда дома за 100 гривен каждое: идеи Ольги Мартыновской

Если блюдо ресторанное и эффектное – это не значит, что оно должно очень дорого стоить. Даже всемирно известные кулинарные шедевры могут быть бюджетными и простыми в исполнении. Все дело в сочетании необходимых продуктов и правильный расчет их количества.

Известный украинский шеф-повар olga_martynovska поделилась идеями трех ресторанных блюд, каждое из которых стоит 100 гривен. Опубликовано на странице в Instagram.

Филе лосося со спагетти, кремом из цукини и маслом с укропом

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⠀⠀ Ингредиенты:

• лосось – 120 г

• цуккини – 1 шт

• растительное масло – 60 мл

• молоко – 100 мл

• укроп – 20 г

• соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Экономкой снять кожуру с цуккини и нарезать "лапшичку". В подсоленной воде бланшировать 20 секунд. Белую часть цуккини (кроме сердцевины из зернышками) нарезать и 8-10 минут пропустить под крышкой. Добавить стебли укропа, молоко и воду по мере испарения. Измельчить все в блендере. Укроп и 50 мл масла взбить в блендере и процедить через сито. На пергаментной бумаге с обеих сторон (по 1 мин) пожарить лосось, предварительно добавив каплю масла.

Шаг-мадам

Ингредиенты:

тостовый хлеб – 4 кусочка

ветчина – 2 слайсы

молоко – 200 мл

сливочное масло – 15 г

мука – 15 г

яйца – 2 шт

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

В сотейнике нагреть масло, добавьте муку и перемешать. Порционно долить молоко, кипятить 2 минуты, добавить соль и перец. Получится соус бешамель. Смазать кусочки хлеба этим соусом и положить посередине ветчину. Сверху добавить остатки бешамеля и поставить в духовку на 8-10 мин. На среднем огне обжарить яичницу. Выложить на тосты.

⠀ Персик Мельба

персик / нектарин – 1 шт

сахар – 100 + 20 + 10 г

желтки – 2 шт

мука – 10 г

тостовый хлеб – 2 кусочка

сливочное масло – 10 г

Способ приготовления:

Приготовить крем патисьер: На 1 литр воды добавить 100 г сахара и довести до кипения. В течение 5-7 минут слегка проварить персик в сиропе. Молоко довести до кипения. Желтки разогреть с 20 г сахара и 10 г муки. Влить молоко в смесь, вернуть на плиту и проварить еще 1 минуту. Пропустите через сито и остудить. До состояния карамели на сковородке доказать 10 г сахара, добавить 10 г масла и обжарить хлеб в карамели - 10 секунд с каждой стороны. Очистить персик от кожицы, косточек и разделить пополам. На карамелизированные тосты налить патисьер и положить персик.

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