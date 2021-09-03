3 секрета приготовления удачного и вкусного баноша
Банош – очень вкусное, нежное и ароматное гуцульское блюдо, родом из Западной Украины. Главным ингредиентом которого является – кукурузная крупа, брынза, молоко. Но, чтобы он получился действительно удачным – нужно знать несколько полезных правил и секретов приготовления.
Редакция FoodOboz делится с вами именно хитростями и правила приготовления этого блюда, которые помогут вам его удачно и самое главное – вкусно приготовить, а не испортить.
3 секрета:
использовать нужно только свежее, жирное, натуральное молоко
обязательно перемешивайте банош деревянной ложкой и варите в казанке
брынза и шкварки – два ингредиента, без которых блюдо вкусным не будет
Рецепт настоящего гуцульского баноша:
Ингредиенты:
кукурузные крупы – 200 г
брынза – 200 г
домашняя сметана – 400 г
сливки – 400 г
сало – 100 г
лук – 1 шт.
сахар – 1 ч. л.
соль – 1 ч. л.
перец молотый – щепотка
грибы – по желанию
Способ приготовления:
Хорошо помойте казанок, вылейте сливки, добавьте сметану, перемешайте, переставьте на огонь и аккуратно добавляйте кукурузную крупу, обязательно помешивайте, чтобы она не взялась комками.
Доведите до кипения постоянно помешивая, добавьте соль и сразу уберите с огня.
После – интенсивно без остановки перемешивайте блюдо деревянной ложкой в одном направлении около 15-20 минут, пока банош не загустеет и на поверхности не выступят капельки жира.
Накройте обязательно казанок крышкой и отправьте в духовку на 10 минут при 80 С.
Нарежьте сало слайсами, обжарьте до готовности, очистите лук и нарежьте полукольцами вместе с грибами, добавьте к салу, жарьте до готовности.
Брынзу поломайте руками.
Достаньте банош из духовки, выложите на плоскую тарелку, сверху положите шкварки с луком и присыпьте брынзой.
Подавать блюдо нужно в горячем виде с кефиром или молочной сыроваткой, малосольными огурцами – будет очень вкусно.
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