3 секрета приготовления удачного и вкусного баноша

Банош – очень вкусное, нежное и ароматное гуцульское блюдо, родом из Западной Украины. Главным ингредиентом которого является – кукурузная крупа, брынза, молоко. Но, чтобы он получился действительно удачным – нужно знать несколько полезных правил и секретов приготовления.

Редакция FoodOboz делится с вами именно хитростями и правила приготовления этого блюда, которые помогут вам его удачно и самое главное – вкусно приготовить, а не испортить.

3 секрета:

использовать нужно только свежее, жирное, натуральное молоко

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обязательно перемешивайте банош деревянной ложкой и варите в казанке

брынза и шкварки – два ингредиента, без которых блюдо вкусным не будет

Рецепт настоящего гуцульского баноша:

Ингредиенты:

кукурузные крупы – 200 г

брынза – 200 г

домашняя сметана – 400 г

сливки – 400 г

сало – 100 г

лук – 1 шт.

сахар – 1 ч. л.

соль – 1 ч. л.

перец молотый – щепотка

грибы – по желанию

Способ приготовления:

Хорошо помойте казанок, вылейте сливки, добавьте сметану, перемешайте, переставьте на огонь и аккуратно добавляйте кукурузную крупу, обязательно помешивайте, чтобы она не взялась комками. Доведите до кипения постоянно помешивая, добавьте соль и сразу уберите с огня. После – интенсивно без остановки перемешивайте блюдо деревянной ложкой в одном направлении около 15-20 минут, пока банош не загустеет и на поверхности не выступят капельки жира. Накройте обязательно казанок крышкой и отправьте в духовку на 10 минут при 80 С. Нарежьте сало слайсами, обжарьте до готовности, очистите лук и нарежьте полукольцами вместе с грибами, добавьте к салу, жарьте до готовности. Брынзу поломайте руками. Достаньте банош из духовки, выложите на плоскую тарелку, сверху положите шкварки с луком и присыпьте брынзой.

Подавать блюдо нужно в горячем виде с кефиром или молочной сыроваткой, малосольными огурцами – будет очень вкусно.

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