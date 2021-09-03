3 секрета приготовления удачного и вкусного баноша

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Гуцульский банош

Банош – очень вкусное, нежное и ароматное гуцульское блюдо, родом из Западной Украины. Главным ингредиентом которого является – кукурузная крупа, брынза, молоко. Но, чтобы он получился действительно удачным – нужно знать несколько полезных правил и секретов приготовления.

Редакция FoodOboz делится с вами именно хитростями и правила приготовления этого блюда, которые помогут вам его удачно и самое главное – вкусно приготовить, а не испортить.

3 секрета:

  • использовать нужно только свежее, жирное, натуральное молоко

Молоко должно быть свежим
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  • обязательно перемешивайте банош деревянной ложкой и варите в казанке

  • брынза и шкварки – два ингредиента, без которых блюдо вкусным не будет

Домашняя брынза

Рецепт настоящего гуцульского баноша:

Ингредиенты:

  • кукурузные крупы – 200 г

  • брынза – 200 г

  • домашняя сметана – 400 г

  • сливки – 400 г

  • сало – 100 г

  • лук – 1 шт.

  • сахар – 1 ч. л.

  • соль – 1 ч. л.

  • перец молотый – щепотка

  • грибы – по желанию

Способ приготовления:

  1. Хорошо помойте казанок, вылейте сливки, добавьте сметану, перемешайте, переставьте на огонь и аккуратно добавляйте кукурузную крупу, обязательно помешивайте, чтобы она не взялась комками.

  2. Доведите до кипения постоянно помешивая, добавьте соль и сразу уберите с огня.

  3. После – интенсивно без остановки перемешивайте блюдо деревянной ложкой в одном направлении около 15-20 минут, пока банош не загустеет и на поверхности не выступят капельки жира.

  4. Накройте обязательно казанок крышкой и отправьте в духовку на 10 минут при 80 С.

  5. Нарежьте сало слайсами, обжарьте до готовности, очистите лук и нарежьте полукольцами вместе с грибами, добавьте к салу, жарьте до готовности.

  6. Брынзу поломайте руками.

  7. Достаньте банош из духовки, выложите на плоскую тарелку, сверху положите шкварки с луком и присыпьте брынзой.

Подавать блюдо нужно в горячем виде с кефиром или молочной сыроваткой, малосольными огурцами – будет очень вкусно.

Домашний банош

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