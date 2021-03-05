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3 сытных салата с мясом и фруктами

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Мясо и фрукты – идеальное сочетание. Главное – знать, что и с чем сочетать.

Редакция FoodOboz делится рецептами блюд, в которых курица, утка и говядина органично сочетаются с апельсинами, яблоками и хурмой. Уверены, что эти сытные салаты могут стать полноценным обедом или ужином.

Главное – правильно пожарить утиное филе, чтобы оно было мягким и сочным.
Главное – правильно пожарить утиное филе, чтобы оно было мягким и сочным. Источник: hungryaustralian.com

Утка + апельсин

  • утиное филе – 1 шт.

  • апельсин – 1 шт.

  • синий лук – половинка

  • микс салата – 2 жмени

  • зерна граната – 1 ст. л.

  • лимон – 1/4 шт.

  • растительное масло – 2 ст. л.

  • соль, перец – по вкусу

  1. Острым ножом сделать разрезы на коже утиного филе: надрезайте только кожу, не дорезая до мяса. Это делается для того, чтобы лишний жир равномерно вытопился в процессе приготовления, кожица стала хрустящей, а мякоть равномерно прогрелась.

  2. Пожарить грудку по рецепту Владимира Ярославского. Пошаговую инструкцию приготовления можно посмотреть здесь.

  3. Салат помыть, подсушить. Апельсин почистить от кожуры и белых пленок, нарезать дольками или полукольцами. Лук почистить, тонко нашинковать.

  4. В миску выложить салатные листья, добавить лук, апельсин и зерна граната.

  5. Готовое филе нарезать тонкими ломтиками и выложить к остальным ингредиентам.

  6. Посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком и растительным маслом.

Яблоки лучше всего брать кислые.
Яблоки лучше всего брать кислые. Источник: taste.com.au

Говядина + яблоко

  • жареная говядина – 150-200 г

  • кислое яблоко – 1 шт.

  • микс салата – 2 жмени

  • орехи – 1 ст. л.

  • мед – 1 ст. л.

  • дижонская горчица – 1 ст. л.

  • растительное масло – 2 ст. л.

  • соль, перец – по вкусу

  1. Из говядины приготовить стейк. О том, как приготовить дома сочный стейк правильный прожарки, мы вам уже рассказывали, подробную инструкцию можно посмотреть здесь. Готовое мясо немного остудить, нарезать ломтиками.

  2. Из яблока удалить сердцевину, нарезать тонкими дольками.

  3. В миску выложить салатные листья, добавить яблоко, любимые орехи и нарезанный кусочками стейк.

  4. В чашке смешать растительное масло, мед, горчицу, щепотку соли и перца. Хорошо перемешать. Полученной заправкой полить салат.

Вместо курицы можно взять филе индейки.
Вместо курицы можно взять филе индейки. Источник: nibblesandfeasts.com

Курица + хурма

  • хурма – 1 шт.

  • вареная или печеная куриная грудка – 150 г

  • руккола – 2 жмени

  • зерна граната – 1 ст. л.

  • грецкие орехи – 2 ст. л.

  • соль, перец – по вкусу

  • растительное масло – 3 ст. л.

  • винный уксус или лимонный сок

  1. Хурму помыть, вытереть насухо, нарезать дольками. Отварную или запеченную курицу нарезать кубиками.

  2. Выложить все в глубокую миску, добавить рукколу, грецкие орехи и зерна граната.

  3. Посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком и растительным маслом. Перемешать.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о сочетании мяса и хурмы и предлагал помимо салата приготовить острую сальсу из хурму к мясу, закуску из хурмы и хамона, а также запеченную хурму с фаршем.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
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