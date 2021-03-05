3 сытных салата с мясом и фруктами

Мясо и фрукты – идеальное сочетание. Главное – знать, что и с чем сочетать.

Редакция FoodOboz делится рецептами блюд, в которых курица, утка и говядина органично сочетаются с апельсинами, яблоками и хурмой. Уверены, что эти сытные салаты могут стать полноценным обедом или ужином.

Главное – правильно пожарить утиное филе, чтобы оно было мягким и сочным. Источник: hungryaustralian.com

Утка + апельсин

утиное филе – 1 шт.

апельсин – 1 шт.

синий лук – половинка

микс салата – 2 жмени

зерна граната – 1 ст. л.

лимон – 1/4 шт.

растительное масло – 2 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Острым ножом сделать разрезы на коже утиного филе: надрезайте только кожу, не дорезая до мяса. Это делается для того, чтобы лишний жир равномерно вытопился в процессе приготовления, кожица стала хрустящей, а мякоть равномерно прогрелась. Пожарить грудку по рецепту Владимира Ярославского. Пошаговую инструкцию приготовления можно посмотреть здесь. Салат помыть, подсушить. Апельсин почистить от кожуры и белых пленок, нарезать дольками или полукольцами. Лук почистить, тонко нашинковать. В миску выложить салатные листья, добавить лук, апельсин и зерна граната. Готовое филе нарезать тонкими ломтиками и выложить к остальным ингредиентам. Посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком и растительным маслом.

Яблоки лучше всего брать кислые. Источник: taste.com.au

Говядина + яблоко

жареная говядина – 150-200 г

кислое яблоко – 1 шт.

микс салата – 2 жмени

орехи – 1 ст. л.

мед – 1 ст. л.

дижонская горчица – 1 ст. л.

растительное масло – 2 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Из говядины приготовить стейк. О том, как приготовить дома сочный стейк правильный прожарки, мы вам уже рассказывали, подробную инструкцию можно посмотреть здесь. Готовое мясо немного остудить, нарезать ломтиками. Из яблока удалить сердцевину, нарезать тонкими дольками. В миску выложить салатные листья, добавить яблоко, любимые орехи и нарезанный кусочками стейк. В чашке смешать растительное масло, мед, горчицу, щепотку соли и перца. Хорошо перемешать. Полученной заправкой полить салат.

Вместо курицы можно взять филе индейки. Источник: nibblesandfeasts.com

Курица + хурма

хурма – 1 шт.

вареная или печеная куриная грудка – 150 г

руккола – 2 жмени

зерна граната – 1 ст. л.

грецкие орехи – 2 ст. л.

соль, перец – по вкусу

растительное масло – 3 ст. л.

винный уксус или лимонный сок

Хурму помыть, вытереть насухо, нарезать дольками. Отварную или запеченную курицу нарезать кубиками. Выложить все в глубокую миску, добавить рукколу, грецкие орехи и зерна граната. Посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком и растительным маслом. Перемешать.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о сочетании мяса и хурмы и предлагал помимо салата приготовить острую сальсу из хурму к мясу, закуску из хурмы и хамона, а также запеченную хурму с фаршем.

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