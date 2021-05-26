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3 итальянских блюда, которые точно нужно приготовить самому

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Если вам давно хочется приготовить итальянский обед или ужин – сейчас самое лучшее время для этого, так как ингредиенты для них сейчас самые подходящие – весенние. И к тому же, времени для готовки у вас уйдет очень мало.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 рецепта настоящих вкусных итальянских блюд, которые обязательно стоит попробовать и приготовить.

1. Гратен с артишоками

Как вкусно приготовить гратен с артишоками
Как вкусно приготовить гратен с артишоками

Ингредиенты:

  • замороженные сердцевины артишоков – 450 г

  • куриный бульон – 1 стакан

  • оливковое масло – 3 ст. л.

  • тертый пармезан – 50 г

  • панировочные сухари – 50 г

  • чеснок – 1 зуб.

  • рубленная петрушка – 2 ст. л.

  • черный и красный молотой перец – по 5 г

​​​​​Способ приготовления:

  1. В сковороде с толстым дном хорошо нагрейте оливковое масло, туда добавьте чеснок и жарьте в течение 1 минуты.

  2. К ним добавьте сердцевины артишоков, измельченную петрушку, соль, черный и красный перец, все хорошо перемешайте и жарьте около 3 минут, пока сердцевины артишоков не начнут зажариваться по краям.

  3. Влейте вино и куриный бульон, продолжайте жарить еще около 3 минут.

  4. После этого готовые артишоки переложите в форму для запекания.

  5. На сковороде растопите сливочное масло, перелейте в миску и к нему добавьте панировочные сухари и пармезан, посыпьте артишоки и отправьте в духовку запекаться, пока верхушка не подрумянится – около 10 минут.

2. Феттучине Альфредо

Паста с грибами и куриным филе
Паста с грибами и куриным филе

Ингредиенты:

  • паста феттучини – 300 г

  • куриное филе – 800 г

  • шампиньоны – 600 г

  • оливковое масло – 3 ст. л.

  • сливочное масло – 2 ст. л.

  • чеснок – 2-3 зуб.

  • репчатый лук – 1 шт.

  • жирные сливки – 200 г

  • натертый пармезан – 70 г

  • орегано – 1 ч. л.

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. В глубокой кастрюле вскипятите воду, добавьте щедро соли и отварите пасту.

  2. Курицу порежьте на мелкие кусочки, обжарьте на оливковом масле до золотистой корочки.

  3. Грибы также порежьте и хорошо обжарьте.

  4. Чеснок измельчите и поджарьте на сковороде со сливочным маслом, в нему добавьте мясо, грибы, лук, соль, перец, сливки, хорошо перемешайте, протушите минут 5.

  5. В конце добавьте пасту, пармезан и орегано.

3. Карпаччо из говядины

Говяжье карпаччо
Говяжье карпаччо

Ингредиенты:

  • 350 г говядины (вырезка, мякоть бедра)

  • 50 г пармезана

  • 1 ч. л. каперсов

  • 1 горсть рукколы

  • пара щепоток крупной соли

Для заправки:

  • 1 ст. л. оливкового масла

  • 2 ч. л. белого винного уксуса

  • 2 ч. л. каперсов

  • 1/4 ч. л. сушеного базилика

  • пара щепоток черного перца

  • несколько капель табаско

Способ приготовления:

  1. Для начала нужно говядину хорошо промыть, отрезать все возможные пленки, просушить.

  2. Завернуть в пищевую пленку и убраь в морозилку на 1 час, но не больше, чтобы мясо не было перемороженным.

  3. По истечению времени достаем мясо и нарезаем тонкие ломтики очень острым ножом поперек волокон и складываем его в миску.

  4. Делаем заправку: в ступке смешайте оливковое масло, базилик, табаско, соль и черный перец, все хорошо разомните до однородности.

  5. Получившуюся заправку добавляем аккуратно к мясу так, чтобы она попала на каждый кусочек.

  6. Выкладываем готовое блюдо на тарелку, добавляем каперсы и пармезан, также можно добавить рукколу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как вкусно приготовить дома окрошку так, чтобы она была легкой и сытной одновременно.

Английский повар, ресторатор, телеведущий, популяризатор домашней кулинарии и здорового питания Джейми Оливер поделился рецептом домашнего рагу, которое очень легко и быстро готовится.

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Теги
рецепт еда
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