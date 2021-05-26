3 итальянских блюда, которые точно нужно приготовить самому

Если вам давно хочется приготовить итальянский обед или ужин – сейчас самое лучшее время для этого, так как ингредиенты для них сейчас самые подходящие – весенние. И к тому же, времени для готовки у вас уйдет очень мало.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 рецепта настоящих вкусных итальянских блюд, которые обязательно стоит попробовать и приготовить.

1. Гратен с артишоками

Как вкусно приготовить гратен с артишоками

Ингредиенты:

замороженные сердцевины артишоков – 450 г

куриный бульон – 1 стакан

оливковое масло – 3 ст. л.

тертый пармезан – 50 г

панировочные сухари – 50 г

чеснок – 1 зуб.

рубленная петрушка – 2 ст. л.

черный и красный молотой перец – по 5 г

​​​​​Способ приготовления:

В сковороде с толстым дном хорошо нагрейте оливковое масло, туда добавьте чеснок и жарьте в течение 1 минуты. К ним добавьте сердцевины артишоков, измельченную петрушку, соль, черный и красный перец, все хорошо перемешайте и жарьте около 3 минут, пока сердцевины артишоков не начнут зажариваться по краям. Влейте вино и куриный бульон, продолжайте жарить еще около 3 минут. После этого готовые артишоки переложите в форму для запекания. На сковороде растопите сливочное масло, перелейте в миску и к нему добавьте панировочные сухари и пармезан, посыпьте артишоки и отправьте в духовку запекаться, пока верхушка не подрумянится – около 10 минут.

2. Феттучине Альфредо

Паста с грибами и куриным филе

Ингредиенты:

паста феттучини – 300 г

куриное филе – 800 г

шампиньоны – 600 г

оливковое масло – 3 ст. л.

сливочное масло – 2 ст. л.

чеснок – 2-3 зуб.

репчатый лук – 1 шт.

жирные сливки – 200 г

натертый пармезан – 70 г

орегано – 1 ч. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

В глубокой кастрюле вскипятите воду, добавьте щедро соли и отварите пасту. Курицу порежьте на мелкие кусочки, обжарьте на оливковом масле до золотистой корочки. Грибы также порежьте и хорошо обжарьте. Чеснок измельчите и поджарьте на сковороде со сливочным маслом, в нему добавьте мясо, грибы, лук, соль, перец, сливки, хорошо перемешайте, протушите минут 5. В конце добавьте пасту, пармезан и орегано.

3. Карпаччо из говядины

Говяжье карпаччо

Ингредиенты:

350 г говядины (вырезка, мякоть бедра)

50 г пармезана

1 ч. л. каперсов

1 горсть рукколы

пара щепоток крупной соли

Для заправки:

1 ст. л. оливкового масла

2 ч. л. белого винного уксуса

2 ч. л. каперсов

1/4 ч. л. сушеного базилика

пара щепоток черного перца

несколько капель табаско

Способ приготовления:

Для начала нужно говядину хорошо промыть, отрезать все возможные пленки, просушить. Завернуть в пищевую пленку и убраь в морозилку на 1 час, но не больше, чтобы мясо не было перемороженным. По истечению времени достаем мясо и нарезаем тонкие ломтики очень острым ножом поперек волокон и складываем его в миску. Делаем заправку: в ступке смешайте оливковое масло, базилик, табаско, соль и черный перец, все хорошо разомните до однородности. Получившуюся заправку добавляем аккуратно к мясу так, чтобы она попала на каждый кусочек. Выкладываем готовое блюдо на тарелку, добавляем каперсы и пармезан, также можно добавить рукколу.

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