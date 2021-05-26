3 итальянских блюда, которые точно нужно приготовить самому

Если вам давно хочется приготовить итальянский обед или ужин – сейчас самое лучшее время для этого, так как ингредиенты для них сейчас самые подходящие – весенние. И к тому же, времени для готовки у вас уйдет очень мало.
Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 рецепта настоящих вкусных итальянских блюд, которые обязательно стоит попробовать и приготовить.
1. Гратен с артишоками
Ингредиенты:
замороженные сердцевины артишоков – 450 г
куриный бульон – 1 стакан
оливковое масло – 3 ст. л.
тертый пармезан – 50 г
панировочные сухари – 50 г
чеснок – 1 зуб.
рубленная петрушка – 2 ст. л.
черный и красный молотой перец – по 5 г
Способ приготовления:
В сковороде с толстым дном хорошо нагрейте оливковое масло, туда добавьте чеснок и жарьте в течение 1 минуты.
К ним добавьте сердцевины артишоков, измельченную петрушку, соль, черный и красный перец, все хорошо перемешайте и жарьте около 3 минут, пока сердцевины артишоков не начнут зажариваться по краям.
Влейте вино и куриный бульон, продолжайте жарить еще около 3 минут.
После этого готовые артишоки переложите в форму для запекания.
На сковороде растопите сливочное масло, перелейте в миску и к нему добавьте панировочные сухари и пармезан, посыпьте артишоки и отправьте в духовку запекаться, пока верхушка не подрумянится – около 10 минут.
2. Феттучине Альфредо
Ингредиенты:
паста феттучини – 300 г
куриное филе – 800 г
шампиньоны – 600 г
оливковое масло – 3 ст. л.
сливочное масло – 2 ст. л.
чеснок – 2-3 зуб.
репчатый лук – 1 шт.
жирные сливки – 200 г
натертый пармезан – 70 г
орегано – 1 ч. л.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
В глубокой кастрюле вскипятите воду, добавьте щедро соли и отварите пасту.
Курицу порежьте на мелкие кусочки, обжарьте на оливковом масле до золотистой корочки.
Грибы также порежьте и хорошо обжарьте.
Чеснок измельчите и поджарьте на сковороде со сливочным маслом, в нему добавьте мясо, грибы, лук, соль, перец, сливки, хорошо перемешайте, протушите минут 5.
В конце добавьте пасту, пармезан и орегано.
3. Карпаччо из говядины
Ингредиенты:
350 г говядины (вырезка, мякоть бедра)
50 г пармезана
1 ч. л. каперсов
1 горсть рукколы
пара щепоток крупной соли
Для заправки:
1 ст. л. оливкового масла
2 ч. л. белого винного уксуса
2 ч. л. каперсов
1/4 ч. л. сушеного базилика
пара щепоток черного перца
несколько капель табаско
Способ приготовления:
Для начала нужно говядину хорошо промыть, отрезать все возможные пленки, просушить.
Завернуть в пищевую пленку и убраь в морозилку на 1 час, но не больше, чтобы мясо не было перемороженным.
По истечению времени достаем мясо и нарезаем тонкие ломтики очень острым ножом поперек волокон и складываем его в миску.
Делаем заправку: в ступке смешайте оливковое масло, базилик, табаско, соль и черный перец, все хорошо разомните до однородности.
Получившуюся заправку добавляем аккуратно к мясу так, чтобы она попала на каждый кусочек.
Выкладываем готовое блюдо на тарелку, добавляем каперсы и пармезан, также можно добавить рукколу.
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