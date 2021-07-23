3 вида домашнего лимонада, который вкуснее магазинного
Летом очень важно пить достаточное количество чистой воды, чтобы наша кровь не сгущалась, а чувствовали мы себя добро и хорошо, как минимум – это должно быть 1,5 л. Но, если вы хотите выпить что-то вкусное и натуральное – попробуйте приготовить домашний лимонад.
1. Классический лимонад с лимоном
Ингредиенты:
вода – 2 л
сахар – 350 г
свежевыжатый сок – 350 мл
лед –10-20 кубиков
мята – пару веточек
Способ приготовления:
Помойте лимоны, выдавите из них сок, добавьте с сотейник вместе с сахаром и варите на слабом огне до кипения.
Остудите сироп, добавьте в кувшин, залейте холодной водой, добавьте лед, перемешайте и можно подавать.
Мяту можно измельчить и добавить в кувшин или же порционно в стаканы.
2. Апельсиновый лимонад
Ингредиенты:
апельсины – 3 шт.
вода – 1 л
сахар – 100 г
лимон – 1 шт.
Способ приготовления:
Помойте апельсины и лимон, выжмите из них сок.
В сотейнике варите сахар с водой, доведите его кипения, и после варите еще 10 минут, но постоянно помешивая.
Обязательно остудите сироп и процедите через сито.
Затем добавьте цитрусовый сок, все тщательно перемешайте и охладите.
Перед подачей можно добавить лед.
3. Имбирно-мятный лимонад
Ингредиенты:
имбирь – 30 г
мята – пару веточек
вода – 1 л
лимонный сок – 250 мл
лед – 10-20 кубиков
Способ приготовления:
Сахар залейте водой и варите на слабом огне, пока он не растворится.
Туда добавьте очищенный и крупно порезанный имбирь и мяту, перемешайте и хорошо остудите.
Возьмите кувшин и туда процедите сироп через сито.
Добавьте туда воду, лимонный сок и лед, тщательно перемешайте.
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