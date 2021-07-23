3 вида домашнего лимонада, который вкуснее магазинного

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
453
Домашний лимонад

Летом очень важно пить достаточное количество чистой воды, чтобы наша кровь не сгущалась, а чувствовали мы себя добро и хорошо, как минимум – это должно быть 1,5 л. Но, если вы хотите выпить что-то вкусное и натуральное – попробуйте приготовить домашний лимонад.

1. Классический лимонад с лимоном

Вкусный домашний лимонад

Ингредиенты:

  • вода – 2 л

  • сахар – 350 г

  • свежевыжатый сок – 350 мл

  • лед –10-20 кубиков

  • мята – пару веточек

Способ приготовления:

  1. Помойте лимоны, выдавите из них сок, добавьте с сотейник вместе с сахаром и варите на слабом огне до кипения.

  2. Остудите сироп, добавьте в кувшин, залейте холодной водой, добавьте лед, перемешайте и можно подавать.

  3. Мяту можно измельчить и добавить в кувшин или же порционно в стаканы.

2. Апельсиновый лимонад

Апельсиновый лимонад
Видео дня

Ингредиенты:

  • апельсины – 3 шт.

  • вода – 1 л

  • сахар – 100 г

  • лимон – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Помойте апельсины и лимон, выжмите из них сок.

  2. В сотейнике варите сахар с водой, доведите его кипения, и после варите еще 10 минут, но постоянно помешивая.

  3. Обязательно остудите сироп и процедите через сито.

  4. Затем добавьте цитрусовый сок, все тщательно перемешайте и охладите.

  5. Перед подачей можно добавить лед.

3. Имбирно-мятный лимонад

Лимонная вода

Ингредиенты:

  • имбирь – 30 г

  • мята – пару веточек

  • вода – 1 л

  • лимонный сок – 250 мл

  • лед – 10-20 кубиков

Способ приготовления:

  1. Сахар залейте водой и варите на слабом огне, пока он не растворится.

  2. Туда добавьте очищенный и крупно порезанный имбирь и мяту, перемешайте и хорошо остудите.

  3. Возьмите кувшин и туда процедите сироп через сито.

  4. ​​​​​​​Добавьте туда воду, лимонный сок и лед, тщательно перемешайте.​​​​​​​

Охлаждающий лимонад

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как на зиму правильно и вкусно законсервировать соки, чтобы они сохранили все полезные витамины.

От каких напитков обязательно нужно отказаться в жару, чтобы не навредить организму.

Сейчас мы готовим

Все рецепты