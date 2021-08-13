3 вкусных и полезных блюда из лаваша

Если вы хотите быстро приготовить вкусную закуску, идеальным вариантом станет – лаваш с разными начинками. Их можно делать из рыбы, овощей, зелени и натурального йогурта, что сделает ваш перекус по-настоящему полезным и сытным.

Редакция FoodOboz делится 3 рецептами вкусных блюд из лаваша, которые вы приготовите очень быстро.

1. Домашняя полезная шаурма

Ингредиенты:

Лаваш безздрожжевой – 80г

Куриное филе – 115 г

Капуста пекинская – 20 г

Огурец – 1 шт.

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Кукуруза – 25 г

Чеснок – 2 зуб.

Йогурт натуральный – 100 г

Кетчуп – 1 ч. л.

Сыр – 40 г

Соль, специи – по вкусу

Способ приготовления:

Порежьте и обжарьте филе. Порежьте мелко пекинскую капусту, огурец. Очистите чеснок, измельчите. Соус: смешайте йогурт с кетчупом, чесноком, добавьте соль, перец, перемешайте. Застелите лаваш, выложите филе, овощи, смажьте все соусом, присыпьте сыром, сверните и обжарьте 1 минуту на гриле.

Есть домашнюю шаурму лучше всего горячей.

2. Ленивые хачапури из лаваша

Ингредиенты:

Творог – 300 г

Сыр твердый – 50 г

Лук зеленый – 10 г

Петрушка свежая – 10 г

Масло подсолнечное – 1,5 ст. ложки + для жарки

Яйцо – 1 шт.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Выложите в тарелку творог, хорошо его разомните, добавьте измельченную зелень, натертый твердый сыр, соль, перец и все хорошо перемешайте. Лаваш разрежьте на 4 части, выложите начинку, сверните конвертом, сверху смажьте яйцом. Жарьте до готовности на горячей сковороде.

3. Рулет из лаваша с тунцом

Ингредиенты:

Яйца – 4 шт.

Консервированный тунец – 1 банка

Укроп – 1 пучок

Твердый сыр – 200 г

Лаваш – 3 шт.

Натуральный йогурт – 200 г

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Сварите яйца, порежьте. Смешайте с консервированным тунцом, зеленью,приправьте солью и перцем, тщательно перемешайте. Лаваш смажьте йогуртом, выложите начинку, присыпьте твердым сыром, сверните в рулет. Отправьте в холодильник на 2 часа, чтобы все пропиталась.

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