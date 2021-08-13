3 вкусных и полезных блюда из лаваша

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Что приготовить из лаваша

Если вы хотите быстро приготовить вкусную закуску, идеальным вариантом станет – лаваш с разными начинками. Их можно делать из рыбы, овощей, зелени и натурального йогурта, что сделает ваш перекус по-настоящему полезным и сытным.

Редакция FoodOboz делится 3 рецептами вкусных блюд из лаваша, которые вы приготовите очень быстро.

1. Домашняя полезная шаурма

Домашняя шаурма с овощами и филе

Ингредиенты:

  • Лаваш безздрожжевой – 80г

  • Куриное филе – 115 г

  • Капуста пекинская – 20 г

  • Огурец – 1 шт.

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  • Кукуруза – 25 г

  • Чеснок – 2 зуб.

  • Йогурт натуральный – 100 г

  • Кетчуп – 1 ч. л.

  • Сыр – 40 г

  • Соль, специи – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Порежьте и обжарьте филе.

  2. Порежьте мелко пекинскую капусту, огурец.

  3. Очистите чеснок, измельчите.

  4. Соус: смешайте йогурт с кетчупом, чесноком, добавьте соль, перец, перемешайте.

  5. Застелите лаваш, выложите филе, овощи, смажьте все соусом, присыпьте сыром, сверните и обжарьте 1 минуту на гриле.

Есть домашнюю шаурму лучше всего горячей.

2. Ленивые хачапури из лаваша

Как приготовить хачапури в лаваше

Ингредиенты:

  • Творог – 300 г

  • Сыр твердый – 50 г

  • Лук зеленый – 10 г

  • Петрушка свежая – 10 г

  • Масло подсолнечное – 1,5 ст. ложки + для жарки

  • Яйцо – 1 шт.

  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Выложите в тарелку творог, хорошо его разомните, добавьте измельченную зелень, натертый твердый сыр, соль, перец и все хорошо перемешайте.

  2. Лаваш разрежьте на 4 части, выложите начинку, сверните конвертом, сверху смажьте яйцом.

  3. Жарьте до готовности на горячей сковороде.

3. Рулет из лаваша с тунцом

Рулеты из лаваша с тунцом и зеленью

Ингредиенты:

  • Яйца – 4 шт.

  • Консервированный тунец – 1 банка

  • Укроп – 1 пучок

  • Твердый сыр – 200 г

  • Лаваш – 3 шт.

  • Натуральный йогурт – 200 г

  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Сварите яйца, порежьте.

  2. Смешайте с консервированным тунцом, зеленью,приправьте солью и перцем, тщательно перемешайте.

  3. Лаваш смажьте йогуртом, выложите начинку, присыпьте твердым сыром, сверните в рулет.

  4. Отправьте в холодильник на 2 часа, чтобы все пропиталась.

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