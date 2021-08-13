3 вкусных и полезных блюда из лаваша
Если вы хотите быстро приготовить вкусную закуску, идеальным вариантом станет – лаваш с разными начинками. Их можно делать из рыбы, овощей, зелени и натурального йогурта, что сделает ваш перекус по-настоящему полезным и сытным.
Редакция FoodOboz делится 3 рецептами вкусных блюд из лаваша, которые вы приготовите очень быстро.
1. Домашняя полезная шаурма
Ингредиенты:
Лаваш безздрожжевой – 80г
Куриное филе – 115 г
Капуста пекинская – 20 г
Огурец – 1 шт.
Кукуруза – 25 г
Чеснок – 2 зуб.
Йогурт натуральный – 100 г
Кетчуп – 1 ч. л.
Сыр – 40 г
Соль, специи – по вкусу
Способ приготовления:
Порежьте и обжарьте филе.
Порежьте мелко пекинскую капусту, огурец.
Очистите чеснок, измельчите.
Соус: смешайте йогурт с кетчупом, чесноком, добавьте соль, перец, перемешайте.
Застелите лаваш, выложите филе, овощи, смажьте все соусом, присыпьте сыром, сверните и обжарьте 1 минуту на гриле.
Есть домашнюю шаурму лучше всего горячей.
2. Ленивые хачапури из лаваша
Ингредиенты:
Творог – 300 г
Сыр твердый – 50 г
Лук зеленый – 10 г
Петрушка свежая – 10 г
Масло подсолнечное – 1,5 ст. ложки + для жарки
Яйцо – 1 шт.
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Выложите в тарелку творог, хорошо его разомните, добавьте измельченную зелень, натертый твердый сыр, соль, перец и все хорошо перемешайте.
Лаваш разрежьте на 4 части, выложите начинку, сверните конвертом, сверху смажьте яйцом.
Жарьте до готовности на горячей сковороде.
3. Рулет из лаваша с тунцом
Ингредиенты:
Яйца – 4 шт.
Консервированный тунец – 1 банка
Укроп – 1 пучок
Твердый сыр – 200 г
Лаваш – 3 шт.
Натуральный йогурт – 200 г
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Сварите яйца, порежьте.
Смешайте с консервированным тунцом, зеленью,приправьте солью и перцем, тщательно перемешайте.
Лаваш смажьте йогуртом, выложите начинку, присыпьте твердым сыром, сверните в рулет.
Отправьте в холодильник на 2 часа, чтобы все пропиталась.
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