3 рецепта идеальных сырников для вкусного и полезного завтрака от диетолога

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Сырники с ягодами

Завтрак всегда должен быть сытным, полезным, питательным и безусловно – вкусным. Лучшим вариантом были и остаются – сырники, ведь они полностью из натуральных продуктов и готовятся очень просто.

Диетолог Юлия Шевчук поделилась в Instagram 3 рецептами вкусных и необычных сырников, которые каждому придутся по вкусу.

1. Классические сырники на рисовой муке без сахара

Домашние сырники

Ингредиенты:

  • творог – 400 г

  • рисовая мука – 40 г

  • яйца – 1 шт.

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  • банан – 1 шт.

  • кокосовое масло – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. В миске хорошо разомните вилкой творог, добавьте муку, яйцо, банан и все тщательно перемешайте.

  2. Разогрейте сковороду, положите кусочек масла, руками сформируйте сырники и обжарьте до готовности.

2. Ягодные сырники

Домашние сырники без муки

Ингредиенты:

  • творог – 400-500 г

  • яйца – 1 шт.

  • смородина – 200 г

  • банан – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Разомните творог, добавьте яйцо, банан и смородину, перемешайте и сформируйте сырники руками, выложите их в форму и отправьте в духовку на 15-20 минут.

3. Сырники с фиником

Воздушные сырники с яблоками

Ингредиенты:

  • творог – 300-400 г

  • финики – 10 шт.

  • яйца – 1 шт.

  • рисовая мука – 2 ст. л.

  • банан – 1 шт.

  • разрыхлитель – 1 ч. л.

  • кокосовое масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Почистите банан, разомните, добавьте творог, рисовую муку, разрыхлитель и яйцо, перемешайте.

  2. Финики помойте и порежьте мелко, добавьте в тесто и руками сформируйте сырники.

  3. Разогрейте сковороду, положите кусочек масла и обжарьте сырники.

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