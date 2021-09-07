3 рецепта идеальных сырников для вкусного и полезного завтрака от диетолога

Завтрак всегда должен быть сытным, полезным, питательным и безусловно – вкусным. Лучшим вариантом были и остаются – сырники, ведь они полностью из натуральных продуктов и готовятся очень просто.

Диетолог Юлия Шевчук поделилась в Instagram 3 рецептами вкусных и необычных сырников, которые каждому придутся по вкусу.

1. Классические сырники на рисовой муке без сахара

Ингредиенты:

творог – 400 г

рисовая мука – 40 г

яйца – 1 шт.

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банан – 1 шт.

кокосовое масло – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

В миске хорошо разомните вилкой творог, добавьте муку, яйцо, банан и все тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду, положите кусочек масла, руками сформируйте сырники и обжарьте до готовности.

2. Ягодные сырники

Ингредиенты:

творог – 400-500 г

яйца – 1 шт.

смородина – 200 г

банан – 1 шт.

Способ приготовления:

Разомните творог, добавьте яйцо, банан и смородину, перемешайте и сформируйте сырники руками, выложите их в форму и отправьте в духовку на 15-20 минут.

3. Сырники с фиником

Ингредиенты:

творог – 300-400 г

финики – 10 шт.

яйца – 1 шт.

рисовая мука – 2 ст. л.

банан – 1 шт.

разрыхлитель – 1 ч. л.

кокосовое масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Почистите банан, разомните, добавьте творог, рисовую муку, разрыхлитель и яйцо, перемешайте. Финики помойте и порежьте мелко, добавьте в тесто и руками сформируйте сырники. Разогрейте сковороду, положите кусочек масла и обжарьте сырники.

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