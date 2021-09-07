3 рецепта идеальных сырников для вкусного и полезного завтрака от диетолога
Завтрак всегда должен быть сытным, полезным, питательным и безусловно – вкусным. Лучшим вариантом были и остаются – сырники, ведь они полностью из натуральных продуктов и готовятся очень просто.
Диетолог Юлия Шевчук поделилась в Instagram 3 рецептами вкусных и необычных сырников, которые каждому придутся по вкусу.
1. Классические сырники на рисовой муке без сахара
Ингредиенты:
творог – 400 г
рисовая мука – 40 г
яйца – 1 шт.
банан – 1 шт.
кокосовое масло – 1-2 ст. л.
Способ приготовления:
В миске хорошо разомните вилкой творог, добавьте муку, яйцо, банан и все тщательно перемешайте.
Разогрейте сковороду, положите кусочек масла, руками сформируйте сырники и обжарьте до готовности.
2. Ягодные сырники
Ингредиенты:
творог – 400-500 г
яйца – 1 шт.
смородина – 200 г
банан – 1 шт.
Способ приготовления:
Разомните творог, добавьте яйцо, банан и смородину, перемешайте и сформируйте сырники руками, выложите их в форму и отправьте в духовку на 15-20 минут.
3. Сырники с фиником
Ингредиенты:
творог – 300-400 г
финики – 10 шт.
яйца – 1 шт.
рисовая мука – 2 ст. л.
банан – 1 шт.
разрыхлитель – 1 ч. л.
кокосовое масло – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Почистите банан, разомните, добавьте творог, рисовую муку, разрыхлитель и яйцо, перемешайте.
Финики помойте и порежьте мелко, добавьте в тесто и руками сформируйте сырники.
Разогрейте сковороду, положите кусочек масла и обжарьте сырники.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: