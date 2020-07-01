4 диеты, рекомендуемые наукой: в чем их отличия и преимущества

Существует большое разнообразие диет, но далеко не все из них приносят пользу для здоровья. Средиземноморская, атлантическая, FODMAP и DASH – это те виды, которые рекомендуются наукой.
Однако важно понимать, что хорошая диета – не только та, которая способствует похудению. Если говорить об общем самочувствии, необходимо знать, что она должна быть полноценной с точки зрения питания, сообщает mejorconsalud.com.
Средиземноморская диета
Она обладает наибольшим количеством научных доказательств своей пользы, поскольку играет важную профилактическую роль и является средством лечения различных патологий. Среди ее главных характеристик можно отметить:
Приоритетное потребление растительных продуктов, таких как фрукты, овощи, бобовые, цельные зерна и орехи;
Ежедневное употребление молочных продуктов, особенно йогурта и сыров;
Использование оливкового масла в качестве основного жира;
Обильное потребление воды и натуральных напитков;
Умеренное потребление необработанного красного мяса, рыбы и яиц;
Ограничение или исключение всех промышленных товаров.
Эта диета заметно улучшает здоровье. В частности, эффективна против проблем, связанных с хроническим воспалением, а именно: метаболического синдрома, сахарного диабета, рака, сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний.
Диета DASH
Она основывается на диетическом подходе к тому, чтобы остановить гипертонию. Состоит из рекомендаций, указанных Американской кардиологической ассоциацией (AHA), которые направлены на снижение артериального давления и предотвращение сердечно-сосудистых заболеваний.
В целом в диете выделяется следующее:
Большое количество фруктов, овощей, бобовых и обезжиренного молока;
Низкое потребление натрия и красного мяса;
Минимальное количество или отсутствие в рационе обработанных продуктов (с сахаром, солью и рафинированной мукой).
В некоторых исследованиях было высказано предположение, что эта диета также имеет другие полезные эффекты, такие как метаболизм костной ткани и гомеостаз мочи.
Атлантическая диета
Эта диета типична для стран, окруженных атлантическим побережьем. Как и ее средиземноморская "сестра", она способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, но основана на следующих принципах:
Рыба и моллюски – главные компоненты диеты;
Обязательное потребление овощей в большом количестве;
Зерновые, бобовые и картофель – источники углеводов;
Умеренное потребление красного мяса;
Использование оливкового масла в качестве основного кулинарного жира.
Диета FODMAP
Эта диета строится на исключении из рациона ферментируемых олигосахаридов, дисахаридов, моносахаридов и полиол. Часто ее используют в качестве дополнения к лечению желудочно-кишечных патологий, таких как синдром воспаления кишечника.
Продукты, которых следует избегать, по крайней мере, пока самочувствие не улучшится:
Бобовые (нут, чечевица и соя);
Зерновые (пшеница, рожь, ячмень, амарант и его производные);
Все молочные продукты;
Некоторые подсластители, мед и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы;
Соевый напиток, соки, ром и белое вино;
Чеснок и лук;
Консервированные фрукты, сливы, груши, арбузы и другие.
Среди того, что можно употреблять, выделяется:
Кукурузный крахмал, овес, рис, кукуруза, просо, сорго и киноа;
Сахар и подсластители, которые не оканчиваются на "-ол";
Тофу;
Помидор, морковь, кабачки, мангольд;
Дыня, апельсин, грейпфрут и другие фрукты;
Безлактозное молоко или козий сыр;
Оливковое масло.
Хотя все упомянутые диеты обеспечивают преимущества, гарантированные наукой, важно помнить, что рацион всегда должен быть сбалансирован по питательным веществам. Это поможет избежать проблем, связанных с их недостатком или чрезмерным количеством.
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