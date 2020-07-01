4 диеты, рекомендуемые наукой: в чем их отличия и преимущества

Существует большое разнообразие диет, но далеко не все из них приносят пользу для здоровья. Средиземноморская, атлантическая, FODMAP и DASH – это те виды, которые рекомендуются наукой.

Однако важно понимать, что хорошая диета – не только та, которая способствует похудению. Если говорить об общем самочувствии, необходимо знать, что она должна быть полноценной с точки зрения питания, сообщает mejorconsalud.com.

Средиземноморская диета

Она обладает наибольшим количеством научных доказательств своей пользы, поскольку играет важную профилактическую роль и является средством лечения различных патологий. Среди ее главных характеристик можно отметить:

Приоритетное потребление растительных продуктов, таких как фрукты, овощи, бобовые, цельные зерна и орехи;

Ежедневное употребление молочных продуктов, особенно йогурта и сыров;

Использование оливкового масла в качестве основного жира;

Обильное потребление воды и натуральных напитков;

Умеренное потребление необработанного красного мяса, рыбы и яиц;

Ограничение или исключение всех промышленных товаров.

Эта диета заметно улучшает здоровье. В частности, эффективна против проблем, связанных с хроническим воспалением, а именно: метаболического синдрома, сахарного диабета, рака, сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний.

Диета DASH

Она основывается на диетическом подходе к тому, чтобы остановить гипертонию. Состоит из рекомендаций, указанных Американской кардиологической ассоциацией (AHA), которые направлены на снижение артериального давления и предотвращение сердечно-сосудистых заболеваний.

В целом в диете выделяется следующее:

Большое количество фруктов, овощей, бобовых и обезжиренного молока;

Низкое потребление натрия и красного мяса;

Минимальное количество или отсутствие в рационе обработанных продуктов (с сахаром, солью и рафинированной мукой).

В некоторых исследованиях было высказано предположение, что эта диета также имеет другие полезные эффекты, такие как метаболизм костной ткани и гомеостаз мочи.

Атлантическая диета

Эта диета типична для стран, окруженных атлантическим побережьем. Как и ее средиземноморская "сестра", она способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, но основана на следующих принципах:

Рыба и моллюски – главные компоненты диеты;

Обязательное потребление овощей в большом количестве;

Зерновые, бобовые и картофель – источники углеводов;

Умеренное потребление красного мяса;

Использование оливкового масла в качестве основного кулинарного жира.

Диета FODMAP

Эта диета строится на исключении из рациона ферментируемых олигосахаридов, дисахаридов, моносахаридов и полиол. Часто ее используют в качестве дополнения к лечению желудочно-кишечных патологий, таких как синдром воспаления кишечника.

Продукты, которых следует избегать, по крайней мере, пока самочувствие не улучшится:

Бобовые (нут, чечевица и соя);

Зерновые (пшеница, рожь, ячмень, амарант и его производные);

Все молочные продукты;

Некоторые подсластители, мед и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы;

Соевый напиток, соки, ром и белое вино;

Чеснок и лук;

Консервированные фрукты, сливы, груши, арбузы и другие.

Среди того, что можно употреблять, выделяется:

Кукурузный крахмал, овес, рис, кукуруза, просо, сорго и киноа;

Сахар и подсластители, которые не оканчиваются на "-ол";

Тофу;

Помидор, морковь, кабачки, мангольд;

Дыня, апельсин, грейпфрут и другие фрукты;

Безлактозное молоко или козий сыр;

Оливковое масло.

Хотя все упомянутые диеты обеспечивают преимущества, гарантированные наукой, важно помнить, что рацион всегда должен быть сбалансирован по питательным веществам. Это поможет избежать проблем, связанных с их недостатком или чрезмерным количеством.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о продуктах, которые следует исключить из рациона. К ним относятся колбасные изделия, готовые замороженные полуфабрикаты, соусы, безалкогольные напитки, а также блюда, обжаренные в масле.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!