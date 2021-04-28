4 идеальных маринада для рыбы

Отличной альтернативой мясному шашлыку является рыба на гриле, которая готовится еще легче, главное – правильно ее замариновать.
Редакция FoodOboz подготовила для вас 4 варианта идеального маринада для вкусной и мягкой рыбы.
Маринад с пивом
Ингредиенты:
подсолнечное масло – 50 мл
чеснок – 1 зуб.
60 мл светлого пива, крепленого
приправы и специи – по вкус
Способ приготовления:
Очищенный чеснок измельчить на терке, смешиваем со специями. Готовой массой натираем рыбу.
Пиво смешиваем с маслом и специями. Каждый раз, как рыба переворачивается на гриле, ее смазывают сверху этой смесью, используя для этого кулинарную кисть.
Пряный маринад для рыбы
Ингредиенты:
лук – 1-2 шт.
соль, перец, травы – по вкусу
лимонный сок – 1-2 ст. л.
соевый соус – 100 мл.
Способ приготовления:
В большой емкости соедините все ингредиенты, количество соли нужно контролировать, так как соевый соус сам по себе достаточно соленый.
Лук нужно натереть на терке и добавить в жидкий маринад, туда же добавить смесь трав.
Подготовленную заранее рыбу отправить мариноваться на 2-3 часа, больше не стоит, так как лук через это время начнет отдавать горечь.
Сухой маринад
Ингредиенты:
сладкий болгарский перец – 2-3шт.
лук – 2-3 шт.
перец чили – 1шт.
лимон – 1 шт.
кинза, петрушка – 20 г
оливковое масло – 80-90 мл.
специи – по вкусу
Способ приготовления:
Зелень и овощи нужно мелко измельчить, после этого пропустить через мясорубку, добавить специи по вкусу и растительное масло.
После этого все ингредиенты тщательно перемешать.
Рыбу мариновать не более 2 часов.
Маринад с белым вином
Ингредиенты:
майонез – 100 г
белое вино – 100 мл.
специи и приправы для рыбы
Способ приготовления:
К майонезу добавить специи и приправы, хорошо перемешиваем.
В готовую смесь выливается вино и размешивается до однородной консистенции.
Готовые кусочки рыбы обмазываются маринадом со всех сторон и оставляются на пару часов. По истечении этого времени насаживаем на шпажки и отправляем на мангал.
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