4 идеальных маринада для рыбы

Отличной альтернативой мясному шашлыку является рыба на гриле, которая готовится еще легче, главное – правильно ее замариновать.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 4 варианта идеального маринада для вкусной и мягкой рыбы.

Маринад с пивом

Рыбу стоит натереть специями. Источник: pexels.com

Ингредиенты:

подсолнечное масло – 50 мл

чеснок – 1 зуб.

60 мл светлого пива, крепленого

приправы и специи – по вкус

Способ приготовления:

Очищенный чеснок измельчить на терке, смешиваем со специями. Готовой массой натираем рыбу. Пиво смешиваем с маслом и специями. Каждый раз, как рыба переворачивается на гриле, ее смазывают сверху этой смесью, используя для этого кулинарную кисть.

Пряный маринад для рыбы

Как замариновать рыбу. Источник: pexels.com

Ингредиенты:

лук – 1-2 шт.

соль, перец, травы – по вкусу

лимонный сок – 1-2 ст. л.

соевый соус – 100 мл.

Способ приготовления:

В большой емкости соедините все ингредиенты, количество соли нужно контролировать, так как соевый соус сам по себе достаточно соленый. Лук нужно натереть на терке и добавить в жидкий маринад, туда же добавить смесь трав. Подготовленную заранее рыбу отправить мариноваться на 2-3 часа, больше не стоит, так как лук через это время начнет отдавать горечь.

Сухой маринад

Сухой маринад для рыбы. Источник: pexels.com

Ингредиенты:

сладкий болгарский перец – 2-3шт.

л ук – 2-3 шт.

перец чили – 1шт.

лимон – 1 шт.

кинза, петрушка – 20 г

оливковое масло – 80-90 мл.

специи – по вкусу

Способ приготовления:

Зелень и овощи нужно мелко измельчить, после этого пропустить через мясорубку, добавить специи по вкусу и растительное масло. После этого все ингредиенты тщательно перемешать.

Рыбу мариновать не более 2 часов.

Маринад с белым вином

Ингредиенты:

майонез – 100 г

белое вино – 100 мл.

специи и приправы для рыбы

Способ приготовления:

К майонезу добавить специи и приправы, хорошо перемешиваем. В готовую смесь выливается вино и размешивается до однородной консистенции. Готовые кусочки рыбы обмазываются маринадом со всех сторон и оставляются на пару часов. По истечении этого времени насаживаем на шпажки и отправляем на мангал.

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