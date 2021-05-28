5 блюд до 300 ккал для тех, кто хочет похудеть

Если вы решили устроить разгрузочный день или перейти на более легкое и диетическое питание, но не хотите изнурять себя голодом – совершенно не нужно этого делать. Как раз наоборот – нужно есть, но полезные блюда, которые очень легко и быстро можно приготовить и которые ускорят метаболизм.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 5 рецептов вкусных и полезных блюд на 300 ккал для тех, кто хочет похудеть.

1. Яичный суп без соли

Вкусный диетический суп. Источник: omactiv.md

Ингредиенты:

вода – 1-2 л

замороженные овощи – 150 г

яйца – 2 шт.

имбирь – 15 г

соевый соус – 2 ст. л.

кунжутное масло – 2 ст. л.

зеленый лук – 50 г

красный молотый перец – 10 г

Способ пригтовления:

В небольшую кастрюлю наливаем воду, добавляем замороженные овощи, натираем имбирь, соевый соус, перец и кунжутное масло. Доводим до кипения, убираем огонь до минимума и варим около 5 минут. Отдельно взбиваем яйца, добавляем в суп и хорошо размешиваем, чтобы не свернулись, они должны распределится небольшими волокнами по всему супу. В готовое блюдо добавляем измельчены зеленый лук и можно подавать.

2. Омлет с брокколи и сыром фета

Омлет с брокколи и сыром. Источник: omactiv.md

Ингредиенты:

яйца – 2-3 шт

​​​​​​​брокколи – 50-70 г

​​​​​​​сыр фета – 50-70 г

петрушка – 50 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Тщательно взбиваем яйца с солью и перцем, выливаем на хорошо разогретую сковороду. Моем и режим броколи и выкладываем на омлет, а сверху крошим сыр. Сковороду накрываем крышкой, выключаем огонь и оставляем так на минут 10. Перед подачей посыпьте омлет измельченной петрушкой.

3. Фриттата со спаржей

Спаржа с яйцом и помидорами. Источник: omactiv.md

Ингредиенты:

спаржа – 500 г

помидоры – 2-3 шт.

яйца – 2 шт.

​​​​​​​соль, перец– по вкусу

оливковое масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Для начала подготовьте спаржу, хорошо ее помойте, отрежьте нижние твердые кончики, очистите кожуру, так она будет мягче. Берем сковороду, лучше гриль, ничем не смазываем, выкладываем спаржу и жарим 5-7 минут с каждой стороны. ​​​​​​​После этого перекладываем ее в форму смазанную оливковым маслом, туда же режим помидоры и сверху также выкладываем спаржу. Яйца взбиваем с солью и перцем, аккуратно выливаем сверху. Отправляем в духовку на 15 минут до готовности.

4. Кобб салат с курицей

Салат в овощами и куриной грудкой. Источник: omactiv.md

Ингредиенты:

куриная грудка – 1 шт.

яйца – 2 шт.

помидоры 1-2 шт.

авокадо – 1 шт.

огурец – 1 шт.

сладкий перец – 1 шт.

оливковое масло – 2 ст. л

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Запекаем грудку в духовке или можно отварить. Яйца отвариваем и оправляем в холодную воду, чистим и режим кубиком. Грудку и овощи также режим небольшими кусками, приправляем маслом, специями и можно есть.

5. Креветки с чесноком и шпинатом

Жаренные креветки со шпинатом и чесноком. Источник: omactiv.md

Ингредиенты:

креветки – 4-5 шт.

шпинат – 100 г

чеснок – 1-2 зуб.

имбирь – 10-15 г

черный и красный перец – 10 г

соевый соус – 2 ст. л.

чили – 5 г

соль – по вкусу

Способ приготовления:

Очищаем креветки от панциря и лапок, а также обязательно делаем продольный надрез по спинке и достаем кишку. ​​​​​​​Измельчаем имбирь, чеснок, чили, высыпаем на разогретую сковороду вместе с креветками, жарим около 5 минут. Солим, перчим в процессе жарки. Добавляем туда соевый соус, ждем пока выпарится и бросаем шпинат, через 1 минуту выключаем огонь, все хорошо перемешиваем и накрываем крышкой. Перед подачей присыпьте кунжутом.

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