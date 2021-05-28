5 блюд до 300 ккал для тех, кто хочет похудеть

Если вы решили устроить разгрузочный день или перейти на более легкое и диетическое питание, но не хотите изнурять себя голодом – совершенно не нужно этого делать. Как раз наоборот – нужно есть, но полезные блюда, которые очень легко и быстро можно приготовить и которые ускорят метаболизм.
Редакция FoodOboz подготовила для вас 5 рецептов вкусных и полезных блюд на 300 ккал для тех, кто хочет похудеть.
1. Яичный суп без соли
Ингредиенты:
вода – 1-2 л
замороженные овощи – 150 г
яйца – 2 шт.
имбирь – 15 г
соевый соус – 2 ст. л.
кунжутное масло – 2 ст. л.
зеленый лук – 50 г
красный молотый перец – 10 г
Способ пригтовления:
В небольшую кастрюлю наливаем воду, добавляем замороженные овощи, натираем имбирь, соевый соус, перец и кунжутное масло.
Доводим до кипения, убираем огонь до минимума и варим около 5 минут.
Отдельно взбиваем яйца, добавляем в суп и хорошо размешиваем, чтобы не свернулись, они должны распределится небольшими волокнами по всему супу.
В готовое блюдо добавляем измельчены зеленый лук и можно подавать.
2. Омлет с брокколи и сыром фета
Ингредиенты:
яйца – 2-3 шт
брокколи – 50-70 г
сыр фета – 50-70 г
петрушка – 50 г
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Тщательно взбиваем яйца с солью и перцем, выливаем на хорошо разогретую сковороду.
Моем и режим броколи и выкладываем на омлет, а сверху крошим сыр.
Сковороду накрываем крышкой, выключаем огонь и оставляем так на минут 10.
Перед подачей посыпьте омлет измельченной петрушкой.
3. Фриттата со спаржей
Ингредиенты:
спаржа – 500 г
помидоры – 2-3 шт.
яйца – 2 шт.
соль, перец– по вкусу
оливковое масло – 2 ст. л.
Способ приготовления:
Для начала подготовьте спаржу, хорошо ее помойте, отрежьте нижние твердые кончики, очистите кожуру, так она будет мягче.
Берем сковороду, лучше гриль, ничем не смазываем, выкладываем спаржу и жарим 5-7 минут с каждой стороны.
После этого перекладываем ее в форму смазанную оливковым маслом, туда же режим помидоры и сверху также выкладываем спаржу.
Яйца взбиваем с солью и перцем, аккуратно выливаем сверху.
Отправляем в духовку на 15 минут до готовности.
4. Кобб салат с курицей
Ингредиенты:
куриная грудка – 1 шт.
яйца – 2 шт.
помидоры 1-2 шт.
авокадо – 1 шт.
огурец – 1 шт.
сладкий перец – 1 шт.
оливковое масло – 2 ст. л
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Запекаем грудку в духовке или можно отварить.
Яйца отвариваем и оправляем в холодную воду, чистим и режим кубиком.
Грудку и овощи также режим небольшими кусками, приправляем маслом, специями и можно есть.
5. Креветки с чесноком и шпинатом
Ингредиенты:
креветки – 4-5 шт.
шпинат – 100 г
чеснок – 1-2 зуб.
имбирь – 10-15 г
черный и красный перец – 10 г
соевый соус – 2 ст. л.
чили – 5 г
соль – по вкусу
Способ приготовления:
Очищаем креветки от панциря и лапок, а также обязательно делаем продольный надрез по спинке и достаем кишку.
Измельчаем имбирь, чеснок, чили, высыпаем на разогретую сковороду вместе с креветками, жарим около 5 минут. Солим, перчим в процессе жарки.
Добавляем туда соевый соус, ждем пока выпарится и бросаем шпинат, через 1 минуту выключаем огонь, все хорошо перемешиваем и накрываем крышкой.
Перед подачей присыпьте кунжутом.
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