5 ингредиентов, которые испортят любой суп
Суп – не только легкое в приготовлении блюдо, но еще и очень полезное, ведь его основа – овощи и вода. Лучше всего готовить его дома, только так вы будете уверенны в безопасности и пользе.
Но не стоит забывать, что есть продукты и специи, которые могут испортить прекрасный вкус супа, даже при минимальном их количестве, передает Eatthis.
ТОП-5
1. Жареный бекон
Этот продукт придаст любому супу безусловно вкусный запах, но не стоит забывать, насколько он вредный. Лучше его заменить индейкой или курицей.
2. Колбаса
Есть люди, которые предпочитают добавлять в супы этот продукт забывая о том, что он категорически не полезный, к тому же – очень калорийный и запросто может испортить вкус прекрасного овощного супа.
3. Сыр
Это также не наилучшая идея – добавить сыр в суп, во-первых они калорийные, во-вторых – не всегда качественные и ароматные.
4. Рис
Эта крупа очень полезна, но ее стоит есть, как самостоятельное блюдо, но не добавлять в суп, ведь от этого блюдо станет очень калорийным.
5. Консервированные овощи
Это "неживые" продукты, которые абсолютно не полезны и даже напротив. Лучше всего использовать свежие овощи и зелень.
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