5 ингредиентов, которые испортят любой суп

Суп – не только легкое в приготовлении блюдо, но еще и очень полезное, ведь его основа – овощи и вода. Лучше всего готовить его дома, только так вы будете уверенны в безопасности и пользе.

Но не стоит забывать, что есть продукты и специи, которые могут испортить прекрасный вкус супа, даже при минимальном их количестве, передает Eatthis.

ТОП-5

1. Жареный бекон

Этот продукт придаст любому супу безусловно вкусный запах, но не стоит забывать, насколько он вредный. Лучше его заменить индейкой или курицей.

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2. Колбаса

Есть люди, которые предпочитают добавлять в супы этот продукт забывая о том, что он категорически не полезный, к тому же – очень калорийный и запросто может испортить вкус прекрасного овощного супа.

3. Сыр

Это также не наилучшая идея – добавить сыр в суп, во-первых они калорийные, во-вторых – не всегда качественные и ароматные.

4. Рис

Эта крупа очень полезна, но ее стоит есть, как самостоятельное блюдо, но не добавлять в суп, ведь от этого блюдо станет очень калорийным.

5. Консервированные овощи

Это "неживые" продукты, которые абсолютно не полезны и даже напротив. Лучше всего использовать свежие овощи и зелень.

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