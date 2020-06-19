5 оригинальных блюд с малиной

Начало сезона малины привлекает к ней повышенное внимание. Кто-то ест ее свежей, а кто-то консервирует на зиму.
Фудблогер artfood_dail на своей странице в инстаграм предлагает несколько ну очень вкусных рецептов со свежей малинкой.
Малиновое желе с красным вином
Малиновое желе с красным вином
https://www.instagram.com/p/BWKlVKxB_pb/
Ингредиенты
400 г малины,
400 г сахара,
бутылка красного вина,
15 г желатина,
10 горошинок черного перца,
пучок базилика
Способ приготовления
В кастрюлю влейте красное вино, добавьте перец горошком и нарезанный базилик, половину малины и весь сахар.
Все это доведите до кипения, и пару минут поварите, хорошо помешивая.
Охладите, добавьте желатин и оставшуюся малину, пропущенную через сито.
Поставьте в холодильник до застывания.
Малиновый фриз с лимоном
Малиновый фриз с лимоном
https://www.instagram.com/p/BWKlVKxB_pb/
Ингредиенты
300 г малины,
1 лимон,
300 г тростникового сахара,
2 стакана простой кипяченой воды,
литр минералки с газом,
ветка мяты
Способ приготовления
Разомните малину и сахар, залейте двумя стаканами воды и проварите в течение 10 минут.
Охладите, добавьте сок лимона, минеральную воду, лед, веточку мяты.
Малиновый коктейль с кефиром
Малиновый коктейль с кефиром
https://www.instagram.com/p/BWKlVKxB_pb/
Ингредиенты
2 стакана простокваши,
кефира, либо кислого молока,
стакан малины,
2 столовые ложки сахарной пудры,
Лед
Способ приготовления
Кисломолочный напиток, сахарную пудру и малину смешайте в блендере, разлейте по стаканам и добавьте лед.
Малиновый суп
Малиновый суп
https://www.instagram.com/p/BWKlVKxB_pb/
Ингредиенты
250 г малины,
250 г смородины,
стакан сметаны,
10 г картофельной муки,
100-150 г сахара
Способ приготовления
Переберите ягоды, промойте их и разомните, через салфетку выжмите из них сок.
Выжимку залейте водой, сварите, процедите, добавьте сахар и заправьте картофельной мукой, которую нужно развести в холодном отваре.
Прокипятите суп, положите в него сметану, влейте сок.
Подавать можно вместе с теплыми гренками.
Утиная грудка с малиной
Утиная грудка с малиной
https://www.instagram.com/p/BWKlVKxB_pb/
Ингредиенты (на 2 порции)
2 шт. утиных грудок,
300 г малины,
1 шт. лука-шалот,
зубчик чеснока,
100 мл красного сухого вина,
3 ст.л. сахара,
1 ст.л. винного уксуса,
ч.л. сливочного масла,
растительное масло,
соль,
черный молотый перец по вкусу.
Способ приготовления
На филе сделайте небольшие надрезы на стороне кожи, посолите и поперчите.
Измельчите лук и чеснок.
Раскалите сковороду.
Выложите туда мясо кожей вниз и жарьте 10 минут.
После на той же сковороде обжарьте лук и чеснок.
Добавьте вино, уксус, малину (2/3), сахар и готовьте еще 3 мин.
После процедите через сито.
Снова вылейте на сковороду, добавьте 100 г малины и масло.
Нагрейте, не доводя до кипения, выключите.
Нарежьте грудку и подавайте ее с соусом.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Питание" на OBOZREVATEL.