5 оригинальных блюд с малиной

Начало сезона малины привлекает к ней повышенное внимание. Кто-то ест ее свежей, а кто-то консервирует на зиму.

Фудблогер artfood_dail на своей странице в инстаграм предлагает несколько ну очень вкусных рецептов со свежей малинкой.

Малиновое желе с красным вином

Малиновое желе с красным вином https://www.instagram.com/p/BWKlVKxB_pb/

Ингредиенты

400 г малины,

400 г сахара,

бутылка красного вина,

15 г желатина,

10 горошинок черного перца,

пучок базилика

Способ приготовления

В кастрюлю влейте красное вино, добавьте перец горошком и нарезанный базилик, половину малины и весь сахар. Все это доведите до кипения, и пару минут поварите, хорошо помешивая. Охладите, добавьте желатин и оставшуюся малину, пропущенную через сито. Поставьте в холодильник до застывания.

Малиновый фриз с лимоном

Малиновый фриз с лимоном https://www.instagram.com/p/BWKlVKxB_pb/

Ингредиенты

300 г малины,

1 лимон,

300 г тростникового сахара,

2 стакана простой кипяченой воды,

литр минералки с газом,

ветка мяты

Способ приготовления

Разомните малину и сахар, залейте двумя стаканами воды и проварите в течение 10 минут. Охладите, добавьте сок лимона, минеральную воду, лед, веточку мяты.

Малиновый коктейль с кефиром

Малиновый коктейль с кефиром https://www.instagram.com/p/BWKlVKxB_pb/

Ингредиенты

2 стакана простокваши,

кефира, либо кислого молока,

стакан малины,

2 столовые ложки сахарной пудры,

Лед

Способ приготовления

Кисломолочный напиток, сахарную пудру и малину смешайте в блендере, разлейте по стаканам и добавьте лед.

Малиновый суп

Малиновый суп https://www.instagram.com/p/BWKlVKxB_pb/

Ингредиенты

250 г малины,

250 г смородины,

стакан сметаны,

10 г картофельной муки,

100-150 г сахара

Способ приготовления

Переберите ягоды, промойте их и разомните, через салфетку выжмите из них сок. Выжимку залейте водой, сварите, процедите, добавьте сахар и заправьте картофельной мукой, которую нужно развести в холодном отваре. Прокипятите суп, положите в него сметану, влейте сок. Подавать можно вместе с теплыми гренками.

Утиная грудка с малиной

Утиная грудка с малиной https://www.instagram.com/p/BWKlVKxB_pb/

Ингредиенты (на 2 порции)

2 шт. утиных грудок,

300 г малины,

1 шт. лука-шалот,

зубчик чеснока,

100 мл красного сухого вина,

3 ст.л. сахара,

1 ст.л. винного уксуса,

ч.л. сливочного масла,

растительное масло,

соль,

черный молотый перец по вкусу.

Способ приготовления

На филе сделайте небольшие надрезы на стороне кожи, посолите и поперчите. Измельчите лук и чеснок. Раскалите сковороду. Выложите туда мясо кожей вниз и жарьте 10 минут. После на той же сковороде обжарьте лук и чеснок. Добавьте вино, уксус, малину (2/3), сахар и готовьте еще 3 мин. После процедите через сито. Снова вылейте на сковороду, добавьте 100 г малины и масло. Нагрейте, не доводя до кипения, выключите. Нарежьте грудку и подавайте ее с соусом.

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