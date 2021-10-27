Названы 5 опасных продуктов, о вреде которых никто не подозревает

Еда безусловно является неотъемлемой частью нашей жизни, но иногда очень трудно сориентироваться в продуктах и понять, что вредно, а что нет. Если доверять статистике, то ежегодно каждый десятый человек умирает от употребления пораженной пищей. Поэтому некоторые продукты нуждаются в обработке, а некоторые вообще следует исключить из рациона.

Редакция FoodOboz расскажет о 5 опасных продуктах, опираясь на информацию издания Msn.

Мускатный орех

Да, без него трудно представить какой-нибудь десерт или согревающий глинтвейн осенью. Да и в умеренном количестве этот продукт вряд ли вызовет какие-нибудь побочные эффекты. Но в больших дозах вы рискуете получить головные боли, тошноту и появление галлюцинаций.

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Арахис

Говорят, что аллергия на арахис является самой распространенной в мире и негативная реакция на него возникает у одного человека из 200. Аллергикам следует быть особенно осторожными с арахисом. Ибо даже малейшее количество может вызвать отек горла до такого состояния, что дышать становится невозможно.

Зеленый картофель

И нет, это не какой-то необычный сорт, а просто результат неправильного хранения картофеля: овощ лежит в месте, куда легко проникают солнечные лучи. И, кроме того, что потом он становится неаппетитным на вашей тарелке, но и сигнализирует о серьезных последствиях: диарее, тошноте и головных болях.

Сироп агавы

На первый взгляд, этот продукт может показаться совершенно невинным, потому что его часто можно увидеть, как здоровую альтернативу сахару. Но не все так просто, потому что хоть сахара там и нет, а вот фруктозы хоть отбавляй. А там уже и жировые болезни печени недалеко.

Бекон

Не паниковать, потому что бутерброд с беконом никто не планирует запрещать. Но вот что касается дневной нормы такого вида мяса, то рекомендуют не больше 50 г. Ведь оно провоцирует риск заболевания раком кишечника на 18%.

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