4 ошибки, которые испортят овсянку

Овсянка – одна из самых полезных каш, которую специалисты рекомендуют есть именно на завтрак, но, конечно же, ее можно есть и на обед, она точно не навредит. Обязательно нужно есть людям, которые имеют проблемами с желудком.

Сегодня редакция FoodOboz расскажет, какие 4 главные ошибки допускают чаще всего при приготовлении полезной каши.

1. Неправильное время для засыпки хлопьев

Если вы добавите овсянку в кипящую воду не вовремя – можно получить невкусную кашу. Если вы хотите например, чтобы она была нежной и кремовой, нужно добавить хлопья после того, как жидкость закипит. А если варите на молоке – насыпьте именно в холодное, только после этого включайте огонь и варите.

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2. Мало соли или вообще ее отсутствие

Соль – обязательный ингредиент в любом блюде, начиная от супов, заканчивая тестом. Именно благодаря ей еда имеет не пресный вкус. В овсянку ее нужно обязательно добавлять, если хотите полностью раскрыть ее вкус – добавьте в начале, а если посолите в конце – она будет иметь просто соленый вкус.

3. Маленькая посуда

Для варки каши нужно брать большую кастрюлю, так как она часто "убегает" через края, это может также в результате повлиять на вкус.

4. Забывать ее перемешивать

Если вы оставите кашу и не будете ее помешивать в процессе варки – она превратится в ужасную жижу, которая будет не только неполезной, но еще и несъедобной.

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