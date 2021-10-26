5 ошибок, которые испортят завтрак

Как позавтракаешь – так и день проведешь. Ни для кого не секрет, что завтрак является главным приемом пищи. Важно, чтобы он был максимально питательным и вкусным. И ни в коем случае не стоит поспешно запихивать в себя бутерброд, или вообще пренебрегать завтраком.

Редакция FoodOboz расскажет, какие ошибки испортят завтрак по версии издания Eatthis.

Чрезмерное помешивание теста на блины

Такой вид теста рекомендуют замешивать очень просто, пока все ингредиенты не станут однородной массой. Иначе пухлые блины рискуют стать жесткой резиной.

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Добавление молока в яичницу

Это довольно распространенная ошибка, благодаря которой яйца могут приготовиться неравномерно. Лучше добавить несколько ломтиков холодного сливочного масла, которое сделает блюдо более сливочным и нежным. А в самом конце – буквально одну столовую ложку сметаны.

Отказ от белка

Завтрак, который не содержит в себе белок, не является полноценным. Поэтому почувствовать сильный голод после приема пищи можно уже через час-другой. Исправить это помогут орехи, яйца, йогурт без сахара и творог.

Смузи или соки вместо полноценного приема пищу

И нет, напитки не являются вредными и не стоит от них отказываться. Впрочем, это не лучшая идея утром. Говорят, что когда вы "пьете" фрукты, слюна не успевает вырабатываться. Поэтому, смузи и соки не перевариваются, а там уже дискомфорт и вздутие живота не за горами.

Гранола на постоянной основе

Тем более тогда, когда дело доходит до покупных версий, которые далеко не всегда являются полезными, как об этом утверждают. В качестве постоянного завтрака на это блюдо точно не стоит налегать. В лучшем случае – всегда можно приготовить домашнюю гранолу.

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