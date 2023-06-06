Свинина – идеальный продукт для приготовления шашлыка, жаркого, котлет, отбивных, а еще мясо можно запекать в духовке, с соусами и овощами. Для того, чтобы свинина была сочной и мягкой, кулинары советуют готовить ее с овощами, например, с капустой, картофелем, морковью, кабачком, а также добавьте томатную пасту, которая также сделает мясо мягким.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусной свинины с овощами и томатной пастой, которая получится очень мягкой и сочной.

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Ингредиенты:

свинина – 300 г

Дополнительные ингредиенты:

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

картофель – 5 шт.

капуста – 1/2 шт.

томатная паста – 150 мл

соль, перец, паприка – по вкусу

чеснок – 1-2 зуб.

кипяток – 500 мл

Способ приготовления:

1. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте пару минут порезанную свинину. Добавьте лук, морковь и обжарьте еще 3 минуты.

2. Затем добавьте томатную пасту, соль, специи и залейте кипятком, перемешайте, накройте крышкой и тушите 30 минут.

3. Нарежьте картофель и капусту. Картошку выложите в кастрюлю, поставьте на огонь и туда же переложите тушеное мясо в соусе и готовить 15 минут. Далее выложите на картофель нарезанную капусту, посолите поперчите, добавьте лавровый лист, накройте крышкой и тушите до готовности.

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