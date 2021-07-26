5 пряностей, которые должны быть на каждой кухне

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Ароматные пряности

Пряности – вспомогательные и очень нужные ингредиенты на кухне каждой хозяйки. Благодаря им любое блюдо может менять вкус до неузнаваемости, но, это если знать, как их правильно соединить и в каких пропорциях.

Сегодня редакция FoodOboz расскажет вам, какие 5 пряностей обязательно должны быть на кухне и, как ими точно и правильно пользоваться.

Для начала отметим, что пряности делятся на местные и экзотические.

К местным относятся:

  • лук

  • тмин

  • базилик

  • майоран

  • кориандр

  • петрушка

  • сельдерей

  • анис

  • мята

  • укроп

  • эстрагон

  • шалфей

  • чабрец

К экзотическим:

  • имбирь

  • ваниль

  • куркума

  • мускатный орех

  • шафран

  • розмарин

  • гвоздика

  • кардамон

  • лавр

Очень востребованными являются также и смеси пряностей, в состав которых входит по 15-20 компонентов:

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  • хмели-сунели

  • карри

  • индийская и китайская приправы

  • аджика

Какие пряности обязательно быть на кухне каждой хозяйки:

1. Черный перец

Это универсальная приправа к практически любому блюду, даже иногда в десерты его можно добавить. И катит его роль в блюдах слишком недооценивают, ведь он является самым настоящим природным антисептиком.

2. Базилик

Если добавить даже маленькую веточку в мясное, рыбно блюдо или салат – они тут же приобретут совершенно иной, пряный вкус и аромат. Также его можно добавить в разных соусы, заправки и делать вкуснейшие домашние лимонады. Стоит отметить, что базилик очень хорошо влияет на пищеварительную систему и обладает бактерицидным действием.

3. Лавровый лист

Ни одно первое блюдо не обходится без этих ароматных листов, достаточно добавить всего лишь один листочек в кастрюлю, чтобы блюдо приобрело невероятный аромат и вкус. Также они незаменимы при консервации и засолке овощей. Важно, что они очен хорошо влияют на иммунитет.

4. Семена тмина

Их используются чаще всего при засолке и квашении, а также добавляют в хлеб. К тому же можно добавить в любой суп, сыр, творог и любой молочный продукт, они отлично "дружат". Тмин очень полезен для здоровья, так на 7% состоит из эфирных масел, которые очень положительно влияют на организм в целом.

5. Имбирь

Это невероятно полезная и вкусная пряность, которую можно есть в любом виде – в сухом добавлять в разные блюда, а также есть маринованным и добавлять в напитки просто измельчив кубиком, это придаст всему пикантности и легкой остроты.

Очень важно, что имбирь оказывает на организм колоссальную пользу – укрепляет иммунитет, является природным антисептиком и помогает сбросить лишний вес.

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