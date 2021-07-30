5 распространенных ошибок, которые испортят котлеты

Каждая хозяйка хотя бы раз сталкивалась с такой проблемой, как невкусные и неудачные котлеты даже, когда все было сделано по проверенному рецепту. Часто так получается из-за ряда причин, одной из которых является – просто некачественное мясо для основы котлет – фарша.

Редакция FoodOboz делится 6 самыми распространенными ошибками, которые портят вкусные и ароматные котлеты.

1. Жидкий фарш

Не злоупотребляйте яйцами, луком и молоком, в котором замачивают хлеб для фарша, чтобы вместо упругого фарша не получить невкусную мясную жижу, которую вы в итоге "забьете" мукой, чтобы хоть как-то спасти блюдо.

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Существует маленькая хитрость, которая сможет немного исправить ситуацию – просто поставьте фарш на 2 часа в холодильник.

2. Сразу жарить котлеты

После того, как вы приготовите даже хороший фарш, его стоит отставить в холодильнике на некоторое время "отдохнуть", чтобы он стал более однородным и хорошо держал форму.

3. Отбивать фарш

Если вы хотите вкусные котлеты – не отбивайте фарш, чтобы он не потерял воздух и влагу, после чего станет слишком плотным, эластичным и вязким. Такой фарш подойдет для люля-кебаба.

4. Долго жарить

Чтобы котлеты были сочными и мягкими, стоит их жарить всего по 2-3 минуты с каждой стороны, а после – протушите не больше 5-7 минут. На все у вас должно уйти не больше 10 минут, иначе котлеты превратятся в мясную кашу.

5. Не дожарить

Это также важно, ведь если вы не дожарите котлеты – блюдо получится небезопасным, часто в таких ситуациях в блюде может быть кровь, так как оно плохо прожарилось.

В прожаренном блюде крови не должно быть, а только прозрачная или розоватая жидкость.

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