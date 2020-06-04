5 рецептов очень вкусных блюд из молодого картофеля

Молодой картофель отличается очень тонкой кожурой, а также нежным и сладким вкусом. Он идеально подходит для запекания в духовке, особенно с розмарином.
OBOZREVATEL совместно с lacucinaitaliana.it предлагает ознакомиться с 5 способами его приготовления, которые стоит обязательно попробовать.
Фаршированный молодой картофель
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Фаршированный молодой картофель
Ингредиенты:
20 молодых картофелин
100 г пармезана
100 г рикотты
25 г сливочного масла
50 г копченого бекона
Ароматические травы
Перец
Соль
Масло
Приготовление:
Вымыть картофель и приготовить на пару в течение 15 минут.
Срезать верхушку, разрезать горизонтально и извлечь мякоть.
В миске смешать все ингредиенты для получения твердой смеси.
Наполнить картофель и украсить ломтиком копченого бекона.
Приправить небольшим количеством масла.
Поставить в духовку при температуре 180 °C на 20 минут.
Молодой картофель в сковороде
Ингредиенты:
500 г молодого картофеля
Чеснок
Розмарин
Тимьян
Масло
Соль
Перец
Приготовление:
Хитрость заключается в том, чтобы пропарить картофель в течение десяти минут.
Прежде чем переносить его на сковороду с маслом и нарезанным зубчиком чеснока, необходимо слегка раздавить, чтобы треснула кожура.
Готовить с солью, перцем, розмарином и тимьяном.
Жаренный молодой картофель
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Жареный молодой картофель
Ингредиенты:
500 г молодого картофеля
Соль
Паприка
Масло
Приготовление:
Промыть и нарезать молодой картофель тонкими ломтиками, не снимая кожуру.
Жарить в обильном количестве масла, постоянно помешивая, чтобы не слипался.
После того, как картофель подрумянится, достать его и положить на бумажные полотенца.
Приправить солью или паприкой.
Запеченный молодой картофель
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Запеченный молодой картофель
Ингредиенты:
500 г молодого картофеля
Соль
Розмарин
Тимьян
Майоран
Чеснок
Масло
Приготовление:
Вымыть картофель, вытереть чистым бумажным полотенцем и разрезать пополам.
Выложить на дно формы для запекания алюминиевую фольгу, а затем бумагу для выпечки.
Переложить картофель и приправить солью, розмарином, тимьяном, майораном, несколькими зубчиками целого чеснока и небольшим количеством масла.
Закрыть фольгой и готовить в течение 50 минут при температуре 180 °C.
Тем, кто предпочитает более сухой, поджаренный картофель, можно приоткрыть фольгу на середине приготовления.
Карамелизованный молодой картофель
Ингредиенты:
Молодой картофель
50 г сливочного масла
3 столовые ложки коричневого сахара
Лимонный сок
Приготовление:
Вымыть и бланшировать картофель в кипящей воде.
В сковороду положить сливочное масло и добавить коричневый сахар.
После растворения также выжать сок лимона, все перемешать и добавить картофель.
Готовить в течение 15 минут на слабом огне.
Приправить солью, паприкой и горстью рубленой петрушки.
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