5 рецептов очень вкусных блюд из молодого картофеля

Молодой картофель отличается очень тонкой кожурой, а также нежным и сладким вкусом. Он идеально подходит для запекания в духовке, особенно с розмарином.

OBOZREVATEL совместно с lacucinaitaliana.it предлагает ознакомиться с 5 способами его приготовления, которые стоит обязательно попробовать.

Фаршированный молодой картофель Getty

Фаршированный молодой картофель

Ингредиенты:

20 молодых картофелин

100 г пармезана

100 г рикотты

25 г сливочного масла

50 г копченого бекона

Ароматические травы

Перец

Соль

Масло

Приготовление:

Вымыть картофель и приготовить на пару в течение 15 минут.

Срезать верхушку, разрезать горизонтально и извлечь мякоть.

В миске смешать все ингредиенты для получения твердой смеси.

Наполнить картофель и украсить ломтиком копченого бекона.

Приправить небольшим количеством масла.

Поставить в духовку при температуре 180 °C на 20 минут.

Молодой картофель в сковороде

Ингредиенты:

500 г молодого картофеля

Чеснок

Розмарин

Тимьян

Масло

Соль

Перец

Приготовление:

Хитрость заключается в том, чтобы пропарить картофель в течение десяти минут.

Прежде чем переносить его на сковороду с маслом и нарезанным зубчиком чеснока, необходимо слегка раздавить, чтобы треснула кожура.

Готовить с солью, перцем, розмарином и тимьяном.

Жаренный молодой картофель Getty

Жареный молодой картофель

Ингредиенты:

500 г молодого картофеля

Соль

Паприка

Масло

Приготовление:

Промыть и нарезать молодой картофель тонкими ломтиками, не снимая кожуру.

Жарить в обильном количестве масла, постоянно помешивая, чтобы не слипался.

После того, как картофель подрумянится, достать его и положить на бумажные полотенца.

Приправить солью или паприкой.

Запеченный молодой картофель Getty

Запеченный молодой картофель

Ингредиенты:

500 г молодого картофеля

Соль

Розмарин

Тимьян

Майоран

Чеснок

Масло

Приготовление:

Вымыть картофель, вытереть чистым бумажным полотенцем и разрезать пополам.

Выложить на дно формы для запекания алюминиевую фольгу, а затем бумагу для выпечки.

Переложить картофель и приправить солью, розмарином, тимьяном, майораном, несколькими зубчиками целого чеснока и небольшим количеством масла.

Закрыть фольгой и готовить в течение 50 минут при температуре 180 °C.

Тем, кто предпочитает более сухой, поджаренный картофель, можно приоткрыть фольгу на середине приготовления.

Карамелизованный молодой картофель

Ингредиенты:

Молодой картофель

50 г сливочного масла

3 столовые ложки коричневого сахара

Лимонный сок

Приготовление:

Вымыть и бланшировать картофель в кипящей воде.

В сковороду положить сливочное масло и добавить коричневый сахар.

После растворения также выжать сок лимона, все перемешать и добавить картофель.

Готовить в течение 15 минут на слабом огне.

Приправить солью, паприкой и горстью рубленой петрушки.

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