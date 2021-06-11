5 лучших летних коктейлей для похудения: рецепты

Если вы хотите быстро и эффективно избавиться от лишних килограммов и очистить правильно свой организм, для этого отлично подойдут коктейли. Тем более, вы с легкостью их сможете приготовить дома.
Редакция FoodOboz подготовила для вас 5 рецептов самых эффективных коктейлей для похудения и очищения.
1. Коктейль с сельдереем, огурцом и петрушкой
Ингредиенты:
огурцы – 1 шт.
сельдерей – 1 стебель
вода – 1/2 ст.
петрушка – 1 веточка
Способ приготовления:
Помойте овощи, порежьте, измельчите петрушку, все бросьте в блендер, добавьте воду и взбейте до однородности.
2. Коктейль для похудения с авокадо, грушей и шпинатом
Ингредиенты:
авокадо – 1/2
вода – 1 стакан
шпинат – 1 стакан
груша – 1/2
мята – 2 ст. л.
Способ приготовления:
Порежьте грушу, возьмите мякоть авокадо, шпинат и мяту, все переложите в блендер и хорошо взбейте.
3. Коктейль с арбузом, клубникой и лаймом
Ингредиенты:
арбуз – 100 г
клубника – 50 г
лайм – 1 шт.
вода – 1/2 стакана
Способ приготовления:
Порежьте кубиком арбуз, клубнику, из лайма выжмите сок и все взбейте в блендере до однородности.
4. Коктейль с корицей, яблоком, овсянкой и ежевикой
Ингредиенты:
яблоки – 1 шт.
ежевика – 50 г
овсянка – 2 ст. л.
кефир – 1 стакан
корица – 1/2 ст. л.
Способ приготовления:
Порежьте яблоки, добавьте кефир и овсянку, ежевику и присыпьте все корицей, взбейте в блендере.
5. Коктейль с грейпфрутом
Ингредиенты:
грейпфрут – 1 шт.
ананас – 2 стакана
йогурт – 1/2 стакана
свежий имбирь – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Почистите грейпфрут от кожуры и косточек, ананас порежьте кубиками, все добавьте в блендер, залейте йогуртом, добавьте имбирь и хорошо взбейте.
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