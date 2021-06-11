5 лучших летних коктейлей для похудения: рецепты

Если вы хотите быстро и эффективно избавиться от лишних килограммов и очистить правильно свой организм, для этого отлично подойдут коктейли. Тем более, вы с легкостью их сможете приготовить дома.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 5 рецептов самых эффективных коктейлей для похудения и очищения.

1. Коктейль с сельдереем, огурцом и петрушкой

Коктейль для похудения

Ингредиенты:

огурцы – 1 шт.

сельдерей – 1 стебель

вода – 1/2 ст.

петрушка – 1 веточка

Способ приготовления:

Помойте овощи, порежьте, измельчите петрушку, все бросьте в блендер, добавьте воду и взбейте до однородности.

2. Коктейль для похудения с авокадо, грушей и шпинатом

Ингредиенты:

авокадо – 1/2

вода – 1 стакан

шпинат – 1 стакан

груша – 1/2

мята – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Порежьте грушу, возьмите мякоть авокадо, шпинат и мяту, все переложите в блендер и хорошо взбейте.

3. Коктейль с арбузом, клубникой и лаймом

Ингредиенты:

арбуз – 100 г

клубника – 50 г

лайм – 1 шт.

вода – 1/2 стакана

Способ приготовления:

Порежьте кубиком арбуз, клубнику, из лайма выжмите сок и все взбейте в блендере до однородности.

4. Коктейль с корицей, яблоком, овсянкой и ежевикой

Коктейль с ежевикой для похудения

Ингредиенты:

яблоки – 1 шт.

ежевика – 50 г

овсянка – 2 ст. л.

кефир – 1 стакан

корица – 1/2 ст. л.

Способ приготовления:

​​​​​​​Порежьте яблоки, добавьте кефир и овсянку, ежевику и присыпьте все корицей, взбейте в блендере.

5. Коктейль с грейпфрутом

Ингредиенты:

грейпфрут – 1 шт.

ананас – 2 стакана

йогурт – 1/2 стакана

свежий имбирь – 1 ст. л.

​​​​​​​Способ приготовления:

Почистите грейпфрут от кожуры и косточек, ананас порежьте кубиками, все добавьте в блендер, залейте йогуртом, добавьте имбирь и хорошо взбейте.

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