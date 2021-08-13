5 самых полезных вариантов завтрака
Завтрак – первый прием пищи после пробуждения, поэтому он должен быть сытным, питательным, калорийным и безусловно вкусным. Но не стоит забывать и о пользе того, что вы выберете на завтрак.
Редакция FoodOboz подготовила для вас перечень из 5 продуктов, которые идеально подойдут для завтрака.
1. Каши
Их вы можете приготовить на воде или молоке – на ваш вкус. Чтобы было еще вкуснее – можно добавить ягоды, фрукты.
Стоит отметить, что в кашах большое количество полезных углеводов, благодаря чему быстро насыщается желудок и это помогает долго не ощущать чувство голода.
2. Йогурты
Лучше всего есть натуральные йогурты, так вы будете полностью уверены в их безопасности и пользе. К ним можно добавить ягоды, мед, фрукты и орехи.
3. Яйца
Вы за 5 минут приготовите яичницу, омлет, яйцо-пашот или просто сварите яйца и это будет полезно, сытно и вкусно. Можно к ним добавить соленый лосось, авокадо.
4. Сендвичи
Вам всего лишь стоит выбрать вкусный цельнозерновой хлеб, к нему добавить сыр или же рыбу, консервированный тунец, овощи, семечки, яйцо, авокадо – это будет очень полезно для организма.
5. Творог
Из творога можно приготовить сырники без муки и сахара, а также вкусную запеканку или съесть с фруктами и ягодами.
Начинайте свое утро обязательно со стакана чистой воды с лимоном, это ускорит метаболизм.
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