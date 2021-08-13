5 самых полезных вариантов завтрака

Завтрак – первый прием пищи после пробуждения, поэтому он должен быть сытным, питательным, калорийным и безусловно вкусным. Но не стоит забывать и о пользе того, что вы выберете на завтрак.

Редакция FoodOboz подготовила для вас перечень из 5 продуктов, которые идеально подойдут для завтрака.

1. Каши

Их вы можете приготовить на воде или молоке – на ваш вкус. Чтобы было еще вкуснее – можно добавить ягоды, фрукты.

Видео дня

Стоит отметить, что в кашах большое количество полезных углеводов, благодаря чему быстро насыщается желудок и это помогает долго не ощущать чувство голода.

2. Йогурты

Лучше всего есть натуральные йогурты, так вы будете полностью уверены в их безопасности и пользе. К ним можно добавить ягоды, мед, фрукты и орехи.

3. Яйца

Вы за 5 минут приготовите яичницу, омлет, яйцо-пашот или просто сварите яйца и это будет полезно, сытно и вкусно. Можно к ним добавить соленый лосось, авокадо.

4. Сендвичи

Вам всего лишь стоит выбрать вкусный цельнозерновой хлеб, к нему добавить сыр или же рыбу, консервированный тунец, овощи, семечки, яйцо, авокадо – это будет очень полезно для организма.

5. Творог

Из творога можно приготовить сырники без муки и сахара, а также вкусную запеканку или съесть с фруктами и ягодами.

Начинайте свое утро обязательно со стакана чистой воды с лимоном, это ускорит метаболизм.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как дома испечь настоящий львовский сырник с шоколадной глазурью и изюмом.

Какие вкусные блюда можно приготовить с мака и куда его можно добавить, чтобы придать привычным блюдам иной вкус.