Изменения по отношению к еде, обусловленные карантинным образом жизни, могут сохраниться надолго, поскольку люди стали по-другому относиться к продуктам питания.

Если раньше предпочтение отдавалось быстрым и легким блюдам, то теперь, когда люди проводят гораздо больше времени дома, процесс приготовления пищи стал более вдумчивым, пишет испанская газета АВС.

А осторожность при посещении магазинов сделала наше отношение к покупкам более осознанными и приучила избегать расточительного употребления продуктов.

Глава испанской службы Too Good To Go, заботящейся о сокращении расточительного потребления продуктов, Ориоль Реуль объясняет, что схема потребления изменилась за эти два месяца: "Во время жесткого карантина достать привычные нам продукты стало сложнее, поэтому мы стараемся использовать их по максимуму и больше ценить".

Возврат к старым кулинарным традициям

Ориоль Реуль уверен: во время карантина люди стали не просто готовить больше, но и вкуснее. "Об этом много пишут в социальных сетях. Говорят, что если мы что-то повторяем в течение 21 дня, это становится привычкой; после двух месяцев карантина мы изменили многие привычки", – считает испанец.

Он уверен, что в будущем люди будут покупать больше продуктов местного производства.

Директор Too Good To Go отмечает, что большую роль в этих процессах сыграла молодежь. "В наши дни много людей начали делать покупки на близлежащих рынках и в магазинах. Мы не знаем, сохранится ли эта тенденция, но многие отметили, что покупка местных продуктов способствует устойчивости планеты", - говорит Ориоль Реуль.

Основные советы, помогающие отходить от расточительного использования продуктов

Глава испанского офиса Too Good To Go, исследующего тему сокращения расточительного потребления продуктов, Ориоль Реуль дает пять советов, как использовать купленную еду по максимуму.

1. Чтобы не совершать спонтанные покупки в магазине, идти туда нужно сытым и с заранее составленным списком.

2. Купленные продукты необходимо расставлять в холодильнике и на полках так, чтобы о них не забывать.

3. Некоторые продукты стоит заморозить, чтобы продлить их срок хранения. "Мы часто сомневаемся, можно ли заморозить тот или иной продукт; но доказано, что почти все продукты можно замораживать", — отмечает специалист.

4. На кухне необходимо быть креативным, ведь основную часть продуктов, которые остаются после приготовления блюда, можно использовать в других рецептах.

5. Необходимо понимать разницу между сроком годности и предпочтительным потреблением. В последнем случае продукт можно употреблять еще несколько дней после истечения указанного срока.

