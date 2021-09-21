5 советов, как сэкономить время на приготовлении пищи

Какая хозяйка не любит готовить и баловать вкусностями своих родных? Таких, пожалуй, не существует. Тем не менее, далеко не все в восторге проводить целый день за плитой. И несмотря на это, не раз возникает желание заказать ужин доставкой или приобрести уже приготовленную пищу в супермаркете. Но стоит согласиться, что приготовить еду дома в разы полезнее и дешевле.

Редакция FoodOboz поделится хитростями, которые значительно помогут облегчить жизнь на кухне.

Выбирайте универсальные блюда

Для того, чтобы значительно сэкономить время пребывания на кухне, готовьте универсальные блюда. Речь идет о тех, которые можно есть на завтрак, обед и ужин, или просто комбинировать с другими продуктами. Возьмем, к примеру, тушеные овощи, которые можно подавать с кашей, макаронами, картофелем или мясом. Или фруктовый микс, которым можно дополнить овсянку на завтрак, или перекусить.

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Сделайте необходимый запас продуктов

Кроме базовых продуктов (крупы, каши, макароны, консервы, специи), на вашей кухне также должны быть запасы пищи в морозильной камере: замороженное мясо, рыба и овощи. Это способ, чтобы в любой момент необходимые продукты всегда было под рукой и не нужно было бежать за покупками в магазин.

Планирование рациона – настоящий мастхэв

Этот совет намного облегчит вам жизнь. Однажды спланировать недельное меню, один раз закупить необходимые продукты и один раз приготовить. А теперь посчитайте сколько времени вы сможете сэкономить таким образом.

Режим многозадачности никто не отменял

Имеется в виду, что следует делать несколько дел одновременно. При этом, всегда начинайте приготовления пищи с самого сложного. К примеру, пока жарите овощи, разогрейте духовку или поставьте подогреваться воду на гарнир.

Храните зелень правильно

Для того, чтобы значительно продлить срок годности зелени, нужно правильно ее хранить. Например, в банке с холодной водой. Это поможет оставаться вашей зелени свежей на неделю дольше.

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