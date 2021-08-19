5 специй, которые нейтрализуют негативное влияние кофеина

Тяжело представить утро без чашечки ароматного кофе, к которому можно добавить корицу, сливки, мед, тростниковый сахар или сироп и это сделает его еще вкуснее. Но не стоит забывать, что этот напиток не очень полезный и лучше, конечно же, снизить его употребление или же полностью отказаться, чтобы не наносить вред организму или добавлять полезные специи.

Сегодня редакция FoodOboz делится 5 специями, которые нейтрализуют негативное влияние кофеина и которые обязательно нужно употреблять каждый день.

1. Корица

Самая важная функция корицы – онаснижает уровень глюкозы в крови и уменьшает окислительный эффект от действия кофе.

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​​​​​​​Поэтому обязательно нужно добавлять щепотку корицы в кофе каждый день.

2. Имбирь

​​​​​​​Это уникальный продукт, который очень благотворно влияет на пищеварительную систему, его можно употреблять в любом виде – есть сырым, маринованным, добавлять в разные блюда в виде приправы, а также в чай и кофе.

3. Сливки

В них много полезных жиров, которые необходимы организму, поэтому обязательно добавляйте их в свой кофе хотя бы 1 чайную ложку.

4. Гвоздика

Она способна понизить давление, а также очень хорошо стимулирует движение крови. Притом в ней много эфирных масел, которые благотворно влияют на организм.

5. Какао

Вы удивитесь, как изменится ваш привычный кофе, если вы добавите в него щепотку какао-порошка.

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