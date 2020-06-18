5 стадий созревания банана: когда лучше есть полезный фрукт

Бананы являются источником калия, клетчатки, а также витаминов С и В6. Однако в зависимости от зрелости, они отличаются количеством питательных веществ и оказывают разное влияние на организм человека.

Оптимальными являются бананы желтого цвета с несколькими пятнами на кожуре, сообщает as.com.

OBOZREVATEL предлагает более подробно ознакомиться с 5 стадиями их созревания, чтобы узнать отличия и полезные свойства.

На 1 стадии банан является источником пребиотиков для здоровья кишечника

Стадия 1: банан зеленый, в нем почти нет сахара. Это отличный источник пребиотиков, полезных для здоровья кишечника. Зеленый банан имеет более низкий гликемический индекс, организм разлагает крахмал на глюкозу, медленно повышая уровень сахара в крови. С другой стороны, вкус более горький, а их потребление может вызвать вздутие живота.

На 2 стадии банан содержит высокое количество клетчатки и мало сахара

Стадия 2: созревание начинается, но банан все еще зеленый. Он отличается высоким содержанием клетчатки и низким содержанием сахара, поэтому лишь немного слаще, чем банан первой стадии. Также он имеет более высокий гликемический индекс, что облегчает его переваривание. Такой банан содержит большое количество антиоксидантов, меньше крахмала для расщепления, а его питательные вещества могут быстро усваиваться пищеварительной системой.

На 3 стадии банан имеет высокий уровень антиоксидантов и хорошее содержание клетчатки

Стадия 3: спелый, в отличном состоянии и хорошего цвета, желтый и без пятен. Он содержит больше антиоксидантов и клетчатки. Такой банан является источником пектина, который действует как пребиотик. При ферментации в толстой кишке вместе с устойчивым крахмалом он образует бутират – элемент, который способствует улучшению здоровья кишечника.

На 4 стадии в банане уменьшается количество витаминов и минералов

Стадия 4: очень спелый банан, характеризуется наличием нескольких коричневых пятен. На этом этапе в нем меньше витаминов и минералов, а содержание сахара увеличивается параллельно с количеством коричневых пятен. В таком виде он содержит больше антиоксидантов, связанных с профилактикой таких заболеваний, как рак.

На 5 стадии в банане увеличивается содержание сахара и уменьшается количество клетчатки

Стадия 5: банан полностью коричневый, он уже очень спелый. Это время наибольшего содержания сахара и клетчатки. Крахмал превратился в сахар, а уровень антиоксидантов значительно увеличился.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что диетолог призвала не выбрасывать банановую кожуру. Добавление ее в пищу повысит питательную ценность фрукта, поможет поддерживать работу кишечника и снизит риск развития диабета 2 типа.

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