5 вещей для кухни, на которых нельзя экономить

Уже давно мечтаете о ремонте на любимой кухне, но совсем не знаете, за что браться, что покупать и где бы дешевле заказать мебель. И действительно, в настоящее время ремонт кухни – это не дешевое удовольствие. Но для того, чтобы ремонт прослужил не один год, нужно ответственно подойди к этому процессу.

Редакция FoodOboz расскажет, на чем нельзя экономить на кухне.

Планирование

Это точно самый главный пункт при создании кухни, благодаря которому удастся продумать все до последнего сантиметра. Следовательно, и сэкономить на чем-то в будущем. Линейная планировка или вариант с барной стойкой считают лучшим – функционально, компактно и дешево по сравнению с другими способами планировки.

Столешница

Здесь все просто: для тех, кто всегда любил дорогой камень, все же советуют обратить внимание на искусственный. Да, он дешевле, но этого не стоит бояться. Такой материал, говорят, ничем не уступает качеству, а даже наоборот. Вдобавок, выглядит еще очень стильно и довольно оригинально.

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Качественная фурнитура

А вот на этом важно максимально сосредоточить внимание. Ведь полностью вся фурнитура должна быть из качественного и плотного материала, чтобы все работало как по часам. В противном случае, даже самая мелкая деталь может стать причиной серьезной поломки.

Освещение

Профессиональные дизайнеры знают, что не стоит упускать такой важный шаг, как освещение. Правильный свет придает комфорт и помогает правильно зонировать пространство. Важно делать акценты, а именно: обеденный стол выделить специальной люстрой, а в потолок встроить споты.

Качественная посуда

Ну и куда без нее? От качества посуды зависит не только успех любого блюда, но и наше здоровье и благополучие в целом. В современном мире существует множество производителей кухонной посуды и очень важно не растеряться среди ее разнообразия. Наиболее оптимальной и популярной считается посуда из нержавеющей стали, чугуна и алюминия – чрезвычайно удобна в плане функционала. К тому же, стряпать с помощью такой посуды очень комфортно: она не требует особого ухода и служит в отличном состоянии долгие годы.

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