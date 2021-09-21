Чаевые $ 50 тысяч: кто из голливудских звезд самый щедрый

Пандемия длительное время заставляла людей сидеть дома. И, вот, когда ограничения хоть немного ослабили самое время посетить любимую кафешку или ресторан. А теперь перекличка: кто и сколько оставляет чаевых? Обычно, оставляют 10% от стоимости заказа. Но бывают и те, кто может позволить оставить гораздо больше.

Редакция FoodOboz расскажет, кто из голливудских звезд оставляет больше чаевых.

Джастин Тимберлейк

Несколько лет назад получила широкую огласку история, связанная с известным певцом и актером. Рассказывают, что однажды во время гастрольного тура Джастин вместе с командой остановились в одном немецком клубе. Владелец , узнав звезду, решил не брать с него чаевых и всю ночь артист и его друзья пили коктейли за счет заведения. Уже утром, покидая клуб, Тимберлейк оставил молодым официанткам почти 3 тысячи евро на чай.

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Дэвид Бекхэм

Отмотаем немного времени назад, когда Бекхэм играл за команду LA Galaxy. Однажды, он и его товарищи пришли в один из баров Калифорнии. Их счет составил около 100 долларов, а вот на чай спортсмен оставил почти 1 тысячу долларов.

Джонни Депп

А эта персона – почти клиент мечты. Рассказывают, что однажды актер пообедал в заведении на 4 тысячи долларов и столько же оставил на чай официанту. Второй был настолько счастливым, что решил рассказать об этой ситуации журналистам. Счастливчик поделился, что из всех звезд ему больше всего импонирует именно Джонни Депп – милый, очаровательный и вовсе не придирчивый.

Джей-Зи

Спорим, что сейчас будет настоящий шок. 50 тысяч долларов – именно столько чаевых оставил известный певец во время празднования выхода своего нового альбома. При этом, общая сумма заказа составляла 250 тысяч долларов.

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