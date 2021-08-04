5 блюд, которые нужно приготовить в августе
Август – хоть и последний месяц лета, но именно сейчас созрели практически все фрукты, ягоды и овощи, которые станут прекрасной основой для многих по-настоящему летних блюд. И вы сполна еще успеете ними насладиться.
Редакция FoodOboz выбрала для вас 5 рецептов вкусных летних блюд, которые обязательно стоит приготовить.
1. Овощной шашлык на костре
Ингредиенты:
кабачок – 1 шт.
баклажан – 1 шт.
помидоры – 2 шт.
лук – 2-3 шт.
сельдерей – 100 г
болгарский перец – 3 шт.
адыгейский сыр – 100-200 г
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Все овощи помойте и нарежьте средними кусками.
Сложите в большую миску, хорошо посолите, поперчите, тщательно перемешайте и так оставьте мариноваться в собственном соку на минут 20.
Сыр нарежьте большими квадратиками, так как он также будет на шампуре.
После – готовые овощи нужно нанизать в такой последовательности: кабачок-баклажан-сыр-помидор-лук-перец-сельдерей.
Отправьте шампуры на костер и жарьте до готовности.
Блюдо получится очень вкусным.
2. Греческий салат
Ингредиенты:
огурцы – 1-2 шт.
помидоры – 1 шт.
лук – 1 шт.
оливки – 10 шт.
болгарский перец – 1 шт.
сухие итальянские травы – 1/2 ч. л.
любой соленый сыр – 100 г
оливковое масло – 1-2 ст. л.
лимонный сок – 1-2 ч. л.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Помойте все овощи.
Нарежьте все большим кубиком.
Оливки разрежьте пополам.
Переложите салат в большую миску, порежьте кольцами лук, добавьте травы, соль, перец, лимонный сок и оливковое масло. Все тщательно перемешайте.
3. Яблочная шарлотка
Ингредиенты:
яблоки – 5 шт.
яйца – 3 шт.
мука – 100 г
сливочное масло – 10 г
сахар – 1 ст. л.
корица – 1/2 ч. л.
грецкие орехи – по желанию
панировочные сухари – 2 ст. л.
Способ приготовления:
Яблоки хорошо помойте, удалите сердцевину и порежьте крупными дольками.
Тесто: взбейте яйца с сахаром, чтобы они увеличились в несколько раз.
Просейте дважды муку, чтобы она обогатилась кислородом. Затем добавьте аккуратно в яичную смесь, перемешайте.
Грецкие орехи порубите ножом.
Форму для запекания смажьте сливочным маслом, присыпьте панировочными сухарями, выложите яблоки, присыпьте их корицей, сверху вылейте тесто, посыпьте орехами и отправьте в духовку на 40 минут при 180 С.
4. Домашний лимонад
Ингредиенты:
вода – 750 мл
лимон – 2 шт.
сахар – 200 г
лед – 10 кубиков
мята – 1 веточка
Способ приготовления:
Помойте лимоны, разрежьте и бросьте в блендер, измельчите до состояния пюре.
Полученную смесь процедите через сито и добавьте в кувшин с водой и сахаром, тщательно перемешайте.
Бросьте лед и мяту.
5. Гаспачо из арбуза
Ингредиенты:
мякоть арбуза – 2 стакана
помидор – 1 шт.
острый перец – 1 шт.
красный уксус – 1 ч. л.
красный лук – 1/2 шт.
оливковое масло – 1/4 ст. л.
сыр фета – 100 г
Способ приготовления:
Нарежьте мякоть арбуза кубиком.
Ошпарьте помидор кипятком и снимите кожуру, нарежьте его пополам.
Перец разрежьте на три части.
Все бросьте в блендер, взбейте до однородности.
Процедите через сито, чтобы не было семян из помидора и перца, а также арбузных косточек.
Лук порежьте мелким кубиком.
Зелень помойте и измельчите.
Пюре перелейте в подходящую посуду, добавьте лук, зелень, оливковое масло, красный уксус, соль, перец, тщательно все перемешаете.
Перед подачей добавьте в гаспаччо сыр.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как дома вкусно приготовить фаршированный перец и, какие начинки лучше всего к нему подойдут.