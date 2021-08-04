5 блюд, которые нужно приготовить в августе

Август – хоть и последний месяц лета, но именно сейчас созрели практически все фрукты, ягоды и овощи, которые станут прекрасной основой для многих по-настоящему летних блюд. И вы сполна еще успеете ними насладиться.

Редакция FoodOboz выбрала для вас 5 рецептов вкусных летних блюд, которые обязательно стоит приготовить.

1. Овощной шашлык на костре

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.

баклажан – 1 шт.

помидоры – 2 шт.

лук – 2-3 шт.

сельдерей – 100 г

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болгарский перец – 3 шт.

адыгейский сыр – 100-200 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Все овощи помойте и нарежьте средними кусками. Сложите в большую миску, хорошо посолите, поперчите, тщательно перемешайте и так оставьте мариноваться в собственном соку на минут 20. Сыр нарежьте большими квадратиками, так как он также будет на шампуре. После – готовые овощи нужно нанизать в такой последовательности: кабачок-баклажан-сыр-помидор-лук-перец-сельдерей. Отправьте шампуры на костер и жарьте до готовности.

Блюдо получится очень вкусным.

2. Греческий салат

Ингредиенты:

огурцы – 1-2 шт.

помидоры – 1 шт.

лук – 1 шт.

оливки – 10 шт.

болгарский перец – 1 шт.

сухие итальянские травы – 1/2 ч. л.

любой соленый сыр – 100 г

оливковое масло – 1-2 ст. л.

лимонный сок – 1-2 ч. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Помойте все овощи. Нарежьте все большим кубиком. Оливки разрежьте пополам. Переложите салат в большую миску, порежьте кольцами лук, добавьте травы, соль, перец, лимонный сок и оливковое масло. Все тщательно перемешайте.

3. Яблочная шарлотка

Ингредиенты:

яблоки – 5 шт.

яйца – 3 шт.

мука – 100 г

сливочное масло – 10 г

сахар – 1 ст. л.

корица – 1/2 ч. л.

грецкие орехи – по желанию

панировочные сухари – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Яблоки хорошо помойте, удалите сердцевину и порежьте крупными дольками. Тесто: взбейте яйца с сахаром, чтобы они увеличились в несколько раз. Просейте дважды муку, чтобы она обогатилась кислородом. Затем добавьте аккуратно в яичную смесь, перемешайте. Грецкие орехи порубите ножом. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, присыпьте панировочными сухарями, выложите яблоки, присыпьте их корицей, сверху вылейте тесто, посыпьте орехами и отправьте в духовку на 40 минут при 180 С.

4. Домашний лимонад

Ингредиенты:

вода – 750 мл

лимон – 2 шт.

сахар – 200 г

лед – 10 кубиков

мята – 1 веточка

Способ приготовления:

Помойте лимоны, разрежьте и бросьте в блендер, измельчите до состояния пюре. Полученную смесь процедите через сито и добавьте в кувшин с водой и сахаром, тщательно перемешайте. Бросьте лед и мяту.

5. Гаспачо из арбуза

Ингредиенты:

мякоть арбуза – 2 стакана

помидор – 1 шт.

острый перец – 1 шт.

красный уксус – 1 ч. л.

красный лук – 1/2 шт.

оливковое масло – 1/4 ст. л.

сыр фета – 100 г

Способ приготовления:

Нарежьте мякоть арбуза кубиком. ​​​​​​​Ошпарьте помидор кипятком и снимите кожуру, нарежьте его пополам. Перец разрежьте на три части. Все бросьте в блендер, взбейте до однородности. ​​​​​​​Процедите через сито, чтобы не было семян из помидора и перца, а также арбузных косточек. Лук порежьте мелким кубиком. Зелень помойте и измельчите. Пюре перелейте в подходящую посуду, добавьте лук, зелень, оливковое масло, красный уксус, соль, перец, тщательно все перемешаете. Перед подачей добавьте в гаспаччо сыр.

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