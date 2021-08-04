5 блюд, которые нужно приготовить в августе

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусные летние блюда

Август – хоть и последний месяц лета, но именно сейчас созрели практически все фрукты, ягоды и овощи, которые станут прекрасной основой для многих по-настоящему летних блюд. И вы сполна еще успеете ними насладиться.

Редакция FoodOboz выбрала для вас 5 рецептов вкусных летних блюд, которые обязательно стоит приготовить.

1. Овощной шашлык на костре

Овощной шашлык

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 шт.

  • баклажан – 1 шт.

  • помидоры – 2 шт.

  • лук – 2-3 шт.

  • сельдерей – 100 г

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  • болгарский перец – 3 шт.

  • адыгейский сыр – 100-200 г

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Все овощи помойте и нарежьте средними кусками.

  2. Сложите в большую миску, хорошо посолите, поперчите, тщательно перемешайте и так оставьте мариноваться в собственном соку на минут 20.

  3. Сыр нарежьте большими квадратиками, так как он также будет на шампуре.

  4. После – готовые овощи нужно нанизать в такой последовательности: кабачок-баклажан-сыр-помидор-лук-перец-сельдерей.

  5. Отправьте шампуры на костер и жарьте до готовности.

Блюдо получится очень вкусным.

2. Греческий салат

Вкусный греческий салат

Ингредиенты:

  • огурцы – 1-2 шт.

  • помидоры – 1 шт.

  • лук – 1 шт.

  • оливки – 10 шт.

  • болгарский перец – 1 шт.

  • сухие итальянские травы – 1/2 ч. л.

  • любой соленый сыр – 100 г

  • оливковое масло – 1-2 ст. л.

  • лимонный сок – 1-2 ч. л.

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Помойте все овощи.

  2. Нарежьте все большим кубиком.

  3. Оливки разрежьте пополам.

  4. Переложите салат в большую миску, порежьте кольцами лук, добавьте травы, соль, перец, лимонный сок и оливковое масло. Все тщательно перемешайте.

3. Яблочная шарлотка

Пирог с яблоками

Ингредиенты:

  • яблоки – 5 шт.

  • яйца – 3 шт.

  • мука – 100 г

  • сливочное масло – 10 г

  • сахар – 1 ст. л.

  • корица – 1/2 ч. л.

  • грецкие орехи – по желанию

  • панировочные сухари – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Яблоки хорошо помойте, удалите сердцевину и порежьте крупными дольками.

  2. Тесто: взбейте яйца с сахаром, чтобы они увеличились в несколько раз.

  3. Просейте дважды муку, чтобы она обогатилась кислородом. Затем добавьте аккуратно в яичную смесь, перемешайте.

  4. Грецкие орехи порубите ножом.

  5. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, присыпьте панировочными сухарями, выложите яблоки, присыпьте их корицей, сверху вылейте тесто, посыпьте орехами и отправьте в духовку на 40 минут при 180 С.

4. Домашний лимонад

Как приготовить домашний лимонад

Ингредиенты:

  • вода – 750 мл

  • лимон – 2 шт.

  • сахар – 200 г

  • лед – 10 кубиков

  • мята – 1 веточка

Способ приготовления:

  1. Помойте лимоны, разрежьте и бросьте в блендер, измельчите до состояния пюре.

  2. Полученную смесь процедите через сито и добавьте в кувшин с водой и сахаром, тщательно перемешайте.

  3. Бросьте лед и мяту.

5. Гаспачо из арбуза

Вкусный летний гаспаччо

Ингредиенты:

  • мякоть арбуза – 2 стакана

  • помидор – 1 шт.

  • острый перец – 1 шт.

  • красный уксус – 1 ч. л.

  • красный лук – 1/2 шт.

  • оливковое масло – 1/4 ст. л.

  • сыр фета – 100 г

Способ приготовления:

  1. Нарежьте мякоть арбуза кубиком.

  2. ​​​​​​​Ошпарьте помидор кипятком и снимите кожуру, нарежьте его пополам.

  3. Перец разрежьте на три части.

  4. Все бросьте в блендер, взбейте до однородности.

  5. ​​​​​​​Процедите через сито, чтобы не было семян из помидора и перца, а также арбузных косточек.

  6. Лук порежьте мелким кубиком.

  7. Зелень помойте и измельчите.

  8. Пюре перелейте в подходящую посуду, добавьте лук, зелень, оливковое масло, красный уксус, соль, перец, тщательно все перемешаете.

  9. Перед подачей добавьте в гаспаччо сыр.

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