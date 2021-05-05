7 соусов для бургеров, которые можно приготовить за считанные минуты

Бургеры – не совсем полезная еда, особенно с магазинными соусами, которые могут вызывать изжогу, тошноту и даже при частом употреблении – язву желудка. Но, если вы очень любите это вредную приправу, лучше приготовить ее самостоятельно.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 7 простых рецептов домашних соусов для бургеров, в качестве, свежести и безопасности которых вы сможете быть полностью уверенными.

1. Классический соус

Смешайте 3 столовые ложки майонеза, 2 столовые ложки кетчупа, 25 г мелко нарезанных корнишонов, 1 столовую ложку американской горчицы, это все хорошо перемешайте и ваш соус готов.

2. Специальный соус из эстрагона

Бургер с домашним соусом. Источник: pexels.com

Смешайте 1/2 небольшого пучка нарезанного свежего эстрагона, 1 столовую ложку белого винного уксуса, 1 небольшой мелко нарезанный лук-шалот и 75 г майонеза, все хорошо смешать и можно использовать.

3. Соус сальса-верде

Это пикантный итальянский соус идеально подойдет к бургерам. Вам нужно мелко нарезать петрушку, мяту и зеленый лук, а затем – смешайте все в миске с 1 чайной ложкой каперсов, 2-3 нарубленными анчоусами, соком 1 лимона и 3 столовыми ложками оливкового масла. Все хорошо перемешайте, посолите и поперчите по вкусу.

4. Пьянящий соус на основе красного вина

Как приготовить винный соус. Источник: pexels.com

Вам нужно 250 мл говяжьего бульона выпарить наполовину. Затем добавить в него 125 мл красного вина, а также 2 чайных ложки коричневого сахара и 1 чайную ложку бальзамического уксуса.

Нужно 10 минут готовить эту смесь на сильном огне до тех пор, пока она не выпарится наполовину. Перед самой подачей посолите и поперчите по вкусу.

5. Грибной

Бургер с грибным соусом и петчупом. Источник: pexels.com

В горячее оливковое масло добавьте нарезаные белые грибы. В течении 5 минут хорошо их поджаривайте, пока грибы не подрумянятся, после этого добавьте измельченный зубчик чеснока и 2 столовых ложки бренди.

Соус нужно готовить до тех пор, пока бренди почти полностью не выпарится. После чего в сковороду влейте 2 столовых ложки жирных сливок и 1 чайную ложку цельнозерновой горчицы, доведите до кипения, и еще 2 минуты готовьте. Хорошо посолите и поперчите.

6. Горчичный

Просто смешайте 2 столовых ложки дижонской горчицы и 100 г сметаны, немного нагрейте в сковороде до загустения, приправьте перцем и солью по вкусу.

7. Сырный

Сырный соус для бургера. Источник: pexels.com

25 г сливочного масла растопите на сковороде на среднем огне, добавьте 1 столовую ложку муки. Туда же добавьте 150 мл молока, постоянно помешивайте, чтобы соус загустел, добавьте 50 г голубого сыра. Посолите и поперчите по вкусу, готовьте, пока сыр не растает и соус не станет однородным.

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