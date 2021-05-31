7 способов сделать суп полезнее: советы диетолога

Супы – очень полезное, вкусное и даже необходимое блюдо в рационе каждого человека. Но вот, как именно их правильно приготовить, чтобы польза действительно была – знает не каждый.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook дала несколько советов, как правильно сварить суп так, чтобы он принес пользу организму и сохранил все витамины и минералы.

1. Овощи

Супы лучше всего готовить на основе сезонных овощей. Источник: pixabay.com

Лучше всего готовить супы на основе сезонных овощей. Особенно весной, когда они молодые, а в межсезонье можно пользоваться замороженными овощами. Чем больше разнообразных овощей в супе – тем лучше.

2. Варить овощи нужно не более 15 минут

Так в них сохранятся все питательные вещества.

2. Постная и овощная основа

Приготовить суп можно на овощном или рыбном, а также мясном отваре. Лучше не добавлять к ним колбасы, копчености и консервы.

3. Масло

Для супа лучше использовать оливковое масло. Источник: pixabay.com

Пассеровки лучше делать на оливковом масле, так будет очень полезно.

4. Избегайте жирных добавок

Не варите супы с беконом и колбасами. Источник: pixabay.com

Запомните, что суп легко испортят – шкварки, бекон и разные соусы, а также специи и соль, бульонные кубики. Используйте только натуральные приправы, а лучше – самостоятельно высушить разные травы и сделайте натуральные приправы.

5. Крупы

Обязательно в суп добавьте цельнозерновые крупы, а также макароны из твердых сортов пшеницы, коричневый рис или бобовые – фасоль, чечевицу.

6. Есть нужно сразу

Супы лучше есть сразу после приготовления, так они будут наиболее полезными.

7. Зелень

Зелень придаст супам пряный аромат. Источник: pixabay.com

Обязательный элемент любого супа – именно зелень, любая на ваш вкус. Благодаря ей блюдо приобретет необычайный вкус и аромат, а также – будет еще полезнее.

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