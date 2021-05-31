7 способов сделать суп полезнее: советы диетолога

Супы – очень полезное, вкусное и даже необходимое блюдо в рационе каждого человека. Но вот, как именно их правильно приготовить, чтобы польза действительно была – знает не каждый.
Диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook дала несколько советов, как правильно сварить суп так, чтобы он принес пользу организму и сохранил все витамины и минералы.
1. Овощи
Лучше всего готовить супы на основе сезонных овощей. Особенно весной, когда они молодые, а в межсезонье можно пользоваться замороженными овощами. Чем больше разнообразных овощей в супе – тем лучше.
2. Варить овощи нужно не более 15 минут
Так в них сохранятся все питательные вещества.
2. Постная и овощная основа
Приготовить суп можно на овощном или рыбном, а также мясном отваре. Лучше не добавлять к ним колбасы, копчености и консервы.
3. Масло
Пассеровки лучше делать на оливковом масле, так будет очень полезно.
4. Избегайте жирных добавок
Запомните, что суп легко испортят – шкварки, бекон и разные соусы, а также специи и соль, бульонные кубики. Используйте только натуральные приправы, а лучше – самостоятельно высушить разные травы и сделайте натуральные приправы.
5. Крупы
Обязательно в суп добавьте цельнозерновые крупы, а также макароны из твердых сортов пшеницы, коричневый рис или бобовые – фасоль, чечевицу.
6. Есть нужно сразу
Супы лучше есть сразу после приготовления, так они будут наиболее полезными.
7. Зелень
Обязательный элемент любого супа – именно зелень, любая на ваш вкус. Благодаря ей блюдо приобретет необычайный вкус и аромат, а также – будет еще полезнее.
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