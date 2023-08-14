А-ля бабагануш: легкая намазка из баклажанов с чесноком

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,0 т.
А-ля бабагануш: легкая намазка из баклажанов с чесноком

Баклажаны могут быть основой для приготовления вкусных закусок, салатов, а также икры, намазок. Еще их можно запекать на огне, мариновать, жарить и готовить в кляре. 

Что приготовить из баклажанов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из баклажанов с чесноком и острым перцем. 

Рецепт намазки
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Ингредиенты: 

  • баклажаны – 3 шт. 
  • сыр сливочный 100 г
  • чеснок – 1-2 зуб. 
  • перець чили 1/3
  • зелень (петрушка)

Способ приготовления:

1. Баклажаны помойте, запеките в духовке, переложите после мякоть в блендер. 

Запеченные баклажаны

2. Добавьте чеснок нарезанный, перец чили, сыр и нарезанную петрушку.

Приготовление намазки

3. Все хорошо перебейте блендером и можно есть. 

Готовая намазка

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