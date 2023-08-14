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А-ля бабагануш: легкая намазка из баклажанов с чесноком
Баклажаны могут быть основой для приготовления вкусных закусок, салатов, а также икры, намазок. Еще их можно запекать на огне, мариновать, жарить и готовить в кляре.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из баклажанов с чесноком и острым перцем.
Ингредиенты:
- баклажаны – 3 шт.
- сыр сливочный 100 г
- чеснок – 1-2 зуб.
- перець чили 1/3
- зелень (петрушка)
Способ приготовления:
1. Баклажаны помойте, запеките в духовке, переложите после мякоть в блендер.
2. Добавьте чеснок нарезанный, перец чили, сыр и нарезанную петрушку.
3. Все хорошо перебейте блендером и можно есть.
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