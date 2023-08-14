Баклажаны могут быть основой для приготовления вкусных закусок, салатов, а также икры, намазок. Еще их можно запекать на огне, мариновать, жарить и готовить в кляре.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из баклажанов с чесноком и острым перцем.

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Ингредиенты:

баклажаны – 3 шт.

сыр сливочный 100 г

чеснок – 1-2 зуб.

перець чили 1/3

зелень (петрушка)

Способ приготовления:

1. Баклажаны помойте, запеките в духовке, переложите после мякоть в блендер.

2. Добавьте чеснок нарезанный, перец чили, сыр и нарезанную петрушку.

3. Все хорошо перебейте блендером и можно есть.

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