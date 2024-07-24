Из теста фило можно приготовить много интересных блюд, как сладких, так и соленых. Вот, например, за считанные минуты можно получить вкусный пирог с добавлением крем-сыра, чем-то напоминающего пахлаву.

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Как правильно это сделать в Instagram рассказала фудблогер с ником thefoodhub.by ilona. Также по ее словам, такой пирог идеально сочетается с фисташками.

Ингредиенты

Тесто фило – 400 гр

Крем-творог – 200 гр

Сахарная пудра – 70 гр

Масло гхи или растопленное сливочное масло – 100 гр

Мед

Фисташки

Способ приготовления

1. Тесто фило разрезать на равные квадраты.

2. Взбить блендером крем-сыр и сахарную пудру.

3. Выложить крем на тесто и сложить в треугольник.

4. Форму для запекания смазать маслом, выложить треугольнички и обильно полить маслом так, чтобы не оставалось никаких сухих частей.

5. Отправить в духовку 190 градусов в режиме конвекции на 20-25 минут до золотистой корочки.

6. Готовую выпечку обильно полить медом и присыпать измельченными фисташками.

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