А-ля пахлава из теста фило: как за считаные минуты приготовить вкусный десерт

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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А-ля пахлава из теста фило: как за считаные минуты приготовить вкусный десерт

Из теста фило можно приготовить много интересных блюд, как сладких, так и соленых. Вот, например, за считанные минуты можно получить вкусный пирог с добавлением крем-сыра, чем-то напоминающего пахлаву.

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Как правильно это сделать в Instagram рассказала фудблогер с ником thefoodhub.by ilona. Также по ее словам, такой пирог идеально сочетается с фисташками.

А-ля пахлава из теста фило: как за считаные минуты приготовить вкусный десерт

Ингредиенты

  • Тесто фило – 400 гр
  • Крем-творог – 200 гр
  • Сахарная пудра – 70 гр
  • Масло гхи или растопленное сливочное масло – 100 гр
  • Мед
  • Фисташки

Способ приготовления

1. Тесто фило разрезать на равные квадраты.

2. Взбить блендером крем-сыр и сахарную пудру.

3. Выложить крем на тесто и сложить в треугольник.

А-ля пахлава из теста фило: как за считаные минуты приготовить вкусный десерт

4. Форму для запекания смазать маслом, выложить треугольнички и обильно полить маслом так, чтобы не оставалось никаких сухих частей.

А-ля пахлава из теста фило: как за считаные минуты приготовить вкусный десерт

5. Отправить в духовку 190 градусов в режиме конвекции на 20-25 минут до золотистой корочки.

А-ля пахлава из теста фило: как за считаные минуты приготовить вкусный десерт

6. Готовую выпечку обильно полить медом и присыпать измельченными фисташками.

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