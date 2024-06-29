Абрикосы с орехами, медом и сыром"Дор блю": готовим идеальную летнюю закуску

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
39
Абрикосы с орехами, медом и сыром'Дор блю': готовим идеальную летнюю закуску

Абрикосы с орехами, медом и сыром "Дор блю" – это идеальное летнее сочетание продуктов, как никого не оставит безразличным. Такая закуска может подаваться как каждый день, так и становиться украшением любого праздничного стола.

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Фудблогер с ником anny.cooking точно знает, как правильно приготовить это блюдо. В Instagram она рассказала все секреты и показала сколько времени следует запекать абрикосы.

Абрикосы с орехами, медом и сыром''Дор блю'': готовим идеальную летнюю закуску

Ингредиенты

  • Абрикосы плотные – 8-10 шт.
  • Сыр "Дор блю" – 50 гр
  • Мед
  • Греческие орешки

Способ приготовления

1.Абрикосы моем и разделяем пополам. Вынимаем косточку и выкладываем в застеленную пергаментом форму.

Абрикосы с орехами, медом и сыром''Дор блю'': готовим идеальную летнюю закуску

2. "Дор блю" нарезаем на небольшие куски и выкладываем на половинки абрикосов.

Абрикосы с орехами, медом и сыром''Дор блю'': готовим идеальную летнюю закуску

3. Также выкладываем четвертинки грецких орехов.

Абрикосы с орехами, медом и сыром''Дор блю'': готовим идеальную летнюю закуску

4. Поливаем медом и отправляем в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов на 10 минут.

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