Абрикосы с орехами, медом и сыром"Дор блю": готовим идеальную летнюю закуску
Абрикосы с орехами, медом и сыром "Дор блю" – это идеальное летнее сочетание продуктов, как никого не оставит безразличным. Такая закуска может подаваться как каждый день, так и становиться украшением любого праздничного стола.
Фудблогер с ником anny.cooking точно знает, как правильно приготовить это блюдо. В Instagram она рассказала все секреты и показала сколько времени следует запекать абрикосы.
Ингредиенты
- Абрикосы плотные – 8-10 шт.
- Сыр "Дор блю" – 50 гр
- Мед
- Греческие орешки
Способ приготовления
1.Абрикосы моем и разделяем пополам. Вынимаем косточку и выкладываем в застеленную пергаментом форму.
2. "Дор блю" нарезаем на небольшие куски и выкладываем на половинки абрикосов.
3. Также выкладываем четвертинки грецких орехов.
4. Поливаем медом и отправляем в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов на 10 минут.
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