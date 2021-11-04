Ачма с укропом – универсальная выпечка: что добавить в тесто, чтобы оно было мягким

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Ачма с укропом – универсальная выпечка: что добавить в тесто, чтобы оно было мягким

Есть выпечка, которую нужно готовить несколько часов: провозиться с тестом, подготовить начинку и внимательно следить за выпечкой. Но ачма – это совсем другая история. Это особый вид грузинского хачапури, который очень простой в приготовлении и, в то же время, нереально вкусный. Нехитрая начинка и элементарное тесто уже нашли много своих поклонников.

Простая идея приготовления ачмы с укропом опубликована на странице _shef.povar_ в Instagram. Для того чтобы тесто было мягким и упругим, повара добавляют молоко, которое обязательно должно быть теплым.

Приготовление ачмы

Ингредиенты:

  • теплое молоко – 2 стакана

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  • теплая вода – 0,5 стакана

  • масло – 1 стакан

  • сливочное масло комнатной температуры – 1 ст. кровати

  • соль – 1 ст. л

  • сахар – 3 ст. л

  • яйца – 2 шт (один желток для смазки)

  • сухие дрожжи – 1,5 столовых ложки

  • мука – 8 стаканов

  • укроп

Дополнительно:

  • Масло комнатной температуры

. Способ приготовления:

Ингредиенты, которые добавляются в тесто – укроп и масло

  1. Перемешать дрожжи, сахар, молоко и воду, оставитҗ на 5 минут.

  2. Добавить остальные ингредиенты, кроме муки, замесить мягкое тесто.

  3. Добавить укроп и перемешать.

  4. Накрыть и оставить на полчаса.

  5. Разделить на несколько частей, добавить сливочное масло, чуть-чуть раскатать, завернуть в трубочку и придать форму.

  6. Выложить на пергамент и оставить на полчаса, смазать желтком.

  7. Готовить в духовке при температуре 180-190 градусов до золотистого цвета.

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