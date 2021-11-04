Ачма с укропом – универсальная выпечка: что добавить в тесто, чтобы оно было мягким

Есть выпечка, которую нужно готовить несколько часов: провозиться с тестом, подготовить начинку и внимательно следить за выпечкой. Но ачма – это совсем другая история. Это особый вид грузинского хачапури, который очень простой в приготовлении и, в то же время, нереально вкусный. Нехитрая начинка и элементарное тесто уже нашли много своих поклонников.

Простая идея приготовления ачмы с укропом опубликована на странице _shef.povar_ в Instagram. Для того чтобы тесто было мягким и упругим, повара добавляют молоко, которое обязательно должно быть теплым.

Ингредиенты:

теплое молоко – 2 стакана

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теплая вода – 0,5 стакана

масло – 1 стакан

сливочное масло комнатной температуры – 1 ст. кровати

соль – 1 ст. л

сахар – 3 ст. л

яйца – 2 шт (один желток для смазки)

сухие дрожжи – 1,5 столовых ложки

мука – 8 стаканов

укроп

Дополнительно:

Масло комнатной температуры

. Способ приготовления:

Перемешать дрожжи, сахар, молоко и воду, оставитҗ на 5 минут. Добавить остальные ингредиенты, кроме муки, замесить мягкое тесто. Добавить укроп и перемешать. Накрыть и оставить на полчаса. Разделить на несколько частей, добавить сливочное масло, чуть-чуть раскатать, завернуть в трубочку и придать форму. Выложить на пергамент и оставить на полчаса, смазать желтком. Готовить в духовке при температуре 180-190 градусов до золотистого цвета.

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