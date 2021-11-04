Ачма с укропом – универсальная выпечка: что добавить в тесто, чтобы оно было мягким
Есть выпечка, которую нужно готовить несколько часов: провозиться с тестом, подготовить начинку и внимательно следить за выпечкой. Но ачма – это совсем другая история. Это особый вид грузинского хачапури, который очень простой в приготовлении и, в то же время, нереально вкусный. Нехитрая начинка и элементарное тесто уже нашли много своих поклонников.
Простая идея приготовления ачмы с укропом опубликована на странице _shef.povar_ в Instagram. Для того чтобы тесто было мягким и упругим, повара добавляют молоко, которое обязательно должно быть теплым.
Ингредиенты:
теплое молоко – 2 стакана
теплая вода – 0,5 стакана
масло – 1 стакан
сливочное масло комнатной температуры – 1 ст. кровати
соль – 1 ст. л
сахар – 3 ст. л
яйца – 2 шт (один желток для смазки)
сухие дрожжи – 1,5 столовых ложки
мука – 8 стаканов
укроп
Дополнительно:
Масло комнатной температуры
. Способ приготовления:
Перемешать дрожжи, сахар, молоко и воду, оставитҗ на 5 минут.
Добавить остальные ингредиенты, кроме муки, замесить мягкое тесто.
Добавить укроп и перемешать.
Накрыть и оставить на полчаса.
Разделить на несколько частей, добавить сливочное масло, чуть-чуть раскатать, завернуть в трубочку и придать форму.
Выложить на пергамент и оставить на полчаса, смазать желтком.
Готовить в духовке при температуре 180-190 градусов до золотистого цвета.
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