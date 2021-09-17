Александр Педан поделился авторским рецептом макарон по-флотски
Макароны – очень сытное мучное блюдо, которое отлично подойдет для осеннего обеда и ужина. К ним можно добавить мясо, фарш, сезонные овощи.
Телеведущий Александр Педан поделился в Instagram авторским рецептом макарон по-флотски, которые станут очень вкусным угощением.
Ингредиенты:
баклажан – 1 шт.
лук – 1 шт.
фарш – 500 г
томатная паста – 1-2 ст. л.
помидоры – 1 шт.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Баклажан чистим, нарезаем, подсаливаем, оставляем постоять на 20 мин.
Нарезаем 1 большую луковицу, жарим на среднем огне, добавляем фарш и хорошо тушим.
Ставим воду на макароны, можно брать ракушки, хорошо кипятим и варим до готовности.
К фаршу трем 1 помидор, добавляем томатную пасту и баклажан. Все вместе протушиваем 5-10 мин.
Смешиваем макароны и фарш, прогреваем блюдо еще пару минут и подаем к столу.
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