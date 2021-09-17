Александр Педан поделился авторским рецептом макарон по-флотски

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Александр Педан поделился авторским рецептом

Макароны – очень сытное мучное блюдо, которое отлично подойдет для осеннего обеда и ужина. К ним можно добавить мясо, фарш, сезонные овощи.

Телеведущий Александр Педан поделился в Instagram авторским рецептом макарон по-флотски, которые станут очень вкусным угощением.

Ингредиенты:

  • баклажан – 1 шт.

  • лук – 1 шт.

  • фарш – 500 г

  • томатная паста – 1-2 ст. л.

  • помидоры – 1 шт.

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Баклажан чистим, нарезаем, подсаливаем, оставляем постоять на 20 мин.

  2. Нарезаем 1 большую луковицу, жарим на среднем огне, добавляем фарш и хорошо тушим.

  3. Ставим воду на макароны, можно брать ракушки, хорошо кипятим и варим до готовности.

  4. К фаршу трем 1 помидор, добавляем томатную пасту и баклажан. Все вместе протушиваем 5-10 мин.

  5. Смешиваем макароны и фарш, прогреваем блюдо еще пару минут и подаем к столу.​​​​​​​

Макароны по-флотски
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