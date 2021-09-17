Александр Педан поделился авторским рецептом макарон по-флотски

Макароны – очень сытное мучное блюдо, которое отлично подойдет для осеннего обеда и ужина. К ним можно добавить мясо, фарш, сезонные овощи.

Телеведущий Александр Педан поделился в Instagram авторским рецептом макарон по-флотски, которые станут очень вкусным угощением.

Ингредиенты:

баклажан – 1 шт.

лук – 1 шт.

фарш – 500 г

томатная паста – 1-2 ст. л.

помидоры – 1 шт.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Баклажан чистим, нарезаем, подсаливаем, оставляем постоять на 20 мин. Нарезаем 1 большую луковицу, жарим на среднем огне, добавляем фарш и хорошо тушим. Ставим воду на макароны, можно брать ракушки, хорошо кипятим и варим до готовности. К фаршу трем 1 помидор, добавляем томатную пасту и баклажан. Все вместе протушиваем 5-10 мин. Смешиваем макароны и фарш, прогреваем блюдо еще пару минут и подаем к столу.​​​​​​​

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