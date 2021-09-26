Александр Усик победил: чем питается чемпион

В ночь на 26 сентября украинский боксер Александр Усик победил в поединке с британским чемпионом Джошуа. Спортсмен всегда должен быть в форме. Большую роль в этом играет питание.

Сегодня редакция FoodOboz расскажет о вкусовых предпочтениях победителя и чем он питается перед боем.

Для подержки хорошей физической формы и самочувствия боксер должен следить за своим питанием. Александр исключил из своего рациона сахар и соль. Также, он не ест сдобную выпечку, ограничивает себя в картофеле. Спортсмен пытается есть здоровую пищу даже на отдыхе – исключил из своего рациона соль и сахар. Он очень любит сырники, но не злоупотребляет ими.

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Большую роль в питании, именно перед тренировкой, играют углеводы. Поэтому их в рационе Александра всегда много. Долгое время у боксера был свой диетолог – Александр Фока. Он консультировал Усика ежедневно. Сейчас спортсмен пытается контролировать все самостоятельно – исключительно свежие и полезные продукты.

Также, Александр Усик не отказывается от сала, ведь это очень полезный и питательный продукт. Боксер ест его вместе с разнообразными кашами. Отдает предпочтение блюдам, приготовленным на пару.

Сырники без сахара

Ингредиенты:

Творог 7-9% жирности – 4 столовые ложки

Яйца – 1 шт

Мука – 2-3 столовые ложки

Греческий йогурт

Любые ягоды

Плитка горького шоколада

Любой джем – 1 ч.л

Способ приготовления:

Перемешать творог, яйцо и муку. Смочить руки водой и формировать сырники. Обжарить на любые масла. Греческий йогурт смешать с джемом. При подаче можно добавить ягоды.

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