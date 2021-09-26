Александр Усик победил: чем питается чемпион
В ночь на 26 сентября украинский боксер Александр Усик победил в поединке с британским чемпионом Джошуа. Спортсмен всегда должен быть в форме. Большую роль в этом играет питание.
Сегодня редакция FoodOboz расскажет о вкусовых предпочтениях победителя и чем он питается перед боем.
Для подержки хорошей физической формы и самочувствия боксер должен следить за своим питанием. Александр исключил из своего рациона сахар и соль. Также, он не ест сдобную выпечку, ограничивает себя в картофеле. Спортсмен пытается есть здоровую пищу даже на отдыхе – исключил из своего рациона соль и сахар. Он очень любит сырники, но не злоупотребляет ими.
Большую роль в питании, именно перед тренировкой, играют углеводы. Поэтому их в рационе Александра всегда много. Долгое время у боксера был свой диетолог – Александр Фока. Он консультировал Усика ежедневно. Сейчас спортсмен пытается контролировать все самостоятельно – исключительно свежие и полезные продукты.
Также, Александр Усик не отказывается от сала, ведь это очень полезный и питательный продукт. Боксер ест его вместе с разнообразными кашами. Отдает предпочтение блюдам, приготовленным на пару.
Сырники без сахара
Ингредиенты:
Творог 7-9% жирности – 4 столовые ложки
Яйца – 1 шт
Мука – 2-3 столовые ложки
Греческий йогурт
Любые ягоды
Плитка горького шоколада
Любой джем – 1 ч.л
Способ приготовления:
Перемешать творог, яйцо и муку.
Смочить руки водой и формировать сырники.
Обжарить на любые масла.
Греческий йогурт смешать с джемом.
При подаче можно добавить ягоды.
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