Александр Усик победил: чем питается чемпион

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Александр Усик победил: чем питается чемпион

В ночь на 26 сентября украинский боксер Александр Усик победил в поединке с британским чемпионом Джошуа. Спортсмен всегда должен быть в форме. Большую роль в этом играет питание.

Сегодня редакция FoodOboz расскажет о вкусовых предпочтениях победителя и чем он питается перед боем.

Для подержки хорошей физической формы и самочувствия боксер должен следить за своим питанием. Александр исключил из своего рациона сахар и соль. Также, он не ест сдобную выпечку, ограничивает себя в картофеле. Спортсмен пытается есть здоровую пищу даже на отдыхе – исключил из своего рациона соль и сахар. Он очень любит сырники, но не злоупотребляет ими.

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Любимый десерт Александра Усика – сырники

Большую роль в питании, именно перед тренировкой, играют углеводы. Поэтому их в рационе Александра всегда много. Долгое время у боксера был свой диетолог – Александр Фока. Он консультировал Усика ежедневно. Сейчас спортсмен пытается контролировать все самостоятельно – исключительно свежие и полезные продукты.

Также, Александр Усик не отказывается от сала, ведь это очень полезный и питательный продукт. Боксер ест его вместе с разнообразными кашами. Отдает предпочтение блюдам, приготовленным на пару.

В рационе спортсмена сало с кашей

Сырники без сахара

Ингредиенты для сырников – ягоды и греческий йогурт

Ингредиенты:

  • Творог 7-9% жирности – 4 столовые ложки

  • Яйца – 1 шт

  • Мука – 2-3 столовые ложки

  • Греческий йогурт

  • Любые ягоды

  • Плитка горького шоколада

  • Любой джем – 1 ч.л

Способ приготовления:

  1. Перемешать творог, яйцо и муку.

  2. Смочить руки водой и формировать сырники.

  3. Обжарить на любые масла.

  4. Греческий йогурт смешать с джемом.

  5. При подаче можно добавить ягоды.

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