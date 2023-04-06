Александрийская паска – это очень вкусная и оригинальная выпечка к Пасхе. Она обладает легким, мягким и воздушным тестом, которое достигается благодаря особой технологии приготовления опары. К тому же при нарезании паска не крошится и просто тает во рту.

Фудблогер Мария Михальченко на своей странице (smakoluk.ua) в Instagram поделилась рецептом вкусной александрийской паски. Особенность пасхальной выпечки состоит в том, что опаре для приготовления теста нужно дать настояться – это занимает как минимум 8 часов. Из-за этого паску еще часто называют ночной, потому что настаивают опару, как правило, ночью.

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Ингредиенты (на 6 пасок диаметром 13 см):

Опара:

молоко – 0,5 л

сахар – 0,5 кг

желтки – 3 шт

дрожжи – 75 г

холодное сливочное масло – 250 г

Тесто:

коньяк – 1 ст. л.

соль – 0,5 ч. л.

ванильный сахар – 1 п

цедра 1 лимона

сухофрукты – 200 г

мука – 1,25 кг

Способ приготовления:

1. Для приготовления опары нужно смешать смешать сахар с теплым молоком, добавить дрожжи и перемешать до растворения.

2. Добавить яйца, желтки и холодное масло. Взбить миксером. После этого накрыть опару пищевой пленкой и оставить на 8-12 часов.

3. К готовой опаре добавить коньяк, ваниль и цедру лимона. Перемешать.

4. Добавить половину муки и сухофрукты. Перемешать. Далее добавить оставшуюся муку и месить тесто до тех пор, пока не станет однородным. Оставить под пленкой на 1-1,5 часа в теплом месте.

5. Готовое тесто разделить на равные части, сформовать паски и выложить в формы. Дать попаскам скам подойти 1,5 часа в теплом месте.

6. Смазать паски взбитым яйцом, поставить их в разогретую духовку до 180 градусов. Сразу снизить температуру и выпекать при температуре 160 градусов 50 минут.

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