Алик Мкртчян поделился авторским рецептом шашлыка и назвал специи, которые нельзя добавлять в маринад. Эксклюзив
Известный украинский шеф-повар, финалист проекта "МастерШеф Профессионалы" Алик Мкртчян поделился авторским рецептом шашлыка, который готовили все мужчины в его роду. Ведь именно сейчас последние теплые дни, поэтому нужно пользоваться моментом и пожарить шашлык на природе.
В эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL эксперт поделился уникальной технологией жарки мяса, рассказал об особенностях маринования, выборе специй, современной подаче шашлыка и напитках, с которыми не стоит сочетать блюдо.
Авторский рецепт шашлыка "По-кавказски" от Алика Мкртчяна
Такой шашлык готовил мой прадедушка, дедушка, отец, а теперь его готовлю я
Ингредиенты:
Мясной ошеек – 1 кг
Лук – 200 г
Соль – щепотка
Черный молотый перец – 1 г
Кориандр – 1 г
Душистый перец – 1 г
Свежий темьян – 10 г
Свежий базилик –10 г
Свежая кинза –10 г
Как правильно подготовить мясо для маринования
Ошеек нужно зачистить от лишнего жира, пленок и жил. Мариновать мясо не менее трех часов.
Технология прожарки шашлыка
Шеф отмечает, что мясо нужно нарезать достаточно крупными кусочками – по 3 сантиметра. Они должны быть квадратной формы. Для того, чтобы на шашлыке образовалась вкусная корочка, его нужно обжаривать равномерно со всех сторон. Жар должен быть достаточно сильным – 250 градусов.
Какие овощи можно сочетать на одном шампуре вместе с мясом
Именно в осенний период шашлык можно сочетать с различными сезонными овощами. Эксперт отмечает, что лучше всего подойдет болгарский перец, баклажан и лук. Помидоры добавлять не стоит, ведь они приготовятся очень быстро, а для мяса требуется больше времени.
Специи, которые лучше не добавлять к шашлыку
Есть несколько пряностей, которые не подходят для жарки шашлыка и просто могут его испортить. Паприка – она горит и дает горчинку, а также чеснок и тмин.
Маринад для мяса птицы
Шеф отмечает, что маринад по его авторскому рецепту больше подходит для свинины и телятины.
Если вы готовите индейку, курицу, перепелку или утку, можно использовать следующий маринад:
Ингредиенты:
Помидоры
Свежий лук
Дижонская горчица
Соль, перец, мускатный орех
Оливковое масло.
Способ приготовления:
Лук и помидоры измельчить и смешать все ингредиенты. Если это шашлык, маринуем по обычному принципу. Но такой маринад можно использовать и для запекания мяса в духовке. Лук дает прекрасный аромат, а помидоры пикантный вкус и кислинку.
Чем не стоит запивать шашлык
Агрессивными алкогольными напитками, такими как:
Джин-тоник
Чача
Водка
Все они подчеркивают запах дыма и добавляют неприятный привкус в сочетании с шашлыком.
Также сюда можно отнести различные сладкие напитки из экзотических фруктов и вино.
Как подает шашлык Алик Мкртчан
На большую тарелку или доску выложить целые кусочки мяса.
Сверху присыпать большим количеством зелени и свежего лука.
В отдельной посуде подать соус. В шеф-повара есть два любимых: сацебели, томатный.
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