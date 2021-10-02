Алик Мкртчян поделился авторским рецептом шашлыка и назвал специи, которые нельзя добавлять в маринад. Эксклюзив

Известный украинский шеф-повар, финалист проекта "МастерШеф Профессионалы" Алик Мкртчян поделился авторским рецептом шашлыка, который готовили все мужчины в его роду. Ведь именно сейчас последние теплые дни, поэтому нужно пользоваться моментом и пожарить шашлык на природе.

В эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL эксперт поделился уникальной технологией жарки мяса, рассказал об особенностях маринования, выборе специй, современной подаче шашлыка и напитках, с которыми не стоит сочетать блюдо.

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Авторский рецепт шашлыка "По-кавказски" от Алика Мкртчяна

Такой шашлык готовил мой прадедушка, дедушка, отец, а теперь его готовлю я

Ингредиенты:

Мясной ошеек – 1 кг

Лук – 200 г

Соль – щепотка

Черный молотый перец – 1 г

Кориандр – 1 г

Душистый перец – 1 г

Свежий темьян – 10 г

Свежий базилик –10 г

Свежая кинза –10 г

Как правильно подготовить мясо для маринования

Ошеек нужно зачистить от лишнего жира, пленок и жил. Мариновать мясо не менее трех часов.

Технология прожарки шашлыка

Шеф отмечает, что мясо нужно нарезать достаточно крупными кусочками – по 3 сантиметра. Они должны быть квадратной формы. Для того, чтобы на шашлыке образовалась вкусная корочка, его нужно обжаривать равномерно со всех сторон. Жар должен быть достаточно сильным – 250 градусов.

Какие овощи можно сочетать на одном шампуре вместе с мясом

Именно в осенний период шашлык можно сочетать с различными сезонными овощами. Эксперт отмечает, что лучше всего подойдет болгарский перец, баклажан и лук. Помидоры добавлять не стоит, ведь они приготовятся очень быстро, а для мяса требуется больше времени.

Специи, которые лучше не добавлять к шашлыку

Есть несколько пряностей, которые не подходят для жарки шашлыка и просто могут его испортить. Паприка – она горит и дает горчинку, а также чеснок и тмин.

Маринад для мяса птицы

Шеф отмечает, что маринад по его авторскому рецепту больше подходит для свинины и телятины.

Если вы готовите индейку, курицу, перепелку или утку, можно использовать следующий маринад:

Ингредиенты:

Помидоры

Свежий лук

Дижонская горчица

Соль, перец, мускатный орех

Оливковое масло.

Способ приготовления:

Лук и помидоры измельчить и смешать все ингредиенты. Если это шашлык, маринуем по обычному принципу. Но такой маринад можно использовать и для запекания мяса в духовке. Лук дает прекрасный аромат, а помидоры пикантный вкус и кислинку.

Чем не стоит запивать шашлык

Агрессивными алкогольными напитками, такими как:

Джин-тоник

Чача

Водка

Все они подчеркивают запах дыма и добавляют неприятный привкус в сочетании с шашлыком.

Также сюда можно отнести различные сладкие напитки из экзотических фруктов и вино.

Как подает шашлык Алик Мкртчан

На большую тарелку или доску выложить целые кусочки мяса. Сверху присыпать большим количеством зелени и свежего лука. В отдельной посуде подать соус. В шеф-повара есть два любимых: сацебели, томатный.

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